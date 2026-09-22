Meddig bírják a régi magnókazetták? Meglephet a válasz

Ha a 80-as, 90-es években nőttél fel, biztosan neked is volt egy kazettagyűjteményed. A bakelitek mellett, illetve őket lassan-lassan felváltva a magnókazetta volt a zenehallgatás elsődleges formája a '80-as években, mielőtt a '90-es években felváltották a CD-k, amiket pedig végül az olyan streaming szolgáltatók, mint a Spotify vagy az Apple Music. Mostanság viszont egyre divatosabb a retró, és nincs ez másképpen a zene terén sem. Újra CD-s hifiket és hordozható kazettásmagnókat gyártanak, a gyerekek pedig a szüleik régi kütyüivel hallgatnak zenét a mobiltilalom miatt az iskolákban. Minden bizonnyal számos otthonban lapul még sok-sok műsoros kazetta is egy cipősdobozban. Kérdés, hogy mennyi ideig lehet lejátszani a régi magnókazettákat?

Régi magnókazetták - neked mennyi van még otthon?

Fotó: Egor Avsyukov / Pexels

Meddig bírják a régi magnókazetták?

Az általános vélekedés szerint körülbelül 30 évig, de ennek feltétele az ideális tárolás. A magnókazetták az idő múlásával még a legjobb körülmények között is tönkremennek, mivel a szalagot egyben tartó kötőanyag végül elveszíti a kenését, és elválik tőle. A hosszú élettartam legfőbb meghatározó tényezője azonban a tárolás. Fontos megérteni, hogyan működik a magnókazetta. Belül két orsó található – mint a mini filmorsók –, amelyeket egy vékony mágnesszalag köt össze, és az egészet egy műanyag ház védi. Amikor megnyomod a lejátszás gombot, a szalag elcsúszik a mágneses fej felett, amely leolvassa a mágneses mintázatokat, és ezt hanggá alakítja. Az elektromos jelek egy erősítőn mennek keresztül, amely felerősíti a hangot, így a hangszórón vagy a fejhallgatón keresztül hallhatod a zenét. Amíg a kazetta jó állapotban van.

Mennyi emlék köthet egy-egy kazihoz!

Fotó: Caleb Oquendo / Pexels

Az egyik nagy tényező, amely befolyásolhatja a kazetta élettartamát, a hőmérséklet – beleértve azt is, ha túl meleg vagy túl hideg környezetben tárolod őket, vagy ahol gyakran ingadozik a hőmérséklet. De a páratartalom is kulcsfontosságú. Kerülni kell a napfényt, a nedvességet, a port és a poratkákat, valamint a mágneses mezőket is.

Tárold őket hűvös és száraz helyen, 15 és 23 °C közötti hőmérsékleten, 25-55 százalékos páratartalom mellett.

Mindig tartsd őket a védőtokjukban, és időnként töröld át a por miatt, óvatosan, egy fültisztító pálcika segítségével.

Ne felejtsd el kitisztítani a lejátszó magnófejeit sem.

Néha játszd is le a kazettákat! A kenőanyag elvesztése mellett a kötőréteg használat nélkül ragadóssá válhat.

Nem megfelelő körülmények között a kazetták élettartama 30 évről akár mindössze 5 évre is lecsökkenhet. Könnyű megoldásnak tűnhet betenni őket egy dobozba a padláson, de gondolj a hőmérséklet-ingadozásokra, a nedvességre és a páratartalomra, vagy akár az ablakon át érkező állandó napsugarakra. Ha fontos a régi emlékek, a régi kazetták megmentése, érdemes a fenti útmutatót követni.