Olcsóbb lesz a tavalyi iPhone, ha megérkezik az idei? Idén nem olyan egyszerű a válasz

Az előző generiációs iPhone-ok ára körüli bizonytalanság egyik oka, hogy szerdán a hírek szerint nem érkezik hagyományos iPhone 18. Az alapmodell csak 2027 tavaszán jön, az Apple szeptember 9-i eseményén az iPhone 18 Pro, az iPhone 18 Pro Max és az első hajlítható iPhone, az iPhone Ultra mutatkozik majd be. Ez az iPhone 17 és úgy általában az előző generációs készülékek árazását is alaposan megkavarhatja. A globális memóriaválságról és a várhatóan jelentősen megemelt idei árakról nem is beszélve. Egyelőre nehéz átlátni, mi lesz a tavalyi iPhone-széria áraival az új generáció bemutatkozása után. Bár optimizmusra nincs ok.

Ha a tavalyi iPhone a cél, ha valaki szeretné például megvenni újonnan az iPhone 17 Pro Max telefont az ikonikus narancssárga színben, érdemes sietnie, jó eséllyel szerdától már nem forgalmazza majd az Apple, és csak a kiskereskedőknél megmaradt példányok maradnak majd a vevőknek az iPhone 18 Pro Max árnyékában - Fotó: Shutterstock

A tavalyi iPhone-széria ára vélhetően nem fog nagyot zuhanni

Az Apple az új generáció érkezésekor jellemzően az előző széria alapmodelljét tartja kínálatban alacsonyabb áron. A Pro változatokkal más a helyzet: ezeket rendszerint kivezeti saját üzleteiből és a webshopjából az új Pro modellek megjelenésekor. Idén az iPhone 17 viszont várhatóan még hónapokig az Apple legfrissebb hagyományos alapmodellje marad a TechRadar szerint is. Emiatt kevésbé valószínű, hogy az iPhone 18 Pro és Pro Max szeptemberi megjelenése automatikusan árcsökkentést jelentene ennél a típusnál. Sőt, még az sem biztos, hogy majd akkor érdemben csökken az ára, amikor 2027 tavaszán megérkezik a normál iPhone 18.

A memóriaválság miatt ugyanis az új alapmodell minden bizonyal drágábban nyit majd, és még az is előfordulhat, hogy a 18 megjelenésekor az Apple egyszerűen kivezeti a 17-et, különösen akkor, ha vele nagyjából egy időben egy kedvezőbb árú iPhone 18e is megjelenik.

Az iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max esetében még kevésbé érdemes hivatalos árcsökkentésre számítani. Az Apple eddigi gyakorlatából kiindulva a vállalat az iPhone 18 Pro sorozat megjelenése után várhatóan megszünteti a 17 Pro modellek saját értékesítését, ahelyett hogy olcsóbban kínálná őket. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy máshol ne lehetne jóval kedvezőbb áron hozzájuk jutni. Viszont itt sem számíthatunk nagy akciókra: az új modellek várhatóan annyival drágábbak lesznek, hogy a tavalyi Pro-sorozat eredeti ára számít majd "kedvező" ajánlatnak a kiskereskedőknél. Ráadásul, ha az Apple valóban kivezeti az iPhone 17 Pro modelleket, az új, bontatlan készülékekből már csak a kereskedőknél meglévő készlet marad, amely idővel elfogyhat.