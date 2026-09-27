Több ok miatt is érdemes készenléti állapotban hagyni az okostévét

Amikor a távirányítóval kikapcsoljuk a tévét, a készülék valójában általában nem áll le teljesen. A modern okostévék többsége készenléti, vagyis standby állapotba kerül: a képernyő elsötétül, miközben a háttérben bizonyos funkciók tovább működhetnek. A TV készenléti módja elsőre felesleges áramfogyasztásnak tűnhet, pedig több előnye is van. OLED tévéknél pedig kifejezetten fontos lehet, hogy használat után ne húzzuk ki rögtön a készüléket a konnektorból.

A TV készenléti mód hasznosabb, mint hinnénk, elég a távirányítóval kikapcsolni a tévét (illusztráció)

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Goyrsabban indul a TV készenléti módból ébresztve

A mai okostévék lényegében számítógépek, komplett operációs rendszert futtatnak. Ha a tévé teljesen leáll, a következő bekapcsoláskor az egész rendszert újra be kell töltenie. Ez jóval tovább tarthat, mint a készenléti állapotból történő ébresztés. Ennek egyik oka, hogy az okostévék hardvere általában jóval szerényebb egy csúcskategóriás okostelefonénál. A processzor és a háttértár teljesítménye is korlátozottabb lehet, így egy teljes rendszerindítás akár meglepően hosszúra nyúlhat.

A standby mód előnye még, hogy az okostévé bizonyos háttérfeladatokat akkor is elvégezhet, amikor éppen nem használjuk. Ide tartozhatnak például a rendszerfrissítések, illetve az olyan alkalmazások frissítései, mint a Netflix vagy a YouTube, hívja fel rá a figyelmet az Engadget. Így kisebb az esélye annak, hogy éppen akkor kell hosszabb frissítésre várnunk, amikor leülnénk filmet nézni.

OLED tévénél különösen fontos a standby

Az OLED tévék esetében van még egy lényeges ok arra, hogy ne áramtalanítsuk automatikusan a készüléket minden használat után. Ezek a televíziók különféle panelkarbantartó eljárásokat alkalmaznak a képbeégés és az egyenetlen pixelöregedés kockázatának csökkentésére. Ilyen az automatikus kompenzációs ciklus, amelyet gyakran egyszerűen pixelfrissítésként emlegetnek. Ez a folyamat bizonyos OLED tévéknél éppen azután indulhat el, hogy a távirányítóval kikapcsoltuk a készüléket. A tévé tehát látszólag már nem működik, közben azonban a háttérben a panellel kapcsolatos karbantartási feladatot végezhet.

Ha ilyenkor rögtön kihúzzuk a konnektorból, a folyamat nem tud megfelelően lefutni. A rendszeres, azonnali áramtalanítás ezért OLED készüléknél kifejezetten rossz szokás lehet.

De mennyit fogyaszt a készenléti mód? A készenléti állapot természetesen nem teljesen ingyenes: a tévé ilyenkor is fogyaszt valamennyi áramot. A modern készülékeknél azonban ez jellemzően igen kis mennyiség. Ráadásul nem minden készülék fogyaszt folyamatosan ugyanannyit:

a hálózati kapcsolat,

a gyorsindítási funkciók

és más háttérszolgáltatások is befolyásolhatják a készenléti fogyasztást.

Egy modern okostévét normál használat mellett nyugodtan lehet készenléti állapotban hagyni.