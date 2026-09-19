Nem mindegy a sorrend: így teheted tönkre a telefonod akkumulátorát töltéskor

A telefon alacsony akkumulátorszintje garantáltan keresztülhúzhatja a terveket, különösen, ha házon kívül tartózkodunk, épp ezért fontos, hogy a lehető leggyorsabban fel tudjuk tölteni. A töltő használata azonban nemcsak a sebességre, hanem a készülék hosszú távú állapotára is hatással lehet.

Nem mindegy a sorrend a telefon töltésekor / Fotó: McLittle Stock / Shutterstock

A telefon töltése annyira egyszerűnek tűnhet, hogy sokan bizonyára nem fordítanak különösebb figyelmet a lépések sorrendjére. Az viszont, hogy mit csatlakoztatunk és mit választunk le először, kulcsfontosságú lehet.

Milyen sorrendben kell csatlakoztatni a telefont?

Az okostelefon töltésekor az ajánlott sorrend a következő: először a töltőt kell csatlakoztatni a konnektorhoz, és csak ezután a kábelt a telefonhoz.

Amikor a csatlakozódugót bedugjuk a konnektorba, pillanatnyi szikra vagy feszültségcsúcs - más néven áramlökés -, keletkezhet. A töltő csatlakoztatása után a belső áramkörök - a konverter és a szabályozók -, elnyelik ezt a túlfeszültséget, és stabilizálják az áramot, mielőtt az elérné a telefon érzékeny elektronikáját.

Sokan egyébként épp ellenkezőleg csinálják: először a kábelt csatlakoztatják a telefonhoz, majd a töltőt a fali konnektorhoz. Ez ugyan nem jelenti azt, hogy az okostelefon azonnal károsodik, azonban, ha újra és újra így járunk el, akkor a csatlakoztatás feszültségcsúcsnak teszi ki a telefon töltőrendszerét, ami negatívan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát.

A töltés befejezésekor is érdemes észben tartani ezt a szabályt: először a kábelt kell kihúzni a telefonból, és csak utána a töltőt a konnektorból. Ez egy egyszerű módja annak, hogy megakadályozzuk, a készülék aktív áramforráshoz csatlakozzon, miközben a csatlakozót bedugjuk vagy kihúzzuk.

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