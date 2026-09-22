Retteghet az új iPhone ezeknek az új mobiloknak a kamerájától

A vivo bemutatta Kínában az vivo X500 okostelefon-sorozatot, és megerősítette, hogy a vivo X500 Pro Max és a vivo X500 Pro hamarosan Európában is megjelenik. A termékcsalád a vállalat új, dinamikus képalkotási stratégiájának első csúcskategóriás szériája. A vivo azt is bejelentette, hogy az összehajtható X Fold6 október 1-jén kerül forgalomba Európában, emellett új audiotermékek is érkeznek.
vivo X500 széria: ZEISS kamerák és nagy hatótávolság
Az X500 Pro Max 200 MP-es ZEISS APO telefotókamerát kapott 1/1,4 hüvelykes érzékelővel, 85 mm-es ekvivalens gyújtótávolsággal és CIPA 7.0 stabilizálással. Az 1536 pontos, többzónás lézeres autofókusz-rendszer minden gyújtótávolságon működik.
- A készülék támogatja a másodpercenként 60 képkockás, autofókuszos témakövető pillanatfelvételt, valamint a 30-szoros nagy távolságú mozgó pillanatfelvételt. Az X500 Pro ZEISS APO telefotókamerája a vivo és a Sony közös specifikációja alapján készült, 64 MP-es Sony LYTIA 610 érzékelőre épül, CIPA 7.0 stabilizálással és 20-szoros nagy távolságú mozgó pillanatfelvétellel.
- Az X500 Pro Max támogatja a 400 mm-es ekvivalens gyújtótávolságot kínáló vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra kiegészítőt. A 4,7-szeres nagyítású, Kepler-féle optikai rendszer 15 üvegelemet használ, az előtét 116 mm hosszú és 248 grammos.
Mindkét Pro modell használható a kisebb vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 kiegészítővel is, amely 200 mm-es ekvivalens gyújtótávolságot és 2,35-szörös nagyítást kínál. A 153 grammos előtét tíz felvételi módban működik, köztük Stage, Snapshot és Pro Video módban.
4K-s aranyórás portrévideó
Az X500 Pro Max és az X500 Pro ZEISS TrueDynamic főkamerája a vivo és a Sony közösen fejlesztett, 1/1,28 hüvelykes LYTIA L910 érzékelőjére épül. A szenzor akár 17 FÉ dinamikatartományt kínál, így ellenfényben is megőrizhetők a világos és árnyékos területek részletei.
Az X500 Pro Max főkamerája 3°-os, gimbal-szintű optikai képstabilizálást kapott, a fő- és telefotókamera pedig CIPA 7.0 stabilizálást kínál.
Mindkét Pro modell támogatja a 4K Golden Hour Portrait Video funkciót. A Log-alapú feldolgozás természetes bőrtónusokat és nagy tónusmélységet céloz, többek között a ZEISS-szel közösen fejlesztett Golden Hour, valamint Sunny Day és Modern Film színstílusokkal.
Az X500 Pro Max és az X500 Pro működéséről a MediaTek új, 2 nanométeres Dimensity 9600 Pro lapkája gondoskodik.
Kínában az X500 Pro sorozat Napfény fehér, Csillag szürke, Éjjeli fekete és Naplemente narancs színben jelenik meg. Az X500 Pro Max 6,85 hüvelykes, 2K felbontású ZEISS Master Color Display kijelzőt kapott, míg az X500 Pro kompaktabb, 6,36 hüvelykes készülék.
Az X500 Pro Max és az X500 Pro európai bevezetésének részleteit – beleértve a konfigurációkat, árakat és értékesítési csatornákat – az október 27-i európai bemutatón jelentik be.
Októberben jön Európába az X Fold6
A vivo X Fold6 október 1-jén kerül forgalomba Európában Prizmafekete és Horizontkék színben. Az összehajtható csúcskészülék 200 MP-es ZEISS főkamerát és ZEISS APO telefotókamerát kapott, és a vivo hajlítható modelljei közül elsőként támogatja a 200 mm-es vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 előtétet.
A 200 MP-es főkamerában Samsung HPB érzékelő és CIPA 4.5 stabilizálás dolgozik. A háromszoros periszkópos ZEISS APO telefotókamera Sony LYTIA 602 érzékelőt, 70 mm-es ekvivalens gyújtótávolságot és telefotó-makró funkciót kínál, a digitális ZEISS HyperZoom pedig akár százszoros nagyítást tesz lehetővé. A készülék Night Flash Portrait, Stage Mode és 4K 60 fps Dolby Vision Video funkciót is kínál.
Az X Fold6 6900 mAh-s BlueVolt akkumulátort kapott, miközben kihajtva mindössze 4,4 mm vastag, tömege pedig 228 grammtól indul. IPX8 és IPX9 víz-, valamint IP5X porállóságot kínál. A ZEISS Master Color Display rendszer egy 8,02 hüvelykes belső és egy 6,51 hüvelykes külső kijelzőből áll, akár 5000 nites helyi csúcsfényerővel.
Az OriginOS 7 Fold Origin Workbench és Multi-Split Screen funkciója egyszerre akár négy alkalmazás használatát teszi lehetővé. A készüléket a vivo és a MediaTek együttműködésével készült Dimensity 9500 Super Edition hajtja.