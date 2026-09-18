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Samsung Galaxy Z Fold8: a tablet, ami könnyen elfér a zsebedben

38 perce
Olvasási idő: 16 perc
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A Samsung teljesen újragondolta hajlítható csúcsmobilját: a mindössze 201 grammos Galaxy Z Fold8 összecsukva kompakt telefon, kinyitva viszont egy 7,6 hüvelykes mini tablet. Csúcshardvert, két 50 megapixeles kamerát és új hajlítható konstrukciót kapott a Samsung Galaxy Z Fold8. Kompromisszumok vannak, de a számok magukért beszélnek.
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A Samsung alaposan átalakította hajlítható csúcsmobiljának koncepcióját a Samsung Galaxy Z Fold8-cal. Nem egyszerűen vékonyabb és gyorsabb lett elődjénél: teljesen más arányokat kapott, összecsukva szokatlanul kompakt, szétnyitva pedig egy 7,6 hüvelykes, közel négyzetes kijelzőt kínál. A végeredmény valahol az okostelefon és a zsebben hordható mini tablet között helyezkedik el. Ezért valójában nem is lehet közvetlen elődről beszélni: a Fold8 új irányt adott a hajlítható okostelefonok mezőnyében: az útlevél formát.

Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Fotó: MW

A Samsung kínálatában immár a Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra képviseli a nagyobb, munkára és komolyabb multitaskingra kihegyezett hajlítható modellt, a sima Fold8 esetében sokkal inkább a hordozhatóság került előtérbe. A készülék mindössze 201 grammot nyom, kinyitva 4,5 milliméter, összecsukva pedig 9,7 milliméter vastag. Ezzel a korai Foldok vaskos, szinte két egymásra helyezett telefonra emlékeztető felépítése már a múlté.

  • Összecsukva egy 5,5 hüvelykes, 1972×1248 pixeles Dynamic AMOLED 2X kijelzőt kapunk, 1–120 Hz-es adaptív képfrissítéssel. A készülék rövidebb és szélesebb formája miatt egészen más benyomást kelt, mint a hagyományos, hosszúkás Foldok vagy más hajlítható telefonok (A megjelenése óta már a Xiaomi és az Apple is adott ki hasonló karakterisztikájú készüléket.) 
  • A telefont kinyitva egy 7,6 hüvelykes, 2448×1848 pixeles, 4:3 képarányú Dynamic AMOLED 2X panel tárul elénk. Ez szintén 1–120 Hz között változtathatja képfrissítését, maximális fényereje pedig elérheti a 3000 nitet. A 4:3-as képarány különösen weboldalak, dokumentumok, könyvek és más tartalmak megjelenítésekor praktikus, de a nagy felület egyik legfontosabb előnye a multitasking. Egymás mellett több alkalmazás használható, az ablakok átméretezhetők, így például böngészés közben nyitva maradhat a levelezés vagy egy jegyzet is. A Samsung DeX támogatása tovább növeli a munkára használhatóságot, külső kijelzőn ugyanis asztali számítógéphez hasonló felületet kapunk.
Okostelefon: Samsung Galaxy Z Fold8, SamsungGalaxyZFold8,
A korai Foldok vaskos, szinte két egymásra helyezett telefonra emlékeztető felépítése már a múlté
Fotó: MW

Átdolgozták a hajlíthatóságot biztosító szerkezetet

A vékony készülékházhoz a Samsungnak magát a hajlítható konstrukciót is át kellett alakítania. A telefon Armor Aluminium keretet, Armor FlexHinge zsanért, valamint Gorilla Glass Ceramic 3 és Gorilla Glass Victus 2 védőüveget kapott. A belső kijelző konstrukcióját is megerősítették, miközben a hajlítható mobilok egyik jellegzetességét, a panel közepén végigfutó hajtásvonalat kevésbé feltűnővé tették. Teljesen azért nem tűnt el: bizonyos szögből továbbra is látható és érintéskor érezhető. De tény, hogy minimális a gyűrődés jelenléte, és ehhez nem kellett egy matt belső kijelző sem, mint ahogy az Apple trükközött az iPhone Duóval. Ezt a Samsung új technológiája teszi lehetővé, a neve Flex Titánium, korábban itt írtunk róla részletesebben

A telefon IP48-as minősítést kapott. Vízállósága tehát megfelelő, a finom por ellen viszont továbbra sem nyújt olyan védelmet, mint egy IP68-as hagyományos csúcstelefon. Ez a Fold8 egyik gyengesége, más gyártók hajlítható készülékeinél már megjelent az IP68-as védelem.  A telefon minősége, összeszereltsége egyébként természetesen masszívan első osztályú összecsukva és kihajtva is.  A korábbi Foldok használói számára két további változás is feltűnhet. Nincs S Pen (ahogy a tavalyi Foldban sincs), tehát érintőceruza támogatás, és eltűnt a klasszikus Flex Mode is. Utóbbi azt jelenti, hogy a Fold8 nem használható úgy félig kinyitva, mint egy apró laptop, például felül videóval, alul vezérlőfelülettel. Ez a lehetőség a Fold8 Ultrában maradt meg.

Okostelefon: Samsung Galaxy Z Fold8, SamsungGalaxyZFold8,
Minimális a gyűrődés jelenléte, sokszor alig látszódik a hajtásnyom
Fotó: MW

Csúcshardver és remek kamera a vékony házban

A Fold8 motorja a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, vagyis a lapka kifejezetten Samsung készülékekhez optimalizált változata. A készülék 12 vagy 16 GB memóriával, illetve 256 és 512 GB-os, valamint 1 TB-os tárhellyel készül. A vékony házba 4800 mAh kapacitású akkumulátor került. A Samsung legfeljebb 26 órányi videólejátszást ad meg, vezeték nélküli töltés is rendelkezésre áll. A Fold8 emellett Wi-Fi 7-et, Bluetooth 6.0-t, NFC-t és UWB-t is támogat.

A kamerarendszer szokatlan egy ilyen kategóriájú telefonnál. A Fold8 hátoldalán mindössze két kamera található, de mindkettő 50 megapixeles. A főkamera f/1,8-as optikát, autofókuszt és optikai képstabilizálást kapott. Mellette egy 50 megapixeles, f/1,9-es ultraszéles kamera dolgozik, amely elsősorban tájképekhez, épületekhez vagy nagyobb csoportok fotózásához használható. A feltűnő hiányzó szereplő a telefotó kamera. A 2×-es nagyítást nem külön objektívvel oldja meg a Samsung: az Adaptive Pixel technológia a nagy felbontású főkamerát használja az optikai minőségű 2× zoomhoz. Efölött egyre inkább digitális nagyításra támaszkodik a készülék, amely legfeljebb 10×-es zoomot kínál. Ezzel a Fold8 kevésbé sokoldalú zoomkamerát kínál, mint a Fold8 Ultra, amely külön 10 megapixeles telefotót is kapott. A két kijelzőhöz két szelfikamera is tartozik: a belső és a külső panelnél egyaránt 10 megapixeles, f/2,2-es egységet találunk. Videóból maximum 8K/30 fps rögzíthető. Lassított felvételnél Full HD-ban 240 fps, Full HD és UHD felbontásban pedig 120 fps is rendelkezésre áll.

Galéria: Samsung Galaxy Z Fold8 kamera tesztfotók
Fotó: Szász Tamás - Origo
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Samsung Galaxy Z Fold8 kamera tesztfotók

A hajlítható kialakítás előnyei

A Fold8 fotós lehetőségeinek egyik érdekességét nem maga a kamera, hanem a két kijelző adja. A külső panel előnézeti kijelzőként is használható a hátlapi kamerákkal történő fényképezésnél. Így a fotózott személy is láthatja, hogyan fog kinézni a kép, de szelfik készítésére is kihasználható a rendszer. A kisebb előlapi kamera helyett a jobb minőségű, optikai képstabilizátorral rendelkező 50 megapixeles hátlapi főkamerával fotózhatjuk magunkat, miközben a külső kijelzőn ellenőrizhetjük a kompozíciót. 

Ez az egyik olyan terület, ahol a hajlítható kialakítás nem pusztán látványos formai megoldás, hanem valódi gyakorlati előnyt jelent.

A Fold8 Android 17-re épülő One UI 9 rendszerrel került piacra. A Samsung szoftverének ennél a telefonnál különösen fontos feladata, hogy kihasználja a szokatlan kijelzőformát, ezért a 7,6 hüvelykes panel nem egyszerűen egy felnagyított telefonképernyő. A nagy belső képernyő legfontosabb előnye a multitasking. A One UI 9 több alkalmazás egyidejű megjelenítésére, átméretezhető ablakokra és gyors alkalmazásváltásra is épít. Vagyis például az egyik oldalon megnyitható egy weboldal, a másikon a jegyzet vagy levelezés, anélkül, hogy folyamatosan váltogatni kellene közöttük.

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A nagy belső képernyő legfontosabb előnye a multitasking
Fotó: MW

Úttörő lett a Samsung Galaxy Z Fold8

A Samsung Galaxy Z Fold8 legfontosabb újdonsága végül nem egyetlen hardveres adat, hanem maga a koncepció. A Samsung ennél a modellnél nem arra törekedett, hogy a lehető legnagyobb hajlítható csúcstelefont készítse el. Arra koncentrált, hogy egy tablethez közelítő, tartalomfogyasztásra optimalizált kijelzőt minél kisebb és könnyebb készülékben lehessen magunkkal vinni.

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Galéria: Képeken a Samsung Galaxy Z Fold8
Fotó: Mediaworks
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Okostelefon: Samsung Galaxy Z Fold8, SamsungGalaxyZFold8,

Összecsukva egy 201 grammos, kompakt telefon, kihajtva viszont egy 7,6 hüvelykes mini tabletté alakítható. Ehhez csúcskategóriás Snapdragon processzor, két 50 megapixeles kamera, 120 Hz-es AMOLED kijelző és hajlítható eszközökre optimalizált One UI társul. Nem véletlen, hogy ez az úgynevezett útlevélforma elkezdett terjedni a legnagyobb gyártók között, és már nem csak a hajlítható telefonoknál. A kompromisszumok ugyanakkor egyértelműek: nincs S Pen, nincs dedikált telefotó, nincs Flex Mode, és az IP48-as védelem sem jelent teljes porállóságot. Még a szérián belül is van erősebb készülék a Fold8 Ultra személyében. 

A Fold8 különlegessége ezért nem az, hogy mindenből a csúcsot kínálja, hanem az, hogy eltér a megszokottól, és újfajta formavilágot kínál,

 ami az eddigi adatok alapján jó döntésnek bizonyult, a telefon a Fold8 széria messze legsikeresebb terméke. 

A Samsung Galaxy Z Fold8 és a Galaxy Z Fold8 Ultra együttes eladásai Európában 50 százalékkal magasabbak a Galaxy Z Fold7-hez képest a piacra kerülés óta. A Galaxy Z Flip8 vásárlók 20 százaléka más márkákról váltott, és sokan közülük most próbálták ki először a kihajtható formátumot a Samsung saját, belső adatai és elemzései alapján.  A Galaxy Z Flip sorozatról a Galaxy Z Fold8-ra váltó felhasználók száma is háromszorosára nőtt a Galaxy Z Fold7-hez képest. Az előző generációhoz képest 60 százalékkal nőtt azon iPhone-felhasználók száma is, akik a Galaxy Z Fold8 Ultra, a Galaxy Z Fold8 vagy a Galaxy Z Flip8 modellek valamelyikére váltottak Samsung Smart Switch adatai alapján.

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