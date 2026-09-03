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vérnyomás

Sok európai azt sem tudja, milyen a vérnyomása, de aggódik miatta

25 perce
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Az önmérés már most is fontos része a vérnyomás követésének. Az adatok viszont aggasztóak: a Huawei Münchenben 2026-os európai egészségfelmérésének előzetes eredményei szerint az emberek aggódnak a vérnyomásuk miatt, de nem mérnek.
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A Huawei Münchenben ismertette a korábban még nem publikált 2026-os európai egészségfelmérésének előzetes eredményeit. Nyolc piac 4815 felnőttjét vizsgáló kutatás szerint miközben a magas vérnyomás az egyik legnagyobb egészségügyi aggodalom, sokan saját a értéküket sem ismerik, és közel minden negyedik válaszadó évente egyetlen egy alkalommal sem ellenőrzi a vérnyomását. A kutatás Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Spanyolországban, Bulgáriában, Romániában, Törökországban és Lengyelországban készült.

vérnyomás
A Huawei Watch D3 vérnyomásmérős okosóra - a fotón jól megfigyelhető a szíjon belül lévő mandzsetta, amely a vérnyomás mérése közben felfújódik a csuklón - Fotó: Szász Tamás - Origo 

Minden harmadik válaszadó nem ismeri a saját vérnyomását

A Huawei egy évvel korábbi, 2025-ös felmérésében európai háziorvosokat is megkérdeztek arról, milyen egészségügyi mérőszámokat tartanak a legfontosabbnak. A prezentáció szerint a vérnyomást 94 százalékuk az első három közé sorolta, 80 százalék pedig a legfontosabb mutatónak nevezte. 

A válaszadó orvosok 74 százaléka szerint a betegeknek legalább hetente egyszer érdemes lenne vérnyomást mérni. (de inkább sokkal gyakrabban). 

A 2026-os adatok alapján azonban a gyakorlat ettől még nagyon messze van. A válaszadók 

  • 26 százaléka állította, hogy pontosan ismeri a szokásos vérnyomását, 
  • 42 százaléknak csak hozzávetőleges elképzelése van róla, 
  • 31 százalék pedig egyáltalán nem tudja. 

Még rosszabb a helyzet az egyéni célértéknél: 

  • ezt 23 százalék ismeri pontosan, 
  • 40 százalék nagyjából, 
  • 37 százalék pedig egyáltalán nem.
    A felmérés egyik legfeltűnőbb eredménye, hogy közel minden negyedik európai válaszadó évente sem ellenőrzi a vérnyomását. Ez különösen éles ellentétben áll a háziorvosi mintával, ahol a többség legalább heti mérést tartana optimálisnak.

Az otthoni önmérés már nem ritka

A kutatás azon 4006 résztvevőjénél, akiknek korábban már mérték a vérnyomását, 

  • 45 százalék mondta azt, hogy legutóbb orvos vagy nővér végezte a mérést. 
  • 29 százalék saját maga mérte otthon, 
  • 17 százalék más egészségügyi szakemberhez fordult, 
  • 6 százalék pedig okosórát vagy alkalmazást használt.
    Ez azt jelzi, hogy az önmérés már most is fontos része a vérnyomás követésének, miközben a viselhető eszközök szerepe még jóval kisebb a vérnyomásmérésben. A hosszú távra tervező egészségügyi stratégiával rendelkező Huawei nyilvánvalóan éppen ebben lát növekedési lehetőséget a mandzsettás WATCH D sorozattal.

Az alvászavar még a szívbetegséget is megelőzte

A 2026-os felmérés nemcsak a vérnyomásról szólt. A résztvevőket arról is megkérdezték, milyen testi egészségügyi problémák miatt aggódnak leginkább. 

Az eredmények szerint 53 százalék az alvászavarokat említette, 52 százalék a szívbetegséget, szintén 52 százalék pedig a magas vérnyomást.

Az eredmények a Huawei saját felméréséből származnak, és a vállalat az eseményen előzetes adatként mutatta be őket. Ettől függetlenül a kép jól kirajzolódik: az európaiak jelentős része fontosnak tartja a vérnyomást, de a rendszeres mérés és a saját értékek ismerete még korántsem általános. A viselhető eszközök hozhatnak változást ebben, ha pedig az ezekből kinyert adatokat célozottan, kutatásokra használják majd, az új dimenzióba állíthatja akár a betegségek megelőzésének és korai felismerésének a folyamatát is. 

 

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