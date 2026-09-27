Kanada pert indított az OpenAI ellen a tragikus iskolai lövöldözés után

Beperelte az OpenAI-t és a vállalat vezérigazgatóját, Sam Altmant Kanada Brit Columbia tartománya a Tumbler Ridge-ben 2026 februárjában történt tömeges lövöldözéssel összefüggésben. A tartomány szerint a vállalat a támadás előtt nem értesítette a rendvédelmi szerveket azokról a fenyegetésekről, amelyeket korábban észleltek a ChatGPT-n – számolt be róla az Ars Technika.

Brit Columbia tartománya pert indított az OpenAI ellen az iskolai lövöldözés miatt

Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

A 2026. február 10-i támadásban nyolcan vesztették életüket, köztük egy oktatási dolgozó és öt, 11 és 13 év közötti gyermek, további 27 ember pedig megsebesült. Az elkövető az iskolai lövöldözés előtt édesanyját és féltestvérét is megölte.

A Tumbler Ridge Secondary School a támadás napján bezárt, és azóta sem nyitott ki újra. Az épület bontása augusztusban kezdődött meg, miután a tragédia miatt a közösség számára a történtek jelképévé vált. A diákok oktatását ideiglenes helyszínen folytatják, miközben új iskola létrehozását tervezik.

Az új iskola költségeit is az OpenAI-ra terhelnék

Brit Columbia azt akarja elérni, hogy az OpenAI viselje a tragédia következtében felmerült rendkívüli költségeket, köztük az új iskola megépítésével kapcsolatos kiadásokat. A tartomány már júliusban közölte, hogy jogi úton is támogatást kíván szerezni Tumbler Ridge újjáépítéséhez, beleértve egy új iskola létrehozását.

A kereset ezen túlmenően szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürget, és a tartomány hozzá akar férni az elkövető ChatGPT-beszélgetéseihez is. Az Ars Technica beszámolója szerint az OpenAI a beszélgetéseket már átadta a Kanadai Királyi Lovasrendőrségnek, azok azonban nem kerültek nyilvánosságra.

A tartomány szerint az OpenAI biztonsági rendszerei már 2025 júniusában megjelölték az elkövető erőszakos tartalmú beszélgetéseit. A keresetben idézett információk szerint a csevegéseket megvizsgáló szakemberek úgy ítélték meg, hogy a felhasználó valós veszélyt jelenthet, és felmerült a hatóságok értesítése is. A rendvédelmi szerveket végül nem értesítették.

A tartományi kormány közlése szerint az OpenAI belső jelentései azt mutatták, hogy biztonsági csapatai hónapokkal a támadás előtt megjelölték az elkövető erőszakos bejegyzéseit, a vállalat vezetése azonban nem értesítette a rendőrséget vagy a helyi hatóságokat.