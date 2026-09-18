Samsung Galaxy Z Fold8: a tablet, ami könnyen elfér a zsebedben

A Samsung alaposan átalakította hajlítható csúcsmobiljának koncepcióját a Samsung Galaxy Z Fold8-cal. Nem egyszerűen vékonyabb és gyorsabb lett elődjénél: teljesen más arányokat kapott, összecsukva szokatlanul kompakt, szétnyitva pedig egy 7,6 hüvelykes, közel négyzetes kijelzőt kínál. A végeredmény valahol az okostelefon és a zsebben hordható mini tablet között helyezkedik el. Ezért valójában nem is lehet közvetlen elődről beszélni: a Fold8 új irányt adott a hajlítható okostelefonok mezőnyében: az útlevél formát.

Samsung Galaxy Z Fold8

Fotó: MW

A Samsung kínálatában immár a Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra képviseli a nagyobb, munkára és komolyabb multitaskingra kihegyezett hajlítható modellt, a sima Fold8 esetében sokkal inkább a hordozhatóság került előtérbe. A készülék mindössze 201 grammot nyom, kinyitva 4,5 milliméter, összecsukva pedig 9,7 milliméter vastag. Ezzel a korai Foldok vaskos, szinte két egymásra helyezett telefonra emlékeztető felépítése már a múlté.

Összecsukva egy 5,5 hüvelykes, 1972×1248 pixeles Dynamic AMOLED 2X kijelzőt kapunk, 1–120 Hz-es adaptív képfrissítéssel. A készülék rövidebb és szélesebb formája miatt egészen más benyomást kelt, mint a hagyományos, hosszúkás Foldok vagy más hajlítható telefonok (A megjelenése óta már a Xiaomi és az Apple is adott ki hasonló karakterisztikájú készüléket.)

A telefont kinyitva egy 7,6 hüvelykes, 2448×1848 pixeles, 4:3 képarányú Dynamic AMOLED 2X panel tárul elénk. Ez szintén 1–120 Hz között változtathatja képfrissítését, maximális fényereje pedig elérheti a 3000 nitet. A 4:3-as képarány különösen weboldalak, dokumentumok, könyvek és más tartalmak megjelenítésekor praktikus, de a nagy felület egyik legfontosabb előnye a multitasking. Egymás mellett több alkalmazás használható, az ablakok átméretezhetők, így például böngészés közben nyitva maradhat a levelezés vagy egy jegyzet is. A Samsung DeX támogatása tovább növeli a munkára használhatóságot, külső kijelzőn ugyanis asztali számítógéphez hasonló felületet kapunk.

A korai Foldok vaskos, szinte két egymásra helyezett telefonra emlékeztető felépítése már a múlté

Fotó: MW

Átdolgozták a hajlíthatóságot biztosító szerkezetet

A vékony készülékházhoz a Samsungnak magát a hajlítható konstrukciót is át kellett alakítania. A telefon Armor Aluminium keretet, Armor FlexHinge zsanért, valamint Gorilla Glass Ceramic 3 és Gorilla Glass Victus 2 védőüveget kapott. A belső kijelző konstrukcióját is megerősítették, miközben a hajlítható mobilok egyik jellegzetességét, a panel közepén végigfutó hajtásvonalat kevésbé feltűnővé tették. Teljesen azért nem tűnt el: bizonyos szögből továbbra is látható és érintéskor érezhető. De tény, hogy minimális a gyűrődés jelenléte, és ehhez nem kellett egy matt belső kijelző sem, mint ahogy az Apple trükközött az iPhone Duóval. Ezt a Samsung új technológiája teszi lehetővé, a neve Flex Titánium, korábban itt írtunk róla részletesebben.