Brutálisan vékony tabletekkel és előre telepített Photoshoppal támad a Samsung

A Samsung bemutatta új felsőkategóriás táblagépeit, a Samsung Galaxy Tab S12 Ultra és a Samsung Galaxy Tab S12+ modelleket. Mindkét készülék Android 17 operációs rendszerrel és One UI 9 felülettel érkezik, S Pent is adnak hozzájuk, és már októberben Magyarországra érkeznek. A nagyobb Galaxy Tab S12 Ultra 14,6 hüvelykes, 2960 × 1848 pixeles Dynamic AMOLED 2X kijelzőt kapott 120 Hz-es képfrissítéssel. A Tab S12+ 12,6 hüvelykes, 2800 × 1752 pixeles panellel érkezik, szintén 120 Hz-en. Mindkét kijelző akár 1600 nites csúcsfényerőre képes. Az Ultra mindössze 5,1, az S12+ pedig 5,3 milliméter vastag, tömegük Wi-Fi-s kivitelben 692, illetve 553 gramm.

Itt a Samsung Galaxy Tab S12 széria - forrás: Samsung

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra és Galaxy Tab S12+ MediaTek csúcslapkával

Mindkét tabletet a 3 nanométeres MediaTek Dimensity 9500 hajtja. A Samsung mérései szerint az S12 Ultra az előző S11 Ultrához képest akár 61 százalékkal gyorsabb NPU-t, 19 százalékkal nagyobb CPU- és 17 százalékkal jobb GPU-teljesítményt kínál. A hűtést átdolgozott 3D párakamra segíti. A készülékek IP68-as víz- és porállósági minősítést kaptak.

Az Ultra 11 600 mAh-s, az S12+ 10 600 mAh-s akkumulátort kapott, mindkettő legfeljebb 45 wattos vezetékes töltéssel. A gyártó szerint az Ultra akár 23, a Plus akár 21 órás videólejátszásra képes egy feltöltéssel. A 45 wattos töltőadapter ugyanakkor külön vásárolható meg.

A Samsung a nagy kijelzőket munkára is kihasználná: Többablakos módban egyszerre akár három alkalmazás jeleníthető meg. Az S Pen mindkét modell dobozában megtalálható, használható jegyzetelésre, rajzolásra vagy dokumentumok aláírására. Külön megvásárolható billentyűzetek is készülnek hozzájuk.

Az AI-funkciók között megtalálható többek között a jegyzetek összefoglalása, a böngészőben megjelenő tartalmak feldolgozása és több kreatív eszköz. Fontos korlátozás, hogy nem minden Galaxy AI funkció érhető el magyar nyelven. A tabletekhez hat hónapos Google AI Pro próbaidőszak is jár.

A Pro billentyűzet és a Vékony billentyűzetes tok külön megvásárolható. - forrás: Samsung

Érdekesség, hogy a Samsung közlése szerint a Photoshop előre telepítve érkezik, és az Android-tabletek között elsőként ezen a sorozaton jelenik meg a tabletre optimalizált változat. S Pen-támogatást és Adobe Firefly-alapú generatív funkciókat is kínál.

Emellett többek között Notability, Goodnotes, LumaFusion és Clip Studio Paint kedvezmények vagy próbaidőszakok tartoznak a készülékekhez.