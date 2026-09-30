Példátlan új adathalász trükk: a valódi Microsoft-oldalon verik át az áldozatokat

Az adathalász támadások egyik legismertebb jele a hamis bejelentkezési oldal. Megérkezik egy sürgető e-mail, rákattintunk egy linkre, majd egy Microsoftot, Google-t vagy valamelyik bankot utánzó weboldal megpróbálja megszerezni a felhasználónevünket és a jelszavunkat. Az EvilTokens azonban ennél jóval rafináltabb módszert alkalmazott egy új online csalás során. Olyannyira, hogy az áldozat a támadás egy pontján valóban a Microsoft hivatalos weboldalán találhatta magát. A Microsoft és partnerei most felszámolták az EvilTokens infrastruktúrájának jelentős részét. A szolgáltatáshoz több mint 12 ezer feltört postafiókot kötnek, több mint 10 ezer szervezetnél. A Microsoft 50, a rendszer működtetéséhez használt weboldalt foglalt le, és több mint 150 további domaint kapcsoltak le. Nagy-Britanniában két férfit is letartóztattak az ügy kapcsánm, írja a The Hacker News.
Új online csalás: már a valódi Microsoft-oldalon is átverhetnek kiberbűnözők
A támadás az eszközkódos bejelentkezést használja ki. Ez önmagában teljesen legitim technológia. Ilyen megoldásra például egy okostévénél, nyomtatónál vagy más olyan eszköznél lehet szükség, amelyen nehézkes lenne a hagyományos bejelentkezés. Az eszköz megjelenít egy rövid kódot, a felhasználó pedig egy másik készüléken megnyitja a szolgáltató bejelentkezési oldalát, beírja a kódot, és ezzel engedélyezi az eszköz hozzáférését. Az EvilTokens ezt fordította a felhasználók ellen.
A támadás megtévesztő e-maillel indulhatott, például egy számláról, megosztott dokumentumról, aláírandó iratról vagy lejáró jelszóról szóló üzenettel. A linkre kattintva a rendszer létrehozott egy valódi, működő Microsoft-eszközkódot. Az áldozat ezután a Microsoft valódi microsoft.com/devicelogin oldalára kerülhetett, ahol megadta a kapott kódot, majd szükség esetén szabályosan bejelentkezett.
Csakhogy ezzel nem a saját eszközét, hanem a támadó által kezdeményezett munkamenetet engedélyezte,
Ez különösen veszélyessé teszi a módszert: nem feltétlenül kell ellopni a jelszót, és a felhasználó még azt is ellenőrizheti, hogy valóban a Microsoft weboldalán jár, tehát nem egy klasszikus Microsoft-fiók feltörése esetről beszélünk. A sikeres hitelesítés után ugyanis a támadó hozzáférési tokeneket kaphat, amelyekkel az áldozat nevében férhet hozzá a fiókhoz.
Adathalász csalás: a mesterséges intelligencia megkereste, hol van a pénz
Az EvilTokens nem állt meg a postafiókok feltörésénél. A szolgáltatásba olyan AI-alapú eszközöket építettek, amelyek átvizsgálták az ellopott levelezést.
- Megkereshették például a számlákról és átutalásokról szóló beszélgetéseket,
- feltérképezhették, ki jogosult pénzügyi döntéseket hozni,
- kikkel áll bizalmi kapcsolatban az áldozat,
- és kit lenne érdemes megszemélyesíteni.
A rendszer ezután még a megtévesztő üzenetek elkészítésében is segíthetett. Vagyis az AI nem egyszerűen szebb adathalász leveleket írt: a megszerzett információk alapján abban is segített a bűnözőknek, hogy kit és milyen módszerrel érdemes megpróbálni átverni. Az EvilTokens lényegében szolgáltatásként árulta mindezt. A Microsoft szerint 1500 dolláros belépési díjért és havi 500 dolláros előfizetésért a kevésbé képzett kiberbűnözők is olyan eszközökhöz juthattak, amelyekkel korábban komolyabb technikai tudásra lett volna szükség.
Eszközkódos adathalászat - mire kell figyelni?
A legfontosabb tanulság, hogy önmagában már az sem jelent teljes biztonságot, ha a böngésző címsorában a valódi Microsoft-cím szerepel.
Ugyanez igaz a váratlan hitelesítési kérésekre is. Ha olyan Microsoft-ellenőrzőkódot kapunk, amelyet nem mi kértünk, azt ne adjuk tovább és ne hagyjunk jóvá ismeretlen bejelentkezést. A Microsoft magyar támogatási oldala is arra figyelmeztet, hogy a kéretlen ellenőrzőkód annak a jele lehet, hogy valaki megpróbál hozzáférni a fiókhoz.
Az EvilTokens infrastruktúrájának jelentős részét ugyan sikerült felszámolni, de maga a támadási módszer ettől nem tűnt el. A Microsoft szerint éppen ez az ügy mutatja meg, milyen irányba fejlődhetnek az AI-val megtámogatott online csalások.
Soha ne írjunk be egy másik személytől, e-mailből vagy gyanús weboldalról kapott eszközkódot a Microsoft bejelentkezési oldalán, ha nem mi kezdeményeztük egy új eszköz csatlakoztatását.