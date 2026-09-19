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okostelefon

Nem mindegy a sorrend: így teheted tönkre a telefonod akkumulátorát töltéskor

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A telefon töltését a legtöbben napi szinten elvégzik, anélkül, hogy különösebb figyelmet fordítanának rá. Az okostelefon töltésénél azonban akad egy olyan hiba, amelyre sokan talán nem is gondolnak, pedig hosszú távon komoly kárt okozhat.
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okostelefontelefontöltéstöltésakkumulátor

A telefon alacsony akkumulátorszintje garantáltan keresztülhúzhatja a terveket, különösen, ha házon kívül tartózkodunk, épp ezért fontos, hogy a lehető leggyorsabban fel tudjuk tölteni. A töltő használata azonban nemcsak a sebességre, hanem a készülék hosszú távú állapotára is hatással lehet.

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Nem mindegy a sorrend a telefon töltésekor / Fotó: McLittle Stock / Shutterstock

A telefon töltése annyira egyszerűnek tűnhet, hogy sokan bizonyára nem fordítanak különösebb figyelmet a lépések sorrendjére. Az viszont, hogy mit csatlakoztatunk és mit választunk le először, kulcsfontosságú lehet. 

Milyen sorrendben kell csatlakoztatni a telefont?

Az okostelefon töltésekor az ajánlott sorrend a következő: először a töltőt kell csatlakoztatni a konnektorhoz, és csak ezután a kábelt a telefonhoz.

 Amikor a csatlakozódugót bedugjuk a konnektorba, pillanatnyi szikra vagy feszültségcsúcs - más néven áramlökés -, keletkezhet. A töltő csatlakoztatása után a belső áramkörök - a konverter és a szabályozók -, elnyelik ezt a túlfeszültséget, és stabilizálják az áramot, mielőtt az elérné a telefon érzékeny elektronikáját.

Sokan egyébként épp ellenkezőleg csinálják: először a kábelt csatlakoztatják a telefonhoz, majd a töltőt a fali konnektorhoz. Ez ugyan nem jelenti azt, hogy az okostelefon azonnal károsodik, azonban, ha újra és újra így járunk el, akkor a csatlakoztatás feszültségcsúcsnak teszi ki a telefon töltőrendszerét, ami negatívan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát.

A töltés befejezésekor is érdemes észben tartani ezt a szabályt: először a kábelt kell kihúzni a telefonból, és csak utána a töltőt a konnektorból. Ez egy egyszerű módja annak, hogy megakadályozzuk, a készülék aktív áramforráshoz csatlakozzon, miközben a csatlakozót bedugjuk vagy kihúzzuk.

(Via)

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Bizonyára sokan szembesültek már azzal, hogy a telefonjuk gyorsabban merül a megszokottnál, még visszafogott használat mellett is. Az okostelefon ilyenkor általában nem hibásodik meg, hanem a rendszer számolja rosszul a tényleges töltöttséget. A modern akkumulátorok működése során a szoftver csak becsléseket készít a töltöttségről, ami idővel pontatlanná válhat: ez különösen akkor fordul elő, ha a készüléket gyakran csak részlegesen töltik fel, így a rendszer „elveszíti a fonalat”. A kalibrálás célja, hogy a töltöttséget figyelő rendszer újra pontos adatokat kapjon és helyesen működjön. Ennek lépéseit ITT tudod megtekinteni!

 

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