Samsung Galaxy Z Fold8: a tablet, ami könnyen elfér a zsebedben

A Samsung alaposan átalakította hajlítható csúcsmobiljának koncepcióját a Samsung Galaxy Z Fold8-cal. Nem egyszerűen vékonyabb és gyorsabb lett elődjénél: teljesen más arányokat kapott, összecsukva szokatlanul kompakt, szétnyitva pedig egy 7,6 hüvelykes, közel négyzetes kijelzőt kínál. A végeredmény valahol az okostelefon és a zsebben hordható mini tablet között helyezkedik el. Ezért valójában nem is lehet közvetlen elődről beszélni: a Fold8 új irányt adott a hajlítható okostelefonok mezőnyében: az útlevél formát.
A Samsung kínálatában immár a Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra képviseli a nagyobb, munkára és komolyabb multitaskingra kihegyezett hajlítható modellt, a sima Fold8 esetében sokkal inkább a hordozhatóság került előtérbe. A készülék mindössze 201 grammot nyom, kinyitva 4,5 milliméter, összecsukva pedig 9,7 milliméter vastag. Ezzel a korai Foldok vaskos, szinte két egymásra helyezett telefonra emlékeztető felépítése már a múlté.
- Összecsukva egy 5,5 hüvelykes, 1972×1248 pixeles Dynamic AMOLED 2X kijelzőt kapunk, 1–120 Hz-es adaptív képfrissítéssel. A készülék rövidebb és szélesebb formája miatt egészen más benyomást kelt, mint a hagyományos, hosszúkás Foldok vagy más hajlítható telefonok (A megjelenése óta már a Xiaomi és az Apple is adott ki hasonló karakterisztikájú készüléket.)
- A telefont kinyitva egy 7,6 hüvelykes, 2448×1848 pixeles, 4:3 képarányú Dynamic AMOLED 2X panel tárul elénk. Ez szintén 1–120 Hz között változtathatja képfrissítését, maximális fényereje pedig elérheti a 3000 nitet. A 4:3-as képarány különösen weboldalak, dokumentumok, könyvek és más tartalmak megjelenítésekor praktikus, de a nagy felület egyik legfontosabb előnye a multitasking. Egymás mellett több alkalmazás használható, az ablakok átméretezhetők, így például böngészés közben nyitva maradhat a levelezés vagy egy jegyzet is. A Samsung DeX támogatása tovább növeli a munkára használhatóságot, külső kijelzőn ugyanis asztali számítógéphez hasonló felületet kapunk.
Átdolgozták a hajlíthatóságot biztosító szerkezetet
A vékony készülékházhoz a Samsungnak magát a hajlítható konstrukciót is át kellett alakítania. A telefon Armor Aluminium keretet, Armor FlexHinge zsanért, valamint Gorilla Glass Ceramic 3 és Gorilla Glass Victus 2 védőüveget kapott. A belső kijelző konstrukcióját is megerősítették, miközben a hajlítható mobilok egyik jellegzetességét, a panel közepén végigfutó hajtásvonalat kevésbé feltűnővé tették. Teljesen azért nem tűnt el: bizonyos szögből továbbra is látható és érintéskor érezhető. De tény, hogy minimális a gyűrődés jelenléte, és ehhez nem kellett egy matt belső kijelző sem, mint ahogy az Apple trükközött az iPhone Duóval. Ezt a Samsung új technológiája teszi lehetővé, a neve Flex Titánium, korábban itt írtunk róla részletesebben.
A telefon IP48-as minősítést kapott. Vízállósága tehát megfelelő, a finom por ellen viszont továbbra sem nyújt olyan védelmet, mint egy IP68-as hagyományos csúcstelefon. Ez a Fold8 egyik gyengesége, más gyártók hajlítható készülékeinél már megjelent az IP68-as védelem. A telefon minősége, összeszereltsége egyébként természetesen masszívan első osztályú összecsukva és kihajtva is. A korábbi Foldok használói számára két további változás is feltűnhet. Nincs S Pen (ahogy a tavalyi Foldban sincs), tehát érintőceruza támogatás, és eltűnt a klasszikus Flex Mode is. Utóbbi azt jelenti, hogy a Fold8 nem használható úgy félig kinyitva, mint egy apró laptop, például felül videóval, alul vezérlőfelülettel. Ez a lehetőség a Fold8 Ultrában maradt meg.
Csúcshardver és remek kamera a vékony házban
A Fold8 motorja a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, vagyis a lapka kifejezetten Samsung készülékekhez optimalizált változata. A készülék 12 vagy 16 GB memóriával, illetve 256 és 512 GB-os, valamint 1 TB-os tárhellyel készül. A vékony házba 4800 mAh kapacitású akkumulátor került. A Samsung legfeljebb 26 órányi videólejátszást ad meg, vezeték nélküli töltés is rendelkezésre áll. A Fold8 emellett Wi-Fi 7-et, Bluetooth 6.0-t, NFC-t és UWB-t is támogat.
A kamerarendszer szokatlan egy ilyen kategóriájú telefonnál. A Fold8 hátoldalán mindössze két kamera található, de mindkettő 50 megapixeles. A főkamera f/1,8-as optikát, autofókuszt és optikai képstabilizálást kapott. Mellette egy 50 megapixeles, f/1,9-es ultraszéles kamera dolgozik, amely elsősorban tájképekhez, épületekhez vagy nagyobb csoportok fotózásához használható. A feltűnő hiányzó szereplő a telefotó kamera. A 2×-es nagyítást nem külön objektívvel oldja meg a Samsung: az Adaptive Pixel technológia a nagy felbontású főkamerát használja az optikai minőségű 2× zoomhoz. Efölött egyre inkább digitális nagyításra támaszkodik a készülék, amely legfeljebb 10×-es zoomot kínál. Ezzel a Fold8 kevésbé sokoldalú zoomkamerát kínál, mint a Fold8 Ultra, amely külön 10 megapixeles telefotót is kapott. A két kijelzőhöz két szelfikamera is tartozik: a belső és a külső panelnél egyaránt 10 megapixeles, f/2,2-es egységet találunk. Videóból maximum 8K/30 fps rögzíthető. Lassított felvételnél Full HD-ban 240 fps, Full HD és UHD felbontásban pedig 120 fps is rendelkezésre áll.
A hajlítható kialakítás előnyei
A Fold8 fotós lehetőségeinek egyik érdekességét nem maga a kamera, hanem a két kijelző adja. A külső panel előnézeti kijelzőként is használható a hátlapi kamerákkal történő fényképezésnél. Így a fotózott személy is láthatja, hogyan fog kinézni a kép, de szelfik készítésére is kihasználható a rendszer. A kisebb előlapi kamera helyett a jobb minőségű, optikai képstabilizátorral rendelkező 50 megapixeles hátlapi főkamerával fotózhatjuk magunkat, miközben a külső kijelzőn ellenőrizhetjük a kompozíciót.
Ez az egyik olyan terület, ahol a hajlítható kialakítás nem pusztán látványos formai megoldás, hanem valódi gyakorlati előnyt jelent.
A Fold8 Android 17-re épülő One UI 9 rendszerrel került piacra. A Samsung szoftverének ennél a telefonnál különösen fontos feladata, hogy kihasználja a szokatlan kijelzőformát, ezért a 7,6 hüvelykes panel nem egyszerűen egy felnagyított telefonképernyő. A nagy belső képernyő legfontosabb előnye a multitasking. A One UI 9 több alkalmazás egyidejű megjelenítésére, átméretezhető ablakokra és gyors alkalmazásváltásra is épít. Vagyis például az egyik oldalon megnyitható egy weboldal, a másikon a jegyzet vagy levelezés, anélkül, hogy folyamatosan váltogatni kellene közöttük.
Úttörő lett a Samsung Galaxy Z Fold8
A Samsung Galaxy Z Fold8 legfontosabb újdonsága végül nem egyetlen hardveres adat, hanem maga a koncepció. A Samsung ennél a modellnél nem arra törekedett, hogy a lehető legnagyobb hajlítható csúcstelefont készítse el. Arra koncentrált, hogy egy tablethez közelítő, tartalomfogyasztásra optimalizált kijelzőt minél kisebb és könnyebb készülékben lehessen magunkkal vinni.
Összecsukva egy 201 grammos, kompakt telefon, kihajtva viszont egy 7,6 hüvelykes mini tabletté alakítható. Ehhez csúcskategóriás Snapdragon processzor, két 50 megapixeles kamera, 120 Hz-es AMOLED kijelző és hajlítható eszközökre optimalizált One UI társul. Nem véletlen, hogy ez az úgynevezett útlevélforma elkezdett terjedni a legnagyobb gyártók között, és már nem csak a hajlítható telefonoknál. A kompromisszumok ugyanakkor egyértelműek: nincs S Pen, nincs dedikált telefotó, nincs Flex Mode, és az IP48-as védelem sem jelent teljes porállóságot. Még a szérián belül is van erősebb készülék a Fold8 Ultra személyében.
A Fold8 különlegessége ezért nem az, hogy mindenből a csúcsot kínálja, hanem az, hogy eltér a megszokottól, és újfajta formavilágot kínál,
ami az eddigi adatok alapján jó döntésnek bizonyult, a telefon a Fold8 széria messze legsikeresebb terméke.
A Samsung Galaxy Z Fold8 és a Galaxy Z Fold8 Ultra együttes eladásai Európában 50 százalékkal magasabbak a Galaxy Z Fold7-hez képest a piacra kerülés óta. A Galaxy Z Flip8 vásárlók 20 százaléka más márkákról váltott, és sokan közülük most próbálták ki először a kihajtható formátumot a Samsung saját, belső adatai és elemzései alapján. A Galaxy Z Flip sorozatról a Galaxy Z Fold8-ra váltó felhasználók száma is háromszorosára nőtt a Galaxy Z Fold7-hez képest. Az előző generációhoz képest 60 százalékkal nőtt azon iPhone-felhasználók száma is, akik a Galaxy Z Fold8 Ultra, a Galaxy Z Fold8 vagy a Galaxy Z Flip8 modellek valamelyikére váltottak Samsung Smart Switch adatai alapján.