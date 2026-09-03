Sok európai azt sem tudja, milyen a vérnyomása, de aggódik miatta

A Huawei Münchenben ismertette a korábban még nem publikált 2026-os európai egészségfelmérésének előzetes eredményeit. Nyolc piac 4815 felnőttjét vizsgáló kutatás szerint miközben a magas vérnyomás az egyik legnagyobb egészségügyi aggodalom, sokan saját a értéküket sem ismerik, és közel minden negyedik válaszadó évente egyetlen egy alkalommal sem ellenőrzi a vérnyomását. A kutatás Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Spanyolországban, Bulgáriában, Romániában, Törökországban és Lengyelországban készült.
Minden harmadik válaszadó nem ismeri a saját vérnyomását
A Huawei egy évvel korábbi, 2025-ös felmérésében európai háziorvosokat is megkérdeztek arról, milyen egészségügyi mérőszámokat tartanak a legfontosabbnak. A prezentáció szerint a vérnyomást 94 százalékuk az első három közé sorolta, 80 százalék pedig a legfontosabb mutatónak nevezte.
A válaszadó orvosok 74 százaléka szerint a betegeknek legalább hetente egyszer érdemes lenne vérnyomást mérni. (de inkább sokkal gyakrabban).
A 2026-os adatok alapján azonban a gyakorlat ettől még nagyon messze van. A válaszadók
- 26 százaléka állította, hogy pontosan ismeri a szokásos vérnyomását,
- 42 százaléknak csak hozzávetőleges elképzelése van róla,
- 31 százalék pedig egyáltalán nem tudja.
Még rosszabb a helyzet az egyéni célértéknél:
- ezt 23 százalék ismeri pontosan,
- 40 százalék nagyjából,
- 37 százalék pedig egyáltalán nem.
A felmérés egyik legfeltűnőbb eredménye, hogy közel minden negyedik európai válaszadó évente sem ellenőrzi a vérnyomását. Ez különösen éles ellentétben áll a háziorvosi mintával, ahol a többség legalább heti mérést tartana optimálisnak.
Az otthoni önmérés már nem ritka
A kutatás azon 4006 résztvevőjénél, akiknek korábban már mérték a vérnyomását,
- 45 százalék mondta azt, hogy legutóbb orvos vagy nővér végezte a mérést.
- 29 százalék saját maga mérte otthon,
- 17 százalék más egészségügyi szakemberhez fordult,
- 6 százalék pedig okosórát vagy alkalmazást használt.
Ez azt jelzi, hogy az önmérés már most is fontos része a vérnyomás követésének, miközben a viselhető eszközök szerepe még jóval kisebb a vérnyomásmérésben. A hosszú távra tervező egészségügyi stratégiával rendelkező Huawei nyilvánvalóan éppen ebben lát növekedési lehetőséget a mandzsettás WATCH D sorozattal.
Az alvászavar még a szívbetegséget is megelőzte
A 2026-os felmérés nemcsak a vérnyomásról szólt. A résztvevőket arról is megkérdezték, milyen testi egészségügyi problémák miatt aggódnak leginkább.
Az eredmények szerint 53 százalék az alvászavarokat említette, 52 százalék a szívbetegséget, szintén 52 százalék pedig a magas vérnyomást.
Az eredmények a Huawei saját felméréséből származnak, és a vállalat az eseményen előzetes adatként mutatta be őket. Ettől függetlenül a kép jól kirajzolódik: az európaiak jelentős része fontosnak tartja a vérnyomást, de a rendszeres mérés és a saját értékek ismerete még korántsem általános. A viselhető eszközök hozhatnak változást ebben, ha pedig az ezekből kinyert adatokat célozottan, kutatásokra használják majd, az új dimenzióba állíthatja akár a betegségek megelőzésének és korai felismerésének a folyamatát is.