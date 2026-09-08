A Samsung óriási pénzeket fektet az európai mesterséges intelligenciába

Hatalmas összeget tesz a Samsung az európai mesterséges intelligenciára. A dél-koreai technológiai óriás vezeti a francia Mistral legújabb, 3 milliárd eurós befektetési körét, amellyel az alig három éve működő AI-vállalat értékét már több mint 21 milliárd euróra becsülik. A párizsi Mistralt gyakran emlegetik Európa egyik legfontosabb válaszaként az olyan amerikai AI-óriásokra, mint az OpenAI és az Anthropic. A vállalat most újabb óriási lépést tett: 3 milliárd euró, átszámítva nagyjából 1150 milliárd forint friss tőkét szerzett. A Mistral szerint ez minden idők legnagyobb részvényjellegű tőkebevonása, amelyet európai technológiai vállalat végrehajtott. A finanszírozási kört ráadásul nem egy hagyományos kockázatitőke-befektető, hanem a Samsung Electronics vezeti.

A Samsung vezeti a francia Mistral legújabb, 3 milliárd eurós befektetési körét (illusztráció)

Fotó: Aibek Skakov / Pexels

Alakul Európa mesterséges intelligenciája

Különösen látványos a Mistral növekedési tempója. A vállalat 2025 szeptemberében még 1,7 milliárd eurót vont be, akkor 11,7 milliárd eurós értékelés mellett. A mostani finanszírozási körben a befektetés utáni értékelése már meghaladja a 21 milliárd eurót. A vállalat egyik legfontosabb terméke a Le Chat nevű AI-asszisztens, de tevékenysége ennél jóval szélesebb: saját mesterségesintelligencia-modelleket, fejlesztői eszközöket és vállalati AI-infrastruktúrát is kínál.

A Mistral egyik legfontosabb hívószava a „szuverén AI”. Ennek lényege, hogy egy vállalat vagy akár egy ország úgy használhasson fejlett mesterséges intelligenciát, hogy közben ne kelljen teljesen kiszolgáltatnia adatait és technológiai infrastruktúráját egy külső szolgáltatónak.

A francia cég nagy hangsúlyt helyez a nyílt súlyú, vagyis open-weight modellekre is. A Mistral szerint megközelítése nagyobb ellenőrzést és választási szabadságot ad az ügyfeleknek: modelljei testre szabhatók, és

a vállalatok úgy építhetnek rájuk saját AI-rendszereket, hogy közben nem kötődnek egyetlen szolgáltató fejlesztési ütemtervéhez, árazásához vagy rendelkezésre állásához.

Látványos a Mistral növekedési tempója - Fotó: Mistral

Mire kell a Samsung által vezetett befektetői kör pénze?

Az új tőkét többek között még fejlettebb AI-modellek kutatására, a modellek betanításához szükséges számítási kapacitás növelésére, infrastruktúra-fejlesztésre és nemzetközi terjeszkedésre fordítják. A Mistral már 20 országban működik, és állítása szerint több mint 125 nagyvállalat AI-átállását támogatja. Ügyfelei között olyan nevek találhatók, mint az Airbus, az ASML és az HSBC.

A Samsung szerepvállalása pedig különösen figyelemre méltó.

A Mistral előző, 2025-ös nagy finanszírozási körét még a chipgyártás egyik kulcsszereplője, az ASML vezette, most pedig a világ egyik legnagyobb elektronikai és félvezetőipari vállalata állt az élre. A Mistral körül tehát egyre komolyabb technológiai háttér épül. A francia vállalat pedig egy olyan időszakban próbál Európa meghatározó AI-szereplőjévé válni, amikor a mesterséges intelligencia feletti ellenőrzés már nemcsak technológiai, hanem gazdasági és stratégiai kérdéssé is vált.