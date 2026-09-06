Extrém képfrissítésű monitort villantott a Samsung Berlinben

A televízióktól és gamer monitoroktól a mobilokon át a háztartási gépekig mutatja be idei újdonságait a Samsung a berlini IFA-szakkiállításon. A központi téma a mesterséges intelligencia, de a látványosabb bejelentések között új kijelzőtechnológia és extrém képfrissítésű monitorok is akadnak.

A Samsung a berlini IFA-szakkiállításon - forrás: Samsung

Samsung: A Micro RGB a televíziózás következő generációját jelentheti

A Samsung az IFA-n is bemutatja Micro RGB technológiáját, amely mikroszkopikus vörös, zöld és kék LED-ekkel igyekszik pontosabb színmegjelenítést, kontrasztot és tisztább képet elérni. A vállalat 2026-os tévékínálatának minden modelljén elérhető a Vision AI Companion is: az AI-rendszer személyre szabott ajánlásokkal segíti a tartalomkeresést, illetve az éppen megjelenített tartalomhoz kapcsolódó információkat is képes kínálni. A funkció magyar nyelven egyelőre nem használható.

Micro RGB - a televíziózás következő generációja? - forrás: Samsung

Elképesztő, 1100 Hz-es gamer monitor

A kiállítás egyik legérdekesebb területe a Samsung új Odyssey monitorcsaládja.

Az Odyssey G75SJ a gyártó első 42 hüvelykes, ívelt OLED gamer monitora, 4K felbontással.

Ennél is feltűnőbb az Odyssey G60H: a 27 hüvelykes modell a Samsung első 1100 Hz-es monitora.

Az Odyssey OLED G9 49 hüvelykes DQHD kijelzőt és 360 Hz-es képfrissítést kombinál,

míg a 32 hüvelykes Odyssey OLED G8 UHD felbontású QD-OLED panelt, 360 Hz-es frissítést és Triple módot kínál.

Samsung Galaxy S26 FE is van Berlinben

Az IFA látogatói már kipróbálhatják a frissen bemutatott Galaxy S26 FE okostelefont is. Ez az S26 család első olyan tagja, amely már One UI 9 rendszerrel kerül piacra. A Samsung elsősorban a Galaxy AI-funkciókat, a kamerás képességeket és az intelligens képszerkesztő eszközöket emeli ki, vagyis az FE modellbe is egyre több, korábban a prémium Galaxy készülékekhez kapcsolódó AI-megoldás kerül.

Samsung Galaxy S26 FE - forrás: Samsung

A hűtő is felismeri, mi van benne

A háztartási gépeknél a Bespoke AI Family Hub hűtőszekrények továbbfejlesztett változatai szerepelnek a kiállításon. Az új rendszer

mesterséges intelligenciával végzett élelmiszer-felismerést és a többi hálózatba kapcsolt konyhai eszközzel együttműködő funkciókat kínál.

A Samsung idei IFA-szereplésének nincs egyetlen nagy központi terméke: a gyártó inkább azt mutatja meg, hogyan terjeszti ki az AI-funkciókat a teljes ökoszisztémájára. Hardveres szempontból viszont egyértelműen az új Odyssey gamer monitorok – mindenekelőtt az 1100 Hz-es G60H – tartoznak a bemutató legérdekesebb újdonságai közé.