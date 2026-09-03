Pörgőrúgással támadt emberekre egy robot, miután meglökték egy üzletben

A 2003-as Terminátor 3 alcíme, A gépek lázadása egyértelműen megjósolta a jövőt, ha megnézzük az alábbi vírusként terjedő videót. Mindenkit izgalomba hoz jelenleg az interneten egy Syoma nevű humanoid robotról készült felvétel, amely egy orosz elektronikai üzletben került összetűzésbe egy vásárlóval. Miután a férfi meglökte a robotot, Syoma látszólag visszarúgott, majd agresszívan kezdett viselkedni, ezért az üzlet munkatársai végül kikapcsolták. Az áruház tájékoztatása szerint senki sem sérült meg az incidensben. Mutatjuk a robot ellentámadásának egyik ikonikus pillanatát:

A robot nem hagyta magát, micsoda rúgástechnika! - forrás: instagram.com/volgastore64

A robot nem hagyta magát

A felvételen látható, ahogy a vásárló meglöki a minden bizonnyal a mesterséges intelligencia által robotot, az nem derül ki, hogy csak amolyan játékos lökés volt ez, vagy valódi indulat lehetett mögötte. Érdekes módon csak akkor állt némileg vicces harci állásba, amikor egy újabb ember, vélhetően egy ott dolgozó kezdte "megnyugtatni", és ami ezután következett, az már szinte vígjátákszerű volt, szinte hallom is a Benny Hill-zenét alatta:

a robot folyamatos rugúmozdulatokkal próbált revansot venni,

végül hárman vették körül,

de nem ők, hanem egy rosszul sikerült rugómozdulat ártalmatlanította.

Miután a lába valamelyest fennakadt az asztalon, már úgy tűnik, hogy ki tudták kapcsolni. Reméljük, hogy Syoma sorsa nem egy sötét raktárszoba lesz, bár mivel feltételezhetően nem kevés pénzbe kerülhetett, nagyobb az esély rá, hogy a finomhangolása után újra munkába áll majd az üzletben. Ha mindezek után készen állsz a felvételre, alább megnézheted, ide kattintva pedig az eredeti videó orosz Instagram-oldalán is tájékozódhatsz a harcias robotról.