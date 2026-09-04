Az Uber útnak indította az első önvezető taxikat

Egyelőre mindössze 15 önvezető Uber jármű kapott engedélyt a szolgáltatásra, és mindegyikben biztonsági sofőr ül, aki szükség esetén azonnal átveheti az irányítást.

Az Uber elindította az önvezető taxikat Londonban.

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Az Uber bevezette a robotaxikat Londonban

A robotaxik elektromos Ford Mustang Mach-E modellek, amelyekbe a brit Wayve mesterséges intelligencián alapuló önvezető technológiáját építették be. Az autók a környezetüket valós időben érzékelik, és az aktuális forgalmi helyzet alapján hozzák meg a döntéseiket.

A BBC újságírója első brit újságíróként próbálhatta ki utasként az egyik robotaxit. Az út kezdetben gond nélkül zajlott London forgalmas utcáin, ám egy szűk mellékutcában egy parkoló furgon hátsó ajtaja váratlanul kinyílt. Az autó hirtelen fékezett, majd a biztonsági sofőr átvette az irányítást.

A Wayve szerint az AI-rendszer valószínűleg maga is megfelelően reagált volna, a sofőr azonban a biztonság kedvéért beavatkozott - írja a BBC.

A szolgáltatás ára jelenleg megegyezik egy hagyományos UberX, Uber Electric vagy Uber Comfort fuvaréval. A robotaxi csak akkor jelenik meg választható lehetőségként az alkalmazásban, ha a közelben éppen elérhető egy ilyen jármű.

A teljesen sofőr nélküli taxik bevezetése azonban még várat magára. A brit kormány célja, hogy 2027-ben megteremtse az önvezető autók szélesebb körű használatának szabályozási keretét, miközben a szakszervezetek a munkahelyek miatt is aggódnak.

Az Uber mellett a Google-höz tartozó Waymo és a kínai Baidu is készül brit önvezető szolgáltatással, így a robotaxisokért hamarosan komoly verseny alakulhat ki Londonban.