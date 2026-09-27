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okostévé

Több ok miatt is érdemes készenléti állapotban hagyni az okostévét

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Sokan esténként az elosztót is lekapcsolják, hogy a tévé egyáltalán ne fogyasszon áramot. Egy modern okostévénél azonban nem feltétlenül ez a legjobb megoldás: a TV készenléti mód fontos feladatokat láthat el, OLED készülékeknél pedig a rendszeres azonnali áramtalanítás a panel automatikus karbantartását is megzavarhatja.
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okostévétévékészenléti állapot

Amikor a távirányítóval kikapcsoljuk a tévét, a készülék valójában általában nem áll le teljesen. A modern okostévék többsége készenléti, vagyis standby állapotba kerül: a képernyő elsötétül, miközben a háttérben bizonyos funkciók tovább működhetnek. A TV készenléti módja elsőre felesleges áramfogyasztásnak tűnhet, pedig több előnye is van. OLED tévéknél pedig kifejezetten fontos lehet, hogy használat után ne húzzuk ki rögtön a készüléket a konnektorból.

A TV készenléti mód hasznosabb, mint hinnénk, elég a távirányítóval kikapcsolni a tévét
A TV készenléti mód hasznosabb, mint hinnénk, elég a távirányítóval kikapcsolni a tévét (illusztráció)
Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Goyrsabban indul a TV készenléti módból ébresztve

A mai okostévék lényegében számítógépek, komplett operációs rendszert futtatnak. Ha a tévé teljesen leáll, a következő bekapcsoláskor az egész rendszert újra be kell töltenie. Ez jóval tovább tarthat, mint a készenléti állapotból történő ébresztés. Ennek egyik oka, hogy az okostévék hardvere általában jóval szerényebb egy csúcskategóriás okostelefonénál. A processzor és a háttértár teljesítménye is korlátozottabb lehet, így egy teljes rendszerindítás akár meglepően hosszúra nyúlhat.

A standby mód előnye még, hogy az okostévé bizonyos háttérfeladatokat akkor is elvégezhet, amikor éppen nem használjuk. Ide tartozhatnak például a rendszerfrissítések, illetve az olyan alkalmazások frissítései, mint a Netflix vagy a YouTube, hívja fel rá a figyelmet az Engadget. Így kisebb az esélye annak, hogy éppen akkor kell hosszabb frissítésre várnunk, amikor leülnénk filmet nézni.

OLED tévénél különösen fontos a standby

Az OLED tévék esetében van még egy lényeges ok arra, hogy ne áramtalanítsuk automatikusan a készüléket minden használat után. Ezek a televíziók különféle panelkarbantartó eljárásokat alkalmaznak a képbeégés és az egyenetlen pixelöregedés kockázatának csökkentésére. Ilyen az automatikus kompenzációs ciklus, amelyet gyakran egyszerűen pixelfrissítésként emlegetnek. Ez a folyamat bizonyos OLED tévéknél éppen azután indulhat el, hogy a távirányítóval kikapcsoltuk a készüléket. A tévé tehát látszólag már nem működik, közben azonban a háttérben a panellel kapcsolatos karbantartási feladatot végezhet. 

Ha ilyenkor rögtön kihúzzuk a konnektorból, a folyamat nem tud megfelelően lefutni. A rendszeres, azonnali áramtalanítás ezért OLED készüléknél kifejezetten rossz szokás lehet.

De mennyit fogyaszt a készenléti mód? A készenléti állapot természetesen nem teljesen ingyenes: a tévé ilyenkor is fogyaszt valamennyi áramot. A modern készülékeknél azonban ez jellemzően igen kis mennyiség. Ráadásul nem minden készülék fogyaszt folyamatosan ugyanannyit: 

  • a hálózati kapcsolat, 
  • a gyorsindítási funkciók 
  • és más háttérszolgáltatások is befolyásolhatják a készenléti fogyasztást. 

Egy modern okostévét normál használat mellett nyugodtan lehet készenléti állapotban hagyni.

A mai okostévék komplett operációs rendszert futtatnak (illusztráció)
Fotó: Helena Lopes / Pexels

Mikor érdemes mégis kihúzni a TV-t a konnektorból?

Ha hosszabb időre elutazunk, már lehet értelme teljesen áramtalanítani a televíziót. Ilyenkor nincs szükség a gyors bekapcsolásra, és a minimális készenléti fogyasztás is megszüntethető. Más kérdés az újraindítás. Ahogy egy telefonnál vagy számítógépnél, úgy az okostévénél is segíthet időnként egy teljes reboot, különösen akkor, ha a rendszer belassult, az alkalmazások akadoznak vagy más furcsa hibák jelentkeznek.

Ehhez azonban nem feltétlenül a tápkábel kihúzása a legjobb megoldás. Érdemes megnézni a készülék használati útmutatóját, mert számos modellen a távirányító bekapcsológombjának hosszabb nyomva tartásával érhető el a valódi újraindítás.

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