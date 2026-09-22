Meddig bírják a régi magnókazetták? Meglephet a válasz

Ha a 80-as, 90-es években nőttél fel, biztosan neked is volt egy kazettagyűjteményed. A bakelitek mellett, illetve őket lassan-lassan felváltva a magnókazetta volt a zenehallgatás elsődleges formája a '80-as években, mielőtt a '90-es években felváltották a CD-k, amiket pedig végül az olyan streaming szolgáltatók, mint a Spotify vagy az Apple Music. Mostanság viszont egyre divatosabb a retró, és nincs ez másképpen a zene terén sem. Újra CD-s hifiket és hordozható kazettásmagnókat gyártanak, a gyerekek pedig a szüleik régi kütyüivel hallgatnak zenét a mobiltilalom miatt az iskolákban. Minden bizonnyal számos otthonban lapul még sok-sok műsoros kazetta is egy cipősdobozban. Kérdés, hogy mennyi ideig lehet lejátszani a régi magnókazettákat?
Meddig bírják a régi magnókazetták?
Az általános vélekedés szerint körülbelül 30 évig, de ennek feltétele az ideális tárolás. A magnókazetták az idő múlásával még a legjobb körülmények között is tönkremennek, mivel a szalagot egyben tartó kötőanyag végül elveszíti a kenését, és elválik tőle. A hosszú élettartam legfőbb meghatározó tényezője azonban a tárolás. Fontos megérteni, hogyan működik a magnókazetta. Belül két orsó található – mint a mini filmorsók –, amelyeket egy vékony mágnesszalag köt össze, és az egészet egy műanyag ház védi. Amikor megnyomod a lejátszás gombot, a szalag elcsúszik a mágneses fej felett, amely leolvassa a mágneses mintázatokat, és ezt hanggá alakítja. Az elektromos jelek egy erősítőn mennek keresztül, amely felerősíti a hangot, így a hangszórón vagy a fejhallgatón keresztül hallhatod a zenét. Amíg a kazetta jó állapotban van.
Az egyik nagy tényező, amely befolyásolhatja a kazetta élettartamát, a hőmérséklet – beleértve azt is, ha túl meleg vagy túl hideg környezetben tárolod őket, vagy ahol gyakran ingadozik a hőmérséklet. De a páratartalom is kulcsfontosságú. Kerülni kell a napfényt, a nedvességet, a port és a poratkákat, valamint a mágneses mezőket is.
- Tárold őket hűvös és száraz helyen, 15 és 23 °C közötti hőmérsékleten, 25-55 százalékos páratartalom mellett.
- Mindig tartsd őket a védőtokjukban, és időnként töröld át a por miatt, óvatosan, egy fültisztító pálcika segítségével.
- Ne felejtsd el kitisztítani a lejátszó magnófejeit sem.
- Néha játszd is le a kazettákat! A kenőanyag elvesztése mellett a kötőréteg használat nélkül ragadóssá válhat.
Nem megfelelő körülmények között a kazetták élettartama 30 évről akár mindössze 5 évre is lecsökkenhet. Könnyű megoldásnak tűnhet betenni őket egy dobozba a padláson, de gondolj a hőmérséklet-ingadozásokra, a nedvességre és a páratartalomra, vagy akár az ablakon át érkező állandó napsugarakra. Ha fontos a régi emlékek, a régi kazetták megmentése, érdemes a fenti útmutatót követni.
Megfelelő tárolással és ápolással azonban a kazetták elméletileg akár 100 évig is eltarthatnak az Engadget szerint, megőrizve a szép emlékeket a következő generációk számára.
Ugye neked is megvan az emlék, ahogy számot kérsz a rádióban felvételre, és a torkodban dobog a szíved, hogy nehogy túl hamar vagy túl későn nyomd le a REC gombot a magnón?
A CD-s hifik, a hordozható CD-lejátszók és a retró autórádiók megjelenésével csak idő kérdése, hogy a magnókazetták és a Walkmanek mikor válnak újra divatossá, bár az iskolai mobiltilalom az MP3-lejátszók mellett már a kazettás magnókat is elővarázsolta a szülők régi cuccait rejtő lomisdobozból a padlásról.
A legnagyobb probléma, amivel a kazetták lejátszásakor szembesülhetsz, nem feltétlenül az, hogy működnek-e még a szalagok, hanem az, hogy miken hallgasd őket. Valószínűleg a régi hifi-berendezéseidet már lecserélted a legjobb hordozható Bluetooth-hangszórókra. Persze a mai napig lehet kapni megfelelő lejátszókat a kazettákhoz, de azért nem rossz ötlet digitalizálni a kazettáidat, mielőtt még tönkremennének, hogy megőrizd a saját válogatásaidat és emlékeidet. De egyelőre, ha még mindig vannak kazettáid a '70-es, '80-as és 90-es évekből, megfelelő tárolás mellett akár még évtizedekig lejátszhatók maradnak.