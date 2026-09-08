Ez a fülhallgató fordít és jegyzetel is helyetted, és még hangzásban is erős

Mindig azt szoktam mondani, hogy a technológiának akkor van értelme, ha segíti az életünket, könnyebbé teszi, vagy legalább szórakoztat. A Soundcore Liberty 5 Pro Max fülhallgatóra mindegyik igaz. Kiváló hangminőség és telefonálási képességei vannak, a zajszűrése lélegzetelállító, és akkor mindenehhez hozzájön még egy töltőtok is, ami lényegében egy önálló eszköz mesterséges intelligenciára épülő jegyzetelési és fordítási funkciókkal és egy tokhoz képest hatalmas, színes kijelzővel - mellesleg tudja tölteni is füleseket. Az Anker Innovations audio- és videoüzletága, az Anker Soundcore eddigi legambiciózusabb termékei közé tartozik ez a vezeték nélküli fülhallgató, bár már a horkolás ellen is hadjáratot indítottak.

Soundcore Liberty 5 Pro Max fülhallgató

Fotó: MW

Soundcore Liberty 5 Pro Max: audioképességek

Nézzük először a klasszikus fülhallgató-képességeket, hiszen azért alapvetően mégiscsak azért veszünk audioeszközt, hogy ezekre használjuk. A telefonhívások hangminősége az eszköz egyik legnagyobb erőssége. A Soundcore saját Thus AI chipje a beszéd és a környezeti hangok feldolgozására szolgál, és különösen hatékonyan képes csökkenteni a háttérzajt. A technológia zsúfolt, zajos környezetben is nagymértékben elkülöníti a beszélő hangját, kiválóan dolgozik. A kiemelkedő mikrofonminőség különösen akkor lehet fontos, ha valaki rendszeresen telefonál utcán, tömegközlekedésen vagy zajos irodában.

A fülhallgató alapbeállítása határozottan basszusorientált. Az alsó tartomány erőteljes, miközben az énekhangok és a legtöbb hangszer megfelelően elkülönülnek. Az applikáció sokféle hangszínszabályozási lehetőséget kínál. Hallásteszt alapján személyre szabott profilt készíthetünk a HearID rendszerrel, manuális finomhangolás is lehetséges. A hangzás összességében részletes és gazdag, és a saját ízlésünkre alakíthatjuk. Az aktív zajszűrés az élmezőnybe tartozik, több állítható szint is van, a kedvencem

az ingázáshoz optimalizált zajszűrési beállítás. Arra hangolták, hogy utazás közben jellemző zajokat csökkentse, például busz, vonat vagy metró mély, folyamatos moraját, motor- és gördülési zaját, illetve az utastér általános háttérzaját.

Ha például HÉV-en vagy vonaton utazol sokat, kifejezetten hasznos lehet. Az adaptív móddal szemben ez egy célzott beálíltás: nem folyamatosan próbálja eldönteni, milyen környezetben vagy, hanem eleve az utazási zajokra optimalizált beállításokat alkalmazza.