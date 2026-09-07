Retró autórádiók: mintha 1970-ből maradt volna itt, pedig Bluetooth is van benne

A német Blaupunkt márka olyan retró autórádiókat mutatott be az IFA-n, amelyek külsőre akár évtizedekkel ezelőtti modelleknek is tűnhetnének, belül azonban modern technológiát rejtenek. Ismerős lehet a megoldás, retró monitorok kapcsán is van ilyen szándék. A kínálat egyik legérdekesebb darabja ráadásul a Volkswagen-csoport autóinak gyári funkcióival is képes együttműködni. Emellett régi autókba is beszerelhető retró hangszórókat is bemutattak.

Retró autórádiókkal érkezett az IFA-ra a Blaupunkt, ez a Wolfsburg 648 - Fotó: Blaupunkt

Retró autórádiók a berlini IFA-szakkiállításon

A Blaupunkt három retró stílusú fejegységet vitt Berlinbe:

a Frankfurt Stereo,

a Frankfurt Stereo Classic

és a Wolfsburg 648 modelleket.

A Wolfsburg 648 különlegessége a beépített CAN-busz támogatás. Ez azért fontos, mert az autók különböző elektronikus rendszerei ezen a hálózaton keresztül kommunikálnak egymással. Egy modern autó gyári rádiójának cseréje ezért nem mindig olyan egyszerű, mint kihúzni a régit és bedugni az újat. A kormányon lévő hangerőszabályzó gombok, a parkolóradar vagy akár a klímaberendezés kijelzése is kapcsolatban lehet a gyári fejegységgel. Egy hagyományos utólagos rádió beszerelésekor ezek egy része külön adapter nélkül működésképtelenné válhat. Így viszont a régi autó nem veszíti el a gyári funkcióit - a Wolfsburg 648 saját maga képes kezelni a CAN-busz kommunikációját, így nincs szükség külön adapterre.

A körülbelül 2008-tól gyártott Volkswagen, Škoda és SEAT modellekhez tervezett készülékkel megmaradhatnak a kormány audiovezérlő gombjai, a parkolóradar funkciói és a klímaberendezéshez kapcsolódó kijelzések is.

A rádió 7 hüvelykes érintőkijelzőt, vezetékes és vezeték nélküli Apple CarPlayt és Android Autót, valamint DAB/DAB+ digitális rádiót is kínál.

Hatvanas évekbeli külső, modern belső

A Frankfurt Stereo sorozat más közönséget céloz: azoknak készült, akik régebbi Porsche, Saab, Fiat vagy Volkswagen modellekben szeretnének modern funkciókat elérni anélkül, hogy egy mai érintőképernyős fejegységgel elrontanák az utastér korhű, retró megjelenését.

Frankfurt Stereo - Fotó: Blaupunkt

Az alap Frankfurt Stereo fekete fém előlapot, krómszegélyt és fekete forgatógombokat kapott. A Frankfurt Stereo Classic még tovább megy a nosztalgiában: elefántcsontszínű kezelőszerveivel és bordázott krómszegélyével kifejezetten az 1960-as és 1970-es évek műszerfalait idézi.