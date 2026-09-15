Fizetős lesz a WhatsApp szolgáltatása, ez sokaknak fájni fog

Fizetőssé válik a WhatsApp egyik igen népszerű üzleti szolgáltatása. Noha mindez közvetlenül az átlagfelhasználókat látszólag nem érinti, sajnos végső soron mi isszuk meg a levét. A Meta ugyanis a WhatsApp Business Platformon tervez pénzt beszedni, amelyet többek között webáruházak, bankok, futárszolgálatok és mobilszolgáltatók használnak az ügyfelekkel való kapcsolattartásra. Kivezetik az ingyenes 24 órás ügyfélszolgálati időszakot. Eddig ha valaki ráírt egy vállalkozásra, az 24 órán belül extra költségek nélkül válaszolhatott. Ez októbertől megszűnik - írja a Blikk Rúzs.

Drágul a nagyvállalatok által használt WhatsApp Business Platform. Naivitás lenne azonban azt gondolni, hogy a többletköltségeket végül nem mi, átlagfelhasználók, ügyfelek fizetjük meg...

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Mi fizethetünk a WhatsApp üzleti szolgáltatásaiért is

A szolgáltatási üzenetek is drágulnak. Ezek olyan automatikus értesítések, melyeket például egy webshoptól vagy egy futárszolgálattól kapunk, mondjuk a rendelésünk állapotáról vagy a csomagunk helyzetéről.

Sajnos a realitás az, hogy aligha valószínű, hogy a cégek lenyelik a WhatsApp többletköltségeit – melyek olyan vállalkozások esetében, akik naponta több száz vagy több ezer ügyféllel kommunikálnak, igen jelentősek lehetnek. Azaz két út áll a vállalkozások előtt: vagy csökkentik a WhatsApp-üzenetek számát, előnyben részesítve az SMS-t és az e-mailt, vagy pedig a többletköltségeket beleépítik a szolgáltatások, termékek árába, azaz végső soron velünk, ügyfelekkel fizettetik meg.

Épp emiatt, noha a magánbeszélgetésekre használt WhatsApp továbbra is ingyenes marad, mégis mi fizethetünk...