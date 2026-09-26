Egy szoftverfrissítés után leálltak a Samsung okoshűtői, az összes étel megromlott

Egy rosszul sikerült szoftverfrissítés miatt több Samsung okoshűtő is működésképtelenné vált Dél-Koreában. A probléma nem csupán az érintőképernyőt vagy az intelligens funkciókat érintette: egyes készülékek a hűtést is abbahagyták, így a tulajdonosok egy részének ki kellett dobnia a bennük tárolt élelmiszereket. Szeptember 22-én több Samsung okoshűtő tulajdonosa arra lett figyelmes, hogy készüléke a szoftver frissítése közben működésképtelenné vált. A beszámolók szerint a hűtők kijelzője lefagyhatott, a belső világítás kialudhatott, a SmartThings alkalmazás pedig offline-ként jelezte a berendezést. Ennél is nagyobb probléma, hogy egyes esetekben maga a hűtés sem működött megfelelően.

Samsung okoshűtő

Fotó: Samsung

Az Android Authority által idézett felhasználói beszámolók szerint az automatikus ajtónyitás és a belső világítás is felmondhatta a szolgálatot, többen pedig arról számoltak be, hogy a hűtőben lévő élelmiszereik megromlottak. A helyzetet tovább súlyosította az időzítés, hívja fel rá a figyelmet a CNET.

Dél-Koreában éppen cshuszok nevű aratóünnepre készültek, amely egy családi ünnep.

Ilyenkor a messze élő családtagok is hazalátogatnak,

a családok pedig rengeteg élelmiszert vásárolnak a vendéglátáshoz.

Az egyik beszámoló szerint egy tulajdonosnak mintegy 20 kilogramm ételt kellett kidobnia a szoftverfrissítés miatt elromlott hűtő következtében.

Több Samsung okoshűtő leállt - belső tesztelés közben történt a hibás szoftverfrissítés

A történet egyik legérdekesebb részlete, hogy a Samsung tájékoztatása szerint a problémát egy belső tesztelés során történt hiba okozta. A vállalat közlése alapján szeptember 22-én hiba történt a hűtőszekrények szoftverfrissítésének tesztelése közben, ami egyes ügyfelek készülékein rendellenes működést idézett elő. A hibás szoftver terjesztését leállították, a Samsung pedig rendkívüli intézkedéseket indított.

Samsung okoshűtő

Fotó: Samsung

A beszámolók alapján elsősorban a 2024-től forgalomba került, négyajtós Samsung Bespoke AI modellek lehettek érintettek. Egyes esetekben a javításhoz nem volt elegendő egy újabb frissítés: felhasználói beszámolók szerint a szerviztechnikusok alaplapot is cseréltek a meghibásodott készülékekben.

A Samsung az Ars Technicának azt írta, hogy kizárólag Dél-Koreát érintette a gond, külföldi piacokon nem azonosítottak érintett készülékeket. A vállalat nem közölte, pontosan hány hűtő hibásodott meg.

Amikor már a hűtőnek is operációs rendszere van

A modern háztartási gépek egyre inkább számítógépekké válnak: internetkapcsolatot, kijelzőt, alkalmazásokat és rendszeresen frissülő szoftvert kapnak. A Samsung szeptember elején például jelentette be, hogy Tizen 10.0 rendszerrel és új mesterségesintelligencia-funkciókkal frissíti bizonyos korábbi hűtőit és mosógépeit. A kompatibilis Bespoke AI hűtők többek között továbbfejlesztett, Google Gemini technológiáját használó AI Vision ételfelismerést is kaphatnak.

Ennek kétségtelen előnye, hogy egy több éve megvásárolt háztartási gép új funkciókat kaphat anélkül, hogy le kellene cserélni. A mostani eset persze megmutatja a másik oldalt is: egy hűtő esetében egy rosszul sikerült szoftverfrissítés következménye jóval kellemetlenebb lehet annál, mint amikor egy telefonon összeomlik egy alkalmazás.

A felhasználók egy részénél a hűtőszekrény nem tudta elvégezni azt az egy feladatot, amelyért megvásárolták: hidegen tartani az ételt.