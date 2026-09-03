Pac-Man, Street Fighter és több mint 200 retro játék - a fél gyerekkorunk belefér ebbe a kézikonzolba

A retró videojátékokkal hivatalos licenszen keresztül megpakolt készülék már a tavaly CES-szakkiállításon bemutatkozott, a megjelenés azonban az eredeti tervekhez képest eltolódott. A Retro Dodo és a Time Extension friss beszámolói szerint most ismét közel került a rajt, az amerikai GameStop pedig már előrendelésre is kínálja a Gamestation Retro Gót 199,99 dollárért. Az eltelt idő alatt ráadásul bővült a játékkínálat. A My Arcade eredeti bejelentése még több mint 100 programot ígért, a GameStop jelenlegi termékoldalán viszont már több mint 200 licencelt játék szerepel. A kínálat a Bandai Namco, a Capcom, a Jaleco és a PIKO Interactive katalógusából válogat. Olyan címek is vannak közöttük bőven, amit nem kell különösebben bemutatni azoknak, akik játszottak már videojátékkal. A gépen játszható lesz többek között a Pac-Man, a Galaga, a Dig Dug és a Pole Position, a Capcom klasszikusai közül pedig a Street Fighter II, a Mega Man, a Final Fight és az 1942 is bekerült a válogatásba. A teljes játéklistát egyelőre nem tették közzé.

Gamestation Retro Go: retró videojátékok gyűjteménye - forrás: https://x.com/MyArcadeRetro

Retró videojáték modern hardverrel

A Gamestation Retro Go külső klasszikus kézikonzolnak tűnik, kivéve a méretőt:

a gép 8 hüvelykes, nagy felbontású színes kijelzőt kap,

Wi-Fi-kapcsolatra is képes,

támogatja a játékállások mentését,

HDMI-kimenetének köszönhetően pedig külső kijelzőhöz is csatlakoztatható. Vagyis a több évtizedes játékokkal egy 4K tévén is játszhatunk.

Érdekes megoldás a SmartGlow nevű rendszer. A gép megvilágított kezelőszervei az éppen futó játékhoz igazodhatnak, és megmutathatják, mely gombokra lesz szükség. Ennek azért is van jelentősége, mert több különböző korszakból származó játékot kell ugyanazzal a vezérlővel kezelni.

A My Arcade a verekedős játékok rajongóinak is kedvezne. A hagyományos iránygomb és az analóg karok mellett hat előlapi akciógomb került a készülékre, ami különösen jól jöhet például a Street Fighter II esetében.

A készülék jól láthatóan nem az internetet elárasztó olcsó, homályos eredetű emulátoros gépekkel akar versenyezni. Az egyik legfontosabb különbséget éppen a hivatalosan licencelt játékgyűjtemény jelenti. A My Arcade saját webáruháza csak az Egyesült Államokba szállít, de haza kiskereskedőnél már megtaláltuk az adatlapját, így valószínűleg elérhető lesz Magyarországon is a konzol, pláne, hogy a márka más termékei európai viszonteladókon keresztül is elérhetők