Mától megváltozik, amit az üzletekben látunk, új szabályok védik a vásárlókat

Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor egy több százezer forintos telefon, tévé vagy laptop nem sokkal a vásárlás után meghibásodik. Ilyenkor kezdődik a keresgélés: megvan-e még a számla, meddig érvényes a jótállás, kihez kell fordulni, és egyáltalán javítást, cserét vagy pénzvisszafizetést kérhetünk-e? Szeptember 27-től az Európai Unió döntése alapján az üzletekben és az internetes kereskedelemben új, egységes tájékoztatás jelenik meg a fogyasztók jogairól. A változás Magyarországot is érinti: a kapcsolódó magyar kormányrendelet rendelkezései ugyanezen a napon lépnek hatályba. Az új garanciális szabályok 2026 szeptember végétől a vevőket igyekeznek segíteni.

Érkeznek az új garanciális szabályok 2026 szeptemberének a végén - a képen az új iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max egy nagy budapesti műszaki áruházban

Fotó: Szász Tamás - Origo

Új garanciális szabályok 2026 szeptember végétől - de mi az a GARAN címke?

Az uniós fogyasztókat eddig is legalább kétéves szavatosság (köznapi nevén kétéves garancia) illette meg az érintett termékeknél. A változás lényege az, hogy ezt többé nem lehet egyszerűen elrejteni egy hosszú ÁSZF vagy tájékoztató mélyén. A kereskedőknek egységes, jól látható tájékoztatást kell használniuk, amely elmagyarázza a fogyasztók alapvető jogait. Az üzletekben ez megjelenhet például a pénztár mellett vagy jól látható plakátként, internetes boltokban pedig a weboldalon. Az értesítésen QR-kód is található, amely további információkhoz vezet. A lényeg, hogy ezentúl nem kell a vásárlónak nyomozgatnia, hogy egy hibás termékkel kapcsolatban vannak-e jogai, illetve milyen jogai vannak.

Ennél érdekesebb lehet a műszaki cikkek vásárlóinak az új GARAN címke. Ez azonban nem kerül automatikusan minden telefonra, tévére vagy laptopra. A jelölés akkor alkalmazandó, ha

a gyártó a teljes termékre, külön költség nélkül és két évnél hosszabb időre tartósságra vonatkozó kereskedelmi jótállást vállal. A címke azt is jelzi, hány évre szól a gyártó vállalása.

Ez már vásárláskor érdekes összehasonlítási szempont lehet. Ha két hasonló árú készülék között vacillálunk, vonzóbb lehet az, amelynek gyártója hosszabb tartóssági jótállást vállal. Az Európai Bizottság kifejezetten abban bízik, hogy az új címke versenyt is ösztönözhet a hosszabb élettartamú termékekért. A GARAN mögött valódi kötelezettség áll: ha a termék a vállalt időtartamon belül nem felel meg a tartóssági követelményeknek, a gyártó a vonatkozó feltételek szerint felelősséggel tartozik.