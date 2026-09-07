Retró autórádiók: mintha 1970-ből maradt volna itt, pedig Bluetooth is van benne

A német Blaupunkt márka olyan retró autórádiókat mutatott be az IFA-n, amelyek külsőre akár évtizedekkel ezelőtti modelleknek is tűnhetnének, belül azonban modern technológiát rejtenek. Ismerős lehet a megoldás, retró monitorok kapcsán is van ilyen szándék. A kínálat egyik legérdekesebb darabja ráadásul a Volkswagen-csoport autóinak gyári funkcióival is képes együttműködni. Emellett régi autókba is beszerelhető retró hangszórókat is bemutattak.
Retró autórádiók a berlini IFA-szakkiállításon
A Blaupunkt három retró stílusú fejegységet vitt Berlinbe:
- a Frankfurt Stereo,
- a Frankfurt Stereo Classic
- és a Wolfsburg 648 modelleket.
A Wolfsburg 648 különlegessége a beépített CAN-busz támogatás. Ez azért fontos, mert az autók különböző elektronikus rendszerei ezen a hálózaton keresztül kommunikálnak egymással. Egy modern autó gyári rádiójának cseréje ezért nem mindig olyan egyszerű, mint kihúzni a régit és bedugni az újat. A kormányon lévő hangerőszabályzó gombok, a parkolóradar vagy akár a klímaberendezés kijelzése is kapcsolatban lehet a gyári fejegységgel. Egy hagyományos utólagos rádió beszerelésekor ezek egy része külön adapter nélkül működésképtelenné válhat. Így viszont a régi autó nem veszíti el a gyári funkcióit - a Wolfsburg 648 saját maga képes kezelni a CAN-busz kommunikációját, így nincs szükség külön adapterre.
A körülbelül 2008-tól gyártott Volkswagen, Škoda és SEAT modellekhez tervezett készülékkel megmaradhatnak a kormány audiovezérlő gombjai, a parkolóradar funkciói és a klímaberendezéshez kapcsolódó kijelzések is.
A rádió 7 hüvelykes érintőkijelzőt, vezetékes és vezeték nélküli Apple CarPlayt és Android Autót, valamint DAB/DAB+ digitális rádiót is kínál.
Hatvanas évekbeli külső, modern belső
A Frankfurt Stereo sorozat más közönséget céloz: azoknak készült, akik régebbi Porsche, Saab, Fiat vagy Volkswagen modellekben szeretnének modern funkciókat elérni anélkül, hogy egy mai érintőképernyős fejegységgel elrontanák az utastér korhű, retró megjelenését.
Az alap Frankfurt Stereo fekete fém előlapot, krómszegélyt és fekete forgatógombokat kapott. A Frankfurt Stereo Classic még tovább megy a nosztalgiában: elefántcsontszínű kezelőszerveivel és bordázott krómszegélyével kifejezetten az 1960-as és 1970-es évek műszerfalait idézi.
Még a digitális kijelző is átváltható hagyományos rádióskálát utánzó üzemmódba, amelyen egy virtuális mutató mozog a frekvenciák között.
A régies külső mögött azonban mai elektronika dolgozik: DAB+ rádió, Bluetooth-os zenelejátszás, kihangosított telefonálás és USB-csatlakozás is rendelkezésre áll.
Az IFA-n debütált a Blaupunkt új CLASSIC hangszórócsaládja is. Öt modell érkezik: három koaxiális hangszóró – CLASSIC 100 Cx, 130 Cx és 165 Cx –, valamint két komponens hangszóró, a CLASSIC 130 Cs és 165 Cs. A modellek beépítési mélysége mindössze 34,7–44,4 milliméter, ami különösen fontos lehet az 1960-as, 1970-es és 1980-as évek autóiban. Ezeknek az ajtajaiban és a műszerfalaiban gyakran jóval kevesebb hely van, mint egy modernebb kocsiban. Az új hangszórók ezért olyan helyekre is bekerülhetnek, ahol egy hagyományos, mélyebb konstrukció miatt már az eredeti karosszéria vagy burkolat módosítására lenne szükség.