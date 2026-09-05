Kiderült, mennyivel netezünk és tévézünk többet, ha vége a nyárnak

A nyár végével, az őszi iskolakezdéssel együtt a digitális szokásaink is változnak a One Magyarország 2025-ös hálózati adatai szerint. A nyári időszak után ismét felértékelődnek a stabil otthoni internet- és szórakoztató szolgáltatások. A vállalat tavalyi adatai alapján a vezetékes hálózat forgalma augusztusról szeptemberre közel 24 százalékkal emelkedett, az otthoni internetezés mértéke tehát erősödött. De mit lehet még látni az adatokból?

otthoni internetezés (illusztráció)

Fotó: Tima Miroshnichenko / Pexels

Otthoni internetezés: az iskolakezdéssel megugrott a hálózati forgalom is

A szeptemberi növekedés azt mutatja a One szerint, hogy a nyári időszak után ismét megnő az otthoni digitális szolgáltatások iránti igény.

A forgalom ugyan októberben átmenetileg mérséklődött,

novemberben azonban újabb emelkedés következett: a hálózati terhelés ekkor érte el az év legmagasabb értékét.

Decemberben ismét csökkent a forgalom, ugyanakkor az érték még így is mintegy 4 százalékkal meghaladta az augusztusi szintet.

A részletes adatok alapján a letöltési forgalom a vizsgált időszakban lényegében stabil maradt, mindössze 0,5 százalékkal változott. A feltöltési forgalom ezzel szemben 2,2 százalékkal nőtt, ami azt mutatja, hogy

az őszi időszakban nemcsak a tartalomfogyasztás, hanem az olyan online tevékenységek is erősödnek, mint a videóhívások, az online tanulás vagy a felhőalapú szolgáltatások használata.

A tévézés is új lendületet kap ősszel, előtérben a gyerektartalmak

A TV-forgalom már szeptember elején érezhetően megugrott: a szeptemberi első heti maximális érték mintegy 30 százalékkal haladta meg az augusztus első hetében mért csúcsot. Az augusztusi és szeptemberi időszak legmagasabb értékei között is egyértelmű növekedés látható,

a szeptemberi csúcs mintegy 17 százalékkal volt magasabb.

A gyerekcsatornák esetében jól látható az iskolakezdéssel járó változás a családok napi rutinjában. Augusztusban a OneTV nézettségi adatai alapján a nézők összesen több mint 3,3 millió órán keresztül követték a gyermekcsatornák műsorait, ami közel 139 ezer napnyi folyamatos tartalomfogyasztásnak felel meg. Szeptemberben ugyanígy a OneTV nézettségi adataiból látható, hogy a nézett idő továbbra is kiemelkedő maradt: a gyerekcsatornák műsorait több mint 3 millió órán keresztül választották a háztartások. Bár az augusztusi értékhez képest, az iskolakezdés miatt, ez mintegy 8 százalékos csökkenést jelent, a One Magyarország közleményében megadott adatok jól mutatják, hogy a gyermekeknek szóló tartalmak az őszi időszakban is fontos szerepet töltenek be a családok közös kikapcsolódásában.