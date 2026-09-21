Mesterséges intelligenciát használ az Android legújabb réme, mindenedet ellopja

A RatHat vírus egy kifejezetten az Android operációs rendszert megcélzó, mesterséges intelligenciával támogatott kártevő. A Zimperium mobilbiztonsági cég fedezte fel, az elemzésük szerint a vírus elsősorban megtévesztésen és pszichológiai manipuláción alapul. A kártevő a Google Play Áruház felületét megszólalásig hasonlító, hamis weboldalakon keresztül terjed. A gyanútlan felhasználók letöltenek egy hivatalosnak tűnő alkalmazást, például a Google Chrome-ot, ezt követően az alkalmazás látszólag ártalmatlan módon hozzáférést kér az Android kisegítő lehetőségekhez. Amint a felhasználó megadja ezt a jogosultságot, a vírus átveszi az irányítást a készülék felett.
RatHat vírus: így veszi át az ellenőrzést az androidos mobilunk vagy tabletünk felett
A RatHat egy összetett technikai láncolaton keresztül teljesen átveszi a rendszer feletti ellenőrzést:
- A megszerzett kisegítő lehetőségek segítségével a kártevő önállóan, emberi beavatkozás nélkül képes navigálni a telefon beállítási menüjében.
- Vezeték nélküli hibakeresés (Wireless Debugging): Bekapcsolja ezt a hivatalos fejlesztői funkciót, amelyet alapesetben az alkalmazásfejlesztők tesztelésre használnak.
- ADB Shell jogosultságok megszerzése: A vezeték nélküli hibakeresésen keresztül a RatHat saját magának ad ADB (Android Debug Bridge) engedélyeket. Ez gyakorlatilag teljessé teszi az adminisztrátori (root-szintű) hozzáférést.
- MI-ügynök és Proxy telepítése: A megszerzett adminisztrátori jogokkal a vírus egy mesterséges intelligenciával vezérelt segédprogramot telepít a rendszerre, amely rendszerparancsokat futtat az adatok kijuttatására, valamint egy proxy-klienst, amely biztonságos csatornán keresztül továbbítja az ellopott információkat a támadók szervereire.
Mit képes ellopni a kártevő?
A RatHat rendkívül veszélyes vírus, mert a hagyományos zsarolóvírusokkal ellentétben láthatatlanul, a háttérben működik, anélkül, hogy lelassítaná a telefont, vagy furán viselkedne miatta a készülék.
- Folyamatosan figyeli és naplózza a kijelzőn megjelenő információkat (felhasználónevek, jelszavak, banki adatok).
- Rögzíti, hogy a felhasználó hol érinti meg a képernyőt, így képes visszafejteni a PIN-kódokat és a mintás képernyőfeloldásokat.
- Kétlépcsős azonosítás (2FA) kijátszása: Elfogja a beérkező SMS-üzeneteket, megszerzve az egyszer használatos biztonsági kódokat és elfedve azokat a felhasználó elől.
A kutatók eddig 162 fertőzött alkalmazásverziót azonosítottak, amelyeket Kínából irányított szerverekhez kötnek. Elsősorban pénzügyi appokat (pl. WeChat Pay, Alipay), de nemzetközi banki és digitális tárca szoftvereket is célba vesz.
Miért nehéz eltávolítani, hogyan védekezhetünk ellene?
A Malwarebytes szakértői kiemelték a CNET szemléje szerint a hagyományos vírusirtók nem elegendőek a vírus végleges eltüntetéséhez, mivel dinamikusan változtatja a viselkedését, és képes más alkalmazásoknak álcázni magát. Mivel a RatHat rejtett másodlagos rendszerfájlokat telepít a megszerzett adminisztrátori jogokkal, a sima eltávolítás után egyszerűen újratelepíti önmagát. Az egyetlen biztos módszer a kártevő teljes kiirtására az eszköz gyári állapotra való visszaállítása. Szóval utána kezdhetünk mindent előlről...
Védekezni könnyebb ellene, mint megszabadulni tőle:
- Ne kattints gyanús linkekre: Ne nyiss meg ismeretlen SMS-ben vagy e-mailben érkező hivatkozásokat!
- Ellenőrizd a letöltési forrást: Kizárólag a hivatalos Google Play Áruházból telepíts appokat!
- Ne telepíts újra meglévő appokat: Az alkalmazásokat soha nem kell külső weboldalról frissíteni vagy újratelepíteni!
- Tagadd meg a kisegítő lehetőségeket (Accessibility Permissions): Ez a legfontosabb védelmi vonal. Ha egy letöltött alkalmazás indokolatlanul kisegítő lehetőségeket kér, azonnal utasítsd vissza és töröld az appot. Ezen jogosultság nélkül a kártevő tehetetlen marad.