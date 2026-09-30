Példátlan új adathalász trükk: a valódi Microsoft-oldalon verik át az áldozatokat

Az adathalász támadások egyik legismertebb jele a hamis bejelentkezési oldal. Megérkezik egy sürgető e-mail, rákattintunk egy linkre, majd egy Microsoftot, Google-t vagy valamelyik bankot utánzó weboldal megpróbálja megszerezni a felhasználónevünket és a jelszavunkat. Az EvilTokens azonban ennél jóval rafináltabb módszert alkalmazott egy új online csalás során. Olyannyira, hogy az áldozat a támadás egy pontján valóban a Microsoft hivatalos weboldalán találhatta magát. A Microsoft és partnerei most felszámolták az EvilTokens infrastruktúrájának jelentős részét. A szolgáltatáshoz több mint 12 ezer feltört postafiókot kötnek, több mint 10 ezer szervezetnél. A Microsoft 50, a rendszer működtetéséhez használt weboldalt foglalt le, és több mint 150 további domaint kapcsoltak le. Nagy-Britanniában két férfit is letartóztattak az ügy kapcsánm, írja a The Hacker News.

Új online csalás: úgy szerezhetnek hozzáférést a Microsoft-fiókhoz, hogy még a jelszót sem kell ellopniuk.

Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Új online csalás: már a valódi Microsoft-oldalon is átverhetnek kiberbűnözők

A támadás az eszközkódos bejelentkezést használja ki. Ez önmagában teljesen legitim technológia. Ilyen megoldásra például egy okostévénél, nyomtatónál vagy más olyan eszköznél lehet szükség, amelyen nehézkes lenne a hagyományos bejelentkezés. Az eszköz megjelenít egy rövid kódot, a felhasználó pedig egy másik készüléken megnyitja a szolgáltató bejelentkezési oldalát, beírja a kódot, és ezzel engedélyezi az eszköz hozzáférését. Az EvilTokens ezt fordította a felhasználók ellen.

A támadás megtévesztő e-maillel indulhatott, például egy számláról, megosztott dokumentumról, aláírandó iratról vagy lejáró jelszóról szóló üzenettel. A linkre kattintva a rendszer létrehozott egy valódi, működő Microsoft-eszközkódot. Az áldozat ezután a Microsoft valódi microsoft.com/devicelogin oldalára kerülhetett, ahol megadta a kapott kódot, majd szükség esetén szabályosan bejelentkezett.

Csakhogy ezzel nem a saját eszközét, hanem a támadó által kezdeményezett munkamenetet engedélyezte,

Ez különösen veszélyessé teszi a módszert: nem feltétlenül kell ellopni a jelszót, és a felhasználó még azt is ellenőrizheti, hogy valóban a Microsoft weboldalán jár, tehát nem egy klasszikus Microsoft-fiók feltörése esetről beszélünk. A sikeres hitelesítés után ugyanis a támadó hozzáférési tokeneket kaphat, amelyekkel az áldozat nevében férhet hozzá a fiókhoz.