Mesterséges intelligenciát használ az Android legújabb réme, mindenedet ellopja

A RatHat vírus egy kifejezetten az Android operációs rendszert megcélzó, mesterséges intelligenciával támogatott kártevő. A Zimperium mobilbiztonsági cég fedezte fel, az elemzésük szerint a vírus elsősorban megtévesztésen és pszichológiai manipuláción alapul. A kártevő a Google Play Áruház felületét megszólalásig hasonlító, hamis weboldalakon keresztül terjed. A gyanútlan felhasználók letöltenek egy hivatalosnak tűnő alkalmazást, például a Google Chrome-ot, ezt követően az alkalmazás látszólag ártalmatlan módon hozzáférést kér az Android kisegítő lehetőségekhez. Amint a felhasználó megadja ezt a jogosultságot, a vírus átveszi az irányítást a készülék felett.

Több okból is nagyon veszélyes a RatHat vírus, érdemes megelőzni a bajt (illusztráció)

Fotó: Lucas Andrade / Pexels

RatHat vírus: így veszi át az ellenőrzést az androidos mobilunk vagy tabletünk felett

A RatHat egy összetett technikai láncolaton keresztül teljesen átveszi a rendszer feletti ellenőrzést:

A megszerzett kisegítő lehetőségek segítségével a kártevő önállóan, emberi beavatkozás nélkül képes navigálni a telefon beállítási menüjében.

Vezeték nélküli hibakeresés (Wireless Debugging): Bekapcsolja ezt a hivatalos fejlesztői funkciót, amelyet alapesetben az alkalmazásfejlesztők tesztelésre használnak.

ADB Shell jogosultságok megszerzése: A vezeték nélküli hibakeresésen keresztül a RatHat saját magának ad ADB (Android Debug Bridge) engedélyeket. Ez gyakorlatilag teljessé teszi az adminisztrátori (root-szintű) hozzáférést.

MI-ügynök és Proxy telepítése: A megszerzett adminisztrátori jogokkal a vírus egy mesterséges intelligenciával vezérelt segédprogramot telepít a rendszerre, amely rendszerparancsokat futtat az adatok kijuttatására, valamint egy proxy-klienst, amely biztonságos csatornán keresztül továbbítja az ellopott információkat a támadók szervereire.

Mit képes ellopni a kártevő?

A RatHat rendkívül veszélyes vírus, mert a hagyományos zsarolóvírusokkal ellentétben láthatatlanul, a háttérben működik, anélkül, hogy lelassítaná a telefont, vagy furán viselkedne miatta a készülék.