Ez a fülhallgató fordít és jegyzetel is helyetted, és még hangzásban is erős

Mindig azt szoktam mondani, hogy a technológiának akkor van értelme, ha segíti az életünket, könnyebbé teszi, vagy legalább szórakoztat. A Soundcore Liberty 5 Pro Max fülhallgatóra mindegyik igaz. Kiváló hangminőség és telefonálási képességei vannak, a zajszűrése lélegzetelállító, és akkor mindenehhez hozzájön még egy töltőtok is, ami lényegében egy önálló eszköz mesterséges intelligenciára épülő jegyzetelési és fordítási funkciókkal és egy tokhoz képest hatalmas, színes kijelzővel - mellesleg tudja tölteni is füleseket. Az Anker Innovations audio- és videoüzletága, az Anker Soundcore eddigi legambiciózusabb termékei közé tartozik ez a vezeték nélküli fülhallgató, bár már a horkolás ellen is hadjáratot indítottak.
Soundcore Liberty 5 Pro Max: audioképességek
Nézzük először a klasszikus fülhallgató-képességeket, hiszen azért alapvetően mégiscsak azért veszünk audioeszközt, hogy ezekre használjuk. A telefonhívások hangminősége az eszköz egyik legnagyobb erőssége. A Soundcore saját Thus AI chipje a beszéd és a környezeti hangok feldolgozására szolgál, és különösen hatékonyan képes csökkenteni a háttérzajt. A technológia zsúfolt, zajos környezetben is nagymértékben elkülöníti a beszélő hangját, kiválóan dolgozik. A kiemelkedő mikrofonminőség különösen akkor lehet fontos, ha valaki rendszeresen telefonál utcán, tömegközlekedésen vagy zajos irodában.
A fülhallgató alapbeállítása határozottan basszusorientált. Az alsó tartomány erőteljes, miközben az énekhangok és a legtöbb hangszer megfelelően elkülönülnek. Az applikáció sokféle hangszínszabályozási lehetőséget kínál. Hallásteszt alapján személyre szabott profilt készíthetünk a HearID rendszerrel, manuális finomhangolás is lehetséges. A hangzás összességében részletes és gazdag, és a saját ízlésünkre alakíthatjuk. Az aktív zajszűrés az élmezőnybe tartozik, több állítható szint is van, a kedvencem
az ingázáshoz optimalizált zajszűrési beállítás. Arra hangolták, hogy utazás közben jellemző zajokat csökkentse, például busz, vonat vagy metró mély, folyamatos moraját, motor- és gördülési zaját, illetve az utastér általános háttérzaját.
Ha például HÉV-en vagy vonaton utazol sokat, kifejezetten hasznos lehet. Az adaptív móddal szemben ez egy célzott beálíltás: nem folyamatosan próbálja eldönteni, milyen környezetben vagy, hanem eleve az utazási zajokra optimalizált beállításokat alkalmazza.
Az igazi különlegesség: a tok, amely AI-munkaeszközként segít
A Soundcore Liberty 5 Pro Max tokjának központi eleme egy 1,78 hüvelykes AMOLED érintőkijelző. Erről telefon nélkül elérhetők többek között a lejátszás, a zajszűrés és különféle beállítások vagyis egy önálló vezérlőfelületté válik a tokot, így bizonyos műveletekhez nem kell elővenni a telefont.
A tok egyik legizgalmasabb funkciója AI Note-Taker, amelynek segítségével a töltőtok megbeszélések, előadások vagy interjúk rögzítésére használható. Az anyag ezután átírható, összefoglalható, strukturált jegyzetté alakítható, magyarul is elérhető.
A gyakorlatban megdöbbentően jól működik a leiratozás és az összefoglalás is, persze utóbbinál azért észnél kell lenni, és érdemes ellenőrözni a szöveget, ha például egy fontos megbeszélés elemeit szedjük össze. Még a beszélőket is meg tudja különböztetni a leiratozó, ha nem kezdenek el éppen egyszerre beszélni. Az AI Note-Taker a tok hardveréhez kötődik, amiben saját mikrofon és tárhely van: ezzel lehet rögzíteni. egy felvétel legfeljebb 3 órás, a tok pedig körülbelül 12 órányi felvételt tud tárolni. A felvétel után az anyag átkerül a Soundcore alkalmazásba, amely elkészíti a teljes leiratot.
Egy másik fontos funkció a fordítás. Két alapvető fordítási mód érhető el, a magyar nyelv is a részük:
- Real-Time Translation - amikor te főleg hallgatsz valamit
Ez előadásokhoz, konferenciákhoz, idegenvezetéshez vagy olyan helyzethez készült, amikor valaki hosszabban beszél egy idegen nyelven. A rendszer érzékeli a beszédet, feldolgozza, majd a lefordított szöveget és hangot folyamatosan megkapod. A Soundcore alkalmazás és a hozzá kapcsolódó AI-rendszer is része a folyamatnak. Internetkapcsolat szükséges hozzá.
- Face-to-Face Translation - élő dialógus
Ez két különböző nyelvet beszélő ember párbeszédéhez készült. A hagyományos működésnél te viseled a fülhallgatót. Amikor te beszélsz, a füles mikrofonjai veszik a hangodat, a rendszer lefordítja, és a másik fél a telefon hangszórójából hallja a fordítást. Amikor ő válaszol, az ő beszédét a tok külső mikrofonja veszi, és te a lefordított változatot a fülesben hallod.
A rendszer tényleg működik, de azért ne úgy képzeljük el, hogy egy mestertolmács viszi a szót: a beszélgetés inkább váltott rendszerű: egyikőtök beszél, a rendszer lefordítja, majd a másik válaszol. A teljes sikerhez az kell, hogy egyszerre egy ember beszéljen, és érdemes megvárni a fordítás végét a következő megszólalás előtt. Egymás szavába vágó beszélőkkel már könnyebben összezavarodik a rendszer. Olyan helyzetekben lehet praktikus, mint egy külföldi út, kiállítás, esemény vagy egy rövidebb beszélgetés. Speciális kommunikációnál nem érdemes professzionális tolmács helyettesítőjeként kezelni, viszont
tényleg úgy érezhetjük általa, hogy egy lépéssel közelebb kerültünk a Star Trek univerzális fordítójához.
A szép és nagy kijelzőnek, a saját mikrofonnak és a tárhelynek és valóban hasznos AI-képességeknek persze ára van: a tok kifejezetten nagy, picit bumfordi zsebben hordva azért nem a legkényelmesebb - valamit valamiért. A kijelző ráadásul hajlamos karcolódni, azt viszont nem látom életszerűnek, hogy még a fülesemet is úgy óvjam, mint a hímestojást. Akit ez zavar, le kell fóliáznia. De azért nem nézegetni veszi majd, aki megveszi, hanem a mindennapokban valójában is hasznos funkciók miatt.
A Soundcore Liberty 5 Pro Max nem egyszerűen egy zenehallgatáshoz használható fülhallgató, vagyis, ahogy az elején is írtam, valójában két eszközt kapunk a pénzünkért. Egy kiváló minőségű fülest és egy AI-munkaeszközként használható tokot. Különösen annak lehet megfontolandó választás, aki sokat telefonál, meetingeken vesz részt, interjúkat, megbeszéléseket vagy előadásokat rögzít, és valóban kihasználja a tok képességeit.