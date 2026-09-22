Retteghet az új iPhone ezeknek az új mobiloknak a kamerájától

A vivo bemutatta Kínában az vivo X500 okostelefon-sorozatot, és megerősítette, hogy a vivo X500 Pro Max és a vivo X500 Pro hamarosan Európában is megjelenik. A termékcsalád a vállalat új, dinamikus képalkotási stratégiájának első csúcskategóriás szériája. A vivo azt is bejelentette, hogy az összehajtható X Fold6 október 1-jén kerül forgalomba Európában, emellett új audiotermékek is érkeznek.

vivo X500 széria

Fotó: vivo

vivo X500 széria: ZEISS kamerák és nagy hatótávolság

Az X500 Pro Max 200 MP-es ZEISS APO telefotókamerát kapott 1/1,4 hüvelykes érzékelővel, 85 mm-es ekvivalens gyújtótávolsággal és CIPA 7.0 stabilizálással. Az 1536 pontos, többzónás lézeres autofókusz-rendszer minden gyújtótávolságon működik.

A készülék támogatja a másodpercenként 60 képkockás, autofókuszos témakövető pillanatfelvételt, valamint a 30-szoros nagy távolságú mozgó pillanatfelvételt. Az X500 Pro ZEISS APO telefotókamerája a vivo és a Sony közös specifikációja alapján készült, 64 MP-es Sony LYTIA 610 érzékelőre épül, CIPA 7.0 stabilizálással és 20-szoros nagy távolságú mozgó pillanatfelvétellel.

Az X500 Pro Max támogatja a 400 mm-es ekvivalens gyújtótávolságot kínáló vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra kiegészítőt. A 4,7-szeres nagyítású, Kepler-féle optikai rendszer 15 üvegelemet használ, az előtét 116 mm hosszú és 248 grammos.

Mindkét Pro modell használható a kisebb vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 kiegészítővel is, amely 200 mm-es ekvivalens gyújtótávolságot és 2,35-szörös nagyítást kínál. A 153 grammos előtét tíz felvételi módban működik, köztük Stage, Snapshot és Pro Video módban.

vivo X500 széria

Fotó: vivo

4K-s aranyórás portrévideó

Az X500 Pro Max és az X500 Pro ZEISS TrueDynamic főkamerája a vivo és a Sony közösen fejlesztett, 1/1,28 hüvelykes LYTIA L910 érzékelőjére épül. A szenzor akár 17 FÉ dinamikatartományt kínál, így ellenfényben is megőrizhetők a világos és árnyékos területek részletei.

Az X500 Pro Max főkamerája 3°-os, gimbal-szintű optikai képstabilizálást kapott, a fő- és telefotókamera pedig CIPA 7.0 stabilizálást kínál.

Mindkét Pro modell támogatja a 4K Golden Hour Portrait Video funkciót. A Log-alapú feldolgozás természetes bőrtónusokat és nagy tónusmélységet céloz, többek között a ZEISS-szel közösen fejlesztett Golden Hour, valamint Sunny Day és Modern Film színstílusokkal.