Régi kábelek a fiókban: mit érdemes megtartani és mit lehet már kidobni?

Szinte minden háztartásban van egy fiók, doboz vagy szekrény, amelyben évek óta gyűlnek a különféle régi kábelek. Némelyikről már azt sem tudjuk, milyen készülékhez tartozott, mégsem merjük kidobni, hátha egyszer szükség lesz rá. Csakhogy miközben bizonyos régebbi kábeleket valóban érdemes megtartani, mások kábeleknek ma már legfeljebb speciális vagy retró eszközök mellett lehet hasznuk, minden egyéb esetben csak a helyet foglalják.
Régi kábelek: ezeket ne dobd ki - mire jó a régi USB kábel?
- USB-C: ebből inkább legyen minél több
Az USB-C picit kakukktojás a listában, hiszen lehet, hogy már vannak régi példányok is belőle az otthoni kábelrengetegben, de manapság az egyik legfontosabb csatlakozó, így az ilyen kábeleket nem érdemes kidobni. Telefonok, tabletek, notebookok, fejhallgatók, power bankok, játékkonzolok és számtalan más eszköz használja.
- USB-A és USB-B: a nyomtató miatt még jól jöhet
A klasszikus, téglalap alakú USB-A ugyan fokozatosan veszít jelentőségéből, de még rengeteg számítógépen, töltőn és egyéb eszközön megtalálható. Néhány jó állapotú USB-A kábelt ezért továbbra is célszerű eltenni.
Még érdekesebb a majdnem négyzet alakú USB-B, amelyet leginkább nyomtatókról ismerhetünk.
Sok ma is működő nyomtató használja, így egy USB-A–USB-B kábel váratlanul hasznossá válhat. Az Engadget is azok közé a vezetékek közé sorolja, amelyeket még nem feltétlenül érdemes száműzni a kábelgyűjteményből.
- Micro-USB és mini-USB: egy-egy darab még maradhat
Az okostelefonok világából a micro-USB-t gyakorlatilag kiszorította az USB-C, de ettől még nem tűnt el minden olyan készülék, amely ezt használja. Régebbi power bankok, Bluetooth-hangszórók, fejhallgatók, e-könyv-olvasók és egyéb kiegészítők között még bőven előfordulhat.
Hasonló a helyzet a mini-USB-vel. Ez már lényegesen ritkább, de régebbi digitális fényképezőgépekben, kamerákban, külső merevlemezekben és más eszközökben még találkozhatunk vele. Tíz darabot felesleges tartogatni, egy-egy működő példányt viszont érdemes lehet.
- HDMI: semmiképpen ne kerüljön a kukába
A HDMI egyáltalán nem tekinthető elavultnak. Televíziók, monitorok, játékkonzolok, médialejátszók és számítógépek használják, ezért néhány HDMI-kábelnek szinte biztosan akad helye otthon.
Számíthat a kábel képessége. A régebbi és az újabb HDMI-kábelek között jelentős különbség lehet abban, milyen felbontást, képfrissítést és adatátviteli sebességet támogatnak. Emiatt különösen a korszerű, nagy sávszélességű kábeleket érdemes megjelölni és megtartani.
- DisplayPort: PC mellett továbbra is fontos
Ha asztali számítógépet és monitort használunk, a DisplayPort kábeleket sem érdemes automatikusan leselejtezni. A szabvány továbbra is gyakori a monitorokon és videokártyákon, különösen a nagy felbontású vagy magas képfrissítésű kijelzőknél.
A Mini DisplayPort már jóval ritkább, ezért ezt csak akkor érdemes őrizni, ha van olyan régebbi laptop, monitor vagy más eszköz a háztartásban, amely használja.
- Ethernet: a Wi-Fi korában is hasznos
Elsőre úgy tűnhet, hogy a vezeték nélküli hálózatok korában az Ethernet-kábelre egyre kevésbé van szükség, pedig éppen ezt nem érdemes kidobni. Router, PC, NAS, okostévé vagy játékkonzol esetén a vezetékes hálózat stabilabb kapcsolatot jelenthet, és hibaelhárításkor is rendkívül hasznos.
- Lightning: egyelőre ne dobjuk ki mindet
Az Apple már az USB-C irányába lépett tovább, ezért a Lightning hosszú távon egyértelműen kifutó csatlakozónak számít. Ez azonban nem jelenti azt, hogy már most minden Lightning-kábel felesleges.
Régebbi iPhone-ok, iPadek, AirPods-töltőtokok és különféle Apple-kiegészítők még sokáig használhatják, pláne, hogy egészen régi iPhone-ok is kaptak még iOS27 szoftverfrissítést idén. Ha van ilyen eszköz a családban, természetesen szükség van a kábelre. Ha nincs, akkor is érdemes lehet egyetlen működő példányt félretenni, a felhalmozott öt-tíz darabra viszont már aligha lesz szükség.
- 3,5 milliméteres jack: öreg, de messze nem halott
A vezetékes fülhallgató-csatlakozó eltűnt számos mobiltelefonról, maga a 3,5 milliméteres jack azonban korántsem halt ki. Számítógépeken, hangfalakon, fejhallgatókon, autókban és számos audioeszközön továbbra is használják, és sokan visszasírják, ha nincs egy-egy eszközön.
Egy-két jó minőségű jack-jack kábel tehát alig foglal helyet, és bármikor jól jöhet. Ugyanez igaz bizonyos RCA audiokábelekre is, amennyiben van otthon erősítő, lemezjátszó vagy más hagyományos hifieszköz.
Melyik régi kábelt dobhatom ki?
Bármilyen fura is leírni vagy olvasni ezt annak, aki a 90-es években volt gyerek, ebbe a kategóriába tartozik a VGA. Az analóg képcsatlakozó évtizedeken át szinte minden számítógép mellett ott volt, ma azonban HDMI és DisplayPort vette át a helyét. Ha nincs olyan régi monitorunk, projektorunk vagy számítógépünk, amelyhez szükséges, aligha van értelme több VGA-kábelt tárolni.
Hasonló sorsra jutott a FireWire. A kilencvenes évek végétől különösen digitális kamerák és professzionális audio- és videoeszközök mellett volt népszerű. Ma elsősorban akkor lehet rá szükség, ha valaki régi videokamerát, Macet vagy professzionális berendezést használ. Ilyenkor viszont éppen ritkasága miatt érdemes megtartani, egyébként elköszönhetünk már tőle.
Az Apple régi, 30 tűs csatlakozója szintén a múlt része. Régi iPodokhoz, iPhone-okhoz és iPadekhez még szükség lehet rá, modern Apple-termékhez azonban már nem használható. Ha ilyen készülékünk nincs, nincs sok értelme a kábelnek sem.
Hasonló szabály alkalmazható a régi készülékek egyedi töltőkábeleire. Ha a hozzájuk tartozó elektronika már évekkel ezelőtt eltűnt a háztartásból, a kábel megtartása sem sok előnnyel jár.
A legjobb megoldás tehát nem az, hogy minden régi kábelt kidobunk, de az sem, hogy életünk végéig őrizzük őket. USB-C-ből, HDMI-ből, Ethernetből és a rendszeresen használt csatlakozókból maradhat több is. A kifutott szabványokból legfeljebb egy-egy darabot érdemes félretenni, és azt is csak akkor, ha van hozzájuk működő készülék.
Ne a kukába dobjuk a régi kábeleket!
A feleslegessé vált USB-, HDMI-, töltő- és egyéb kábeleket ne dobjuk egyszerűen a szemétbe. A legbiztosabb megoldás, ha elektronikai hulladékként hulladékudvarban adjuk le őket. A MOHU tájékoztatása szerint érvényes lakcímkártyával jelenleg nincs területi kötöttség, vagyis az ország bármelyik hulladékudvara igénybe vehető erre. Egyes elektronikai üzletekben szintén találhatunk visszavételi vagy gyűjtőpontot. A kábelekben található fémek és más anyagok egy része visszanyerhető és újrahasznosítható.
Egy fontos kivétel azért van: ha nem tudjuk azonosítani a vezetéket, ne feltétlenül dobjuk ki azonnal. Érdemes előbb megnézni, mihez tartozhat. Egy ritka kábel egy régi kamera, játékkonzol vagy audioeszköz mellett jóval nehezebben pótolható, mint egy újabb USB-C vezeték.