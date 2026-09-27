Több ok miatt is érdemes készenléti állapotban hagyni az okostévét

Amikor a távirányítóval kikapcsoljuk a tévét, a készülék valójában általában nem áll le teljesen. A modern okostévék többsége készenléti, vagyis standby állapotba kerül: a képernyő elsötétül, miközben a háttérben bizonyos funkciók tovább működhetnek. A TV készenléti módja elsőre felesleges áramfogyasztásnak tűnhet, pedig több előnye is van. OLED tévéknél pedig kifejezetten fontos lehet, hogy használat után ne húzzuk ki rögtön a készüléket a konnektorból.
Goyrsabban indul a TV készenléti módból ébresztve
A mai okostévék lényegében számítógépek, komplett operációs rendszert futtatnak. Ha a tévé teljesen leáll, a következő bekapcsoláskor az egész rendszert újra be kell töltenie. Ez jóval tovább tarthat, mint a készenléti állapotból történő ébresztés. Ennek egyik oka, hogy az okostévék hardvere általában jóval szerényebb egy csúcskategóriás okostelefonénál. A processzor és a háttértár teljesítménye is korlátozottabb lehet, így egy teljes rendszerindítás akár meglepően hosszúra nyúlhat.
A standby mód előnye még, hogy az okostévé bizonyos háttérfeladatokat akkor is elvégezhet, amikor éppen nem használjuk. Ide tartozhatnak például a rendszerfrissítések, illetve az olyan alkalmazások frissítései, mint a Netflix vagy a YouTube, hívja fel rá a figyelmet az Engadget. Így kisebb az esélye annak, hogy éppen akkor kell hosszabb frissítésre várnunk, amikor leülnénk filmet nézni.
OLED tévénél különösen fontos a standby
Az OLED tévék esetében van még egy lényeges ok arra, hogy ne áramtalanítsuk automatikusan a készüléket minden használat után. Ezek a televíziók különféle panelkarbantartó eljárásokat alkalmaznak a képbeégés és az egyenetlen pixelöregedés kockázatának csökkentésére. Ilyen az automatikus kompenzációs ciklus, amelyet gyakran egyszerűen pixelfrissítésként emlegetnek. Ez a folyamat bizonyos OLED tévéknél éppen azután indulhat el, hogy a távirányítóval kikapcsoltuk a készüléket. A tévé tehát látszólag már nem működik, közben azonban a háttérben a panellel kapcsolatos karbantartási feladatot végezhet.
Ha ilyenkor rögtön kihúzzuk a konnektorból, a folyamat nem tud megfelelően lefutni. A rendszeres, azonnali áramtalanítás ezért OLED készüléknél kifejezetten rossz szokás lehet.
De mennyit fogyaszt a készenléti mód? A készenléti állapot természetesen nem teljesen ingyenes: a tévé ilyenkor is fogyaszt valamennyi áramot. A modern készülékeknél azonban ez jellemzően igen kis mennyiség. Ráadásul nem minden készülék fogyaszt folyamatosan ugyanannyit:
- a hálózati kapcsolat,
- a gyorsindítási funkciók
- és más háttérszolgáltatások is befolyásolhatják a készenléti fogyasztást.
Egy modern okostévét normál használat mellett nyugodtan lehet készenléti állapotban hagyni.
Mikor érdemes mégis kihúzni a TV-t a konnektorból?
Ha hosszabb időre elutazunk, már lehet értelme teljesen áramtalanítani a televíziót. Ilyenkor nincs szükség a gyors bekapcsolásra, és a minimális készenléti fogyasztás is megszüntethető. Más kérdés az újraindítás. Ahogy egy telefonnál vagy számítógépnél, úgy az okostévénél is segíthet időnként egy teljes reboot, különösen akkor, ha a rendszer belassult, az alkalmazások akadoznak vagy más furcsa hibák jelentkeznek.
Ehhez azonban nem feltétlenül a tápkábel kihúzása a legjobb megoldás. Érdemes megnézni a készülék használati útmutatóját, mert számos modellen a távirányító bekapcsológombjának hosszabb nyomva tartásával érhető el a valódi újraindítás.