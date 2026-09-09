Megszűnhet a WhatsApp a régi telefonokon: sok felhasználót érinthet a változás

A WhatsApp népszerűsége elsősorban annak köszönhető, hogy egyszerűen és gyorsan használható, ráadásul internetkapcsolaton keresztül ingyenesen lehet vele üzeneteket küldeni és hívásokat indítani. A változás most a régebbi készülékeket használókat érintheti.

Megszűnhet a WhatsApp a régi telefonokon - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Szeptember 8-tól ugyanis megszűnt az alkalmazás támogatása az Android 5.0 és 5.1 operációs rendszert futtató telefonokon.

Ez nem jelenti azt, hogy a WhatsApp automatikusan eltűnik ezekről a készülékekről, az alkalmazás működése azonban korlátozottá válhat – írja a BAMA.

Korlátozások a WhatsApp használatában

A felhasználók azt tapasztalhatják, hogy nem tudnak üzeneteket küldeni vagy fogadni, illetve a WhatsAppon keresztül indított hívások sem működnek megfelelően. A változás ezért komoly kellemetlenséget okozhat azoknak, akik továbbra is ilyen régebbi készüléket használnak.

Az Android verzióját a Beállításokban lehet megtalálni „A telefonról” vagy „A telefon névjegye” menüpont, esetleg azon belül a „Szoftver adatai” alatt.

Van olyan telefon, amelynél még megoldható a probléma egy egyszerű frissítéssel. Így nem minden érintett készüléket kell azonnal lecserélni, először érdemes ellenőrizni, hogy az adott telefon frissíthető-e.

Sokan nem tudtak belépni a WhatsAppra

Augusztus elején rengeteg WhatsApp-felhasználó panaszkodott arra, hogy minden előzetes figyelmeztetés nélkül zárolták a fiókját.