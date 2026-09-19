Régi kábelek a fiókban: mit érdemes megtartani és mit lehet már kidobni?

Szinte minden háztartásban van egy fiók, doboz vagy szekrény, amelyben évek óta gyűlnek a különféle régi kábelek. Némelyikről már azt sem tudjuk, milyen készülékhez tartozott, mégsem merjük kidobni, hátha egyszer szükség lesz rá. Csakhogy miközben bizonyos régebbi kábeleket valóban érdemes megtartani, mások kábeleknek ma már legfeljebb speciális vagy retró eszközök mellett lehet hasznuk, minden egyéb esetben csak a helyet foglalják.

Régi kábelek (illusztráció)

Fotó: Wikimedia Commons / Public Domain

Régi kábelek: ezeket ne dobd ki - mire jó a régi USB kábel?

USB-C: ebből inkább legyen minél több

Az USB-C picit kakukktojás a listában, hiszen lehet, hogy már vannak régi példányok is belőle az otthoni kábelrengetegben, de manapság az egyik legfontosabb csatlakozó, így az ilyen kábeleket nem érdemes kidobni. Telefonok, tabletek, notebookok, fejhallgatók, power bankok, játékkonzolok és számtalan más eszköz használja.

USB-C

Fotó: Wikimedia Commons / Public Domain

USB-A és USB-B: a nyomtató miatt még jól jöhet

A klasszikus, téglalap alakú USB-A ugyan fokozatosan veszít jelentőségéből, de még rengeteg számítógépen, töltőn és egyéb eszközön megtalálható. Néhány jó állapotú USB-A kábelt ezért továbbra is célszerű eltenni.

Még érdekesebb a majdnem négyzet alakú USB-B, amelyet leginkább nyomtatókról ismerhetünk.

Sok ma is működő nyomtató használja, így egy USB-A–USB-B kábel váratlanul hasznossá válhat. Az Engadget is azok közé a vezetékek közé sorolja, amelyeket még nem feltétlenül érdemes száműzni a kábelgyűjteményből.

Különböző USB-csatlakozók balról jobbra: 8 tűs Mini-USB B, Mini-USB, USB-B, USB-A aljzat és USB-A csatlakozó. Előtérben egy 20,5 milliméter átmérőjű érme látható méretarányként

Fotó: Wikimedia Commons / Public Domain

Micro-USB és mini-USB: egy-egy darab még maradhat

Az okostelefonok világából a micro-USB-t gyakorlatilag kiszorította az USB-C, de ettől még nem tűnt el minden olyan készülék, amely ezt használja. Régebbi power bankok, Bluetooth-hangszórók, fejhallgatók, e-könyv-olvasók és egyéb kiegészítők között még bőven előfordulhat.

Micro-USB töltőkábel mobiltelefonokhoz. A képen egy Nokia 5610 XpressMusic mobiltelefon látható

Fotó: Wikimedia Commons / Public Domain

Hasonló a helyzet a mini-USB-vel. Ez már lényegesen ritkább, de régebbi digitális fényképezőgépekben, kamerákban, külső merevlemezekben és más eszközökben még találkozhatunk vele. Tíz darabot felesleges tartogatni, egy-egy működő példányt viszont érdemes lehet.

HDMI: semmiképpen ne kerüljön a kukába

A HDMI egyáltalán nem tekinthető elavultnak. Televíziók, monitorok, játékkonzolok, médialejátszók és számítógépek használják, ezért néhány HDMI-kábelnek szinte biztosan akad helye otthon.