Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Samsung

Brutálisan vékony tabletekkel és előre telepített Photoshoppal támad a Samsung

37 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas AMOLED kijelző, erős processzor, előre telepített Photoshop és rengeteg AI funkció van a dél-koreai techóriás új táblagépeiben. Megérkezett a Samsung Galaxy Tab S12 Ultra és S12+ tablet. Mindössze 5,1 milliméter vastag a legerősebb modell.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Samsungtáblagép-piacSamsung Galaxy Tab S12 UltraSamsung Galaxy Tab S12+tablettabletpiac

A Samsung bemutatta új felsőkategóriás táblagépeit, a Samsung Galaxy Tab S12 Ultra és a Samsung Galaxy Tab S12+ modelleket. Mindkét készülék Android 17 operációs rendszerrel és One UI 9 felülettel érkezik, S Pent is adnak hozzájuk, és már októberben Magyarországra érkeznek. A nagyobb Galaxy Tab S12 Ultra 14,6 hüvelykes, 2960 × 1848 pixeles Dynamic AMOLED 2X kijelzőt kapott 120 Hz-es képfrissítéssel. A Tab S12+ 12,6 hüvelykes, 2800 × 1752 pixeles panellel érkezik, szintén 120 Hz-en. Mindkét kijelző akár 1600 nites csúcsfényerőre képes. Az Ultra mindössze 5,1, az S12+ pedig 5,3 milliméter vastag, tömegük Wi-Fi-s kivitelben 692, illetve 553 gramm. 

Itt a Samsung Galaxy Tab S12 széria
Itt a Samsung Galaxy Tab S12 széria - forrás: Samsung

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra és Galaxy Tab S12+ MediaTek csúcslapkával

Mindkét tabletet a 3 nanométeres MediaTek Dimensity 9500 hajtja. A Samsung mérései szerint az S12 Ultra az előző S11 Ultrához képest akár 61 százalékkal gyorsabb NPU-t, 19 százalékkal nagyobb CPU- és 17 százalékkal jobb GPU-teljesítményt kínál. A hűtést átdolgozott 3D párakamra segíti. A készülékek IP68-as víz- és porállósági minősítést kaptak. 
Az Ultra 11 600 mAh-s, az S12+ 10 600 mAh-s akkumulátort kapott, mindkettő legfeljebb 45 wattos vezetékes töltéssel. A gyártó szerint az Ultra akár 23, a Plus akár 21 órás videólejátszásra képes egy feltöltéssel. A 45 wattos töltőadapter ugyanakkor külön vásárolható meg.  

A Samsung a nagy kijelzőket munkára is kihasználná: Többablakos módban egyszerre akár három alkalmazás jeleníthető meg. Az S Pen mindkét modell dobozában megtalálható, használható jegyzetelésre, rajzolásra vagy dokumentumok aláírására. Külön megvásárolható billentyűzetek is készülnek hozzájuk. 

Az AI-funkciók között megtalálható többek között a jegyzetek összefoglalása, a böngészőben megjelenő tartalmak feldolgozása és több kreatív eszköz. Fontos korlátozás, hogy nem minden Galaxy AI funkció érhető el magyar nyelven. A tabletekhez hat hónapos Google AI Pro próbaidőszak is jár. 

A Pro billentyűzet és a Vékony billentyűzetes tok külön megvásárolható. - forrás: Samsung

Érdekesség, hogy a Samsung közlése szerint a Photoshop előre telepítve érkezik, és az Android-tabletek között elsőként ezen a sorozaton jelenik meg a tabletre optimalizált változat. S Pen-támogatást és Adobe Firefly-alapú generatív funkciókat is kínál. 

Emellett többek között Notability, Goodnotes, LumaFusion és Clip Studio Paint kedvezmények vagy próbaidőszakok tartoznak a készülékekhez. 

Mindkét készülék Android 17 operációs rendszerrel és One UI 9 felülettel érkezik, S Pent is adnak hozzájuk, és már októberben Magyarországra érkeznek - forrás: Samsung

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra és S12+: magyar árak

  • A Galaxy Tab S12 Ultra 12/256 GB-os Wi-Fi-s változata 594 990 forint, az 5G-s 654 990 forint. 
  • A csúcsot a 16 GB RAM-mal és 1 TB tárhellyel szerelt Ultra jelenti, amely 819 990, 5G-vel pedig 879 990 forintba kerül. 
  • A kisebb Galaxy Tab S12+ 12/256 GB-os Wi-Fi-s változata 499 990 forintról, az 5G-s 559 990 forintról indul. 

Mindkét modell microSD-kártyával akár további 2 TB tárhellyel bővíthető. A Samsung akár hét generációnyi operációsrendszer- és biztonsági frissítést ígér a két táblagéphez.

A Galaxy Tab S12 Ultra és S12+ szürke és ezüst színben, Wi-Fi-s és 5G-s kivitelben kerül forgalomba Magyarországon október 7-én.

Több mint 16 ezer adatbázis maradt nyitva: jelszavak és személyes adatok is veszélybe kerültek
Ingyenes androidos játékok gyűjthetik az adataidat, Kínába és Oroszországba küldik
Rábízta az eladást a mesterséges intelligenciára, este egy idegen állt az ajtaja előtt
Dreame L50 Ultra AE: Ez a robotporszívó a felmosóit is kimossa
Veszélyes Android-vírus terjed Európában, átvehetik az irányítást a telefonok felett
Eltűnt egy régi bosszúság az androidosok és az iPhone-osok között
Aggasztó dolgot művelt az OpenAI mesterséges intelligenciája, inkább leállították
Ezt a Google-hirdetést jobb elkerülni: úgy tűnhet, mintha vírus bénította volna meg a gépet
Mi zabálja fel leggyorsabban a mobilnetet?
Több ok miatt is érdemes készenléti állapotban hagyni az okostévét

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!