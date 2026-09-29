Samsung-telefonod van? Holnap megszűnik egy régóta használt fotómentési lehetőség

Lead: Fontos változás érkezik a Samsung Galaxy telefonokra: szeptember 30-án megszűnik a Galéria és a Microsoft OneDrive közvetlen összekapcsolása. A fotók nem vesznek el, és a felhőalapú mentésről sem kell lemondani attól még, hogy megszűnik a Samsung Galéria OneDrive-szinkronja, de aki eddig ezt a megoldást használta, annak érdemes ellenőriznie a beállításait, hogy ne szakadjon meg a Samsung fotók biztonsági mentése.

Megszűnik a Samsung Galéria OneDrive-szinkronja

Fotó: MW

Évek óta kényelmes lehetőséget kínál a Samsung a Galaxy telefonok tulajdonosainak: a Galéria alkalmazás közvetlenül képes szinkronizálni a fényképeket és videókat a Microsoft OneDrive felhőtárhelyével. Ennek azonban 2026. szeptember 30-án vége, írja a 9to5Google. Ez nem jelenti azt, hogy eltűnnek a korábban feltöltött fényképek. A Microsoft tájékoztatása szerint a OneDrive-ban már tárolt képek és videók változatlanul megmaradnak, és továbbra is elérhetők lesznek a OneDrive alkalmazásból, illetve a szolgáltatás webes felületéről. A változás a Samsung saját Galéria alkalmazásával való közvetlen szinkronizációt érinti.

A Samsung Galéria OneDrive-szinkronja helyett más megoldás jön

A Samsung közben elkezdte bevezetni a Google Fotókkal való közvetlen szinkronizálás folyamatát. A funkció egyes készülékeken már elérhető, használatához pedig a Samsung Galéria 15.9.01.7-es vagy újabb verziójára lehet szükség. A beállítás a Galéria alkalmazásban a Menü -> Beállítások -> Fotók és videók szinkronizálása útvonalon jelenhet meg.

Nem minden Galaxy kapja meg azonban egyszerre. A Google szerint akkor lehetséges a Samsung fotók mentése Google Fotókba, ha az alábbiak teljesülnek:

Legalább Android 13 szükséges hozzá,

személyes Google-fiókkal használható,

a Workspace-fiókok pedig nem támogatottak.

Az elérhetőség készüléktől, fióktól és régiótól is függhet. Bekapcsolás után kiválasztható, mely mappák – például a Kamera, a Képernyőképek vagy a Letöltések – kerüljenek a felhőbe. A feltöltött képek és videók az eredeti minőségükben kerülnek a Google Fotókba, és a Google-fiók tárhelyét fogyasztják.

Van azonban egy fontos különbség a hagyományos biztonsági mentéshez képest. A Samsung Galéria és a Google Fotók között valódi szinkronizáció működik: ha egy szinkronizált képet törlünk az egyik alkalmazásból, az általában a másikból és a felhőből is törlődik.

Mi lesz a Samsung OneDrive fotókkal?

Aki továbbra is a Microsoft szolgáltatásánál maradna, annak sem kell lemondania az automatikus fotómentésről. A OneDrive alkalmazásban külön bekapcsolható a Kamera biztonsági mentése funkció, amely az új fényképeket és videókat továbbra is automatikusan feltölti a felhőbe. Ez azonban már nem a Samsung Galéria beépített szinkronizációján keresztül történik. Aki pedig Google Fotókra váltana, annak érdemes megnéznie, megjelent-e már a Samsung Galériában az új szinkronizálási lehetőség.

Egy dolgot viszont nem kell tenni: pánikszerűen lementeni minden képet a OneDrive-ról.

A szeptember 30-i határidő után a már felhőben lévő fotók nem törlődnek, csak a Samsung Galériából tűnik el a hozzájuk kapcsolódó közvetlen OneDrive-integráció. Nemrég egy másik változás kapcsán is felmerült, hogy lazul a Samsung és a Microsoft kapcsolata.