A mesterséges intelligencia hozza el a világvégét? Erre figyelmeztetnek a kutatók

A mesterségesintelligencia-kutatók évek óta hangoztatják, hogy a technológia árthat az emberiségnek. Annak ellenére, hogy sokan figyelmeztetnek arra a lehetőségre, hogy az emberek elveszíthetik az uralmat a technológia felett, egyesek gyanítják, hogy a maguk az MI cégek által leírt legrosszabb világvége-forgatókönyvek inkább szolgálják saját munkájuk fontosságának igazolását, mintsem a valóságot.

Eljöhet a világvége a mesterséges intelligencia miatt?

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Íme néhány a szélesebb körben tárgyalt világvége-forgatókönyvek közül

Nukleáris tél

Egyes kutatók azt feltételezik, hogy az MI-rendszerek atomháborút válthatnak ki azáltal, hogy elérik, hogy az országok robbanófejjel felszerelt rakétákat lőjenek ki egymásra.

Egy tavalyi jelentésben a RAND Corp. kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy „jelenleg” nem lenne lehetséges, hogy a mesterséges intelligencia a nukleáris fegyverek bevetését okozza „a parancsnoki és ellenőrzési rendszerekbe épített szigorú biztosítékok miatt”. A jelentés szerint azonban ez megváltozhat, ha a modelleket integrálják a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos „döntési láncba”, vagy jogosulatlan hozzáférést szereznek ezekhez a rendszerekhez.

Biológiai fegyverek

Az AI egyik legnagyobb ígérete, hogy segíthet kezeléseket és gyógymódokat kifejleszteni a betegségekre. A betegségek gyógyításának másik oldala viszont az, hogy ugyanezek az eszközök betegségek létrehozására vagy veszélyesebbé tételére is használhatók. Az Anthropic közölte, hogy rendszerei blokkoltak egy segítségkérést a Claude nevű eszközükhöz egy olyan kutatási javaslat kapcsán, amely a szúnyogok által terjesztett chikungunya-vírus mutációinak felerősítésére irányult, hogy az fokozatosan veszélyesebbé váljon. Míg az ilyen kutatások felhasználhatók lennének jobb oltóanyagok és kezelések kifejlesztésére, az Anthropic szerint „a kórokozó veszélyesebbé tételére is felhasználhatók”.

Elszabadul az MI?

Néhány MI-kutató attól tart, hogy a modellek emberi engedély nélkül cselekednek, koordinálnak más modellekkel, vagy kijátsszák a felügyeletet. Ez nem rosszindulatú szándékból alakulna ki, hanem egyszerűen azért, mert az emberek útjában állhatnak a modell célja elérésének.