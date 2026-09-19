A wifi router USB-portja meglepően sok mindenre jó, használd ki!

A legtöbb router hátulján, a WAN- és LAN-csatlakozók mellett gyakran egy USB-port is megbújik. Ha valaki nem olvasta végig a készülék kézikönyvét, könnyen lehet, hogy fogalma sincs róla, mire lehet használni. Pedig a wifi router USB-portja meglepően sokoldalú. Egy külső meghajtóból például egyszerű hálózati tárhelyet készíthetünk vele, bizonyos routereken pedig még tartalék internetkapcsolat kialakítására is használható, ha a vezetékes szolgáltatás leáll.

Érdemes felfedezni, mire jó a a wifi router USB-portja

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Sok mindenre jó lehet a wifi router USB-portja

A routerek lényegében kis fogyasztású számítógépek: processzorral, memóriával és saját, egyszerű operációs rendszerrel rendelkeznek. Az újabb modellek egyre nagyobb teljesítményt kínálnak, és sokszor gyors USB 3.x csatlakozót kapnak, így az USB-portban jóval több lehetőség rejlik annál, mint elsőre gondolnánk.

Egyszerű hálózati tárhelyet csinálhatunk belőle

Az egyik leghasznosabb lehetőség a fájlmegosztás. Ha a router támogatja, csatlakoztathatunk hozzá külső merevlemezt, SSD-t vagy akár pendrive-ot, amelynek tartalmát ezután az otthoni hálózatra kapcsolódó eszközökről is elérhetjük. Ehhez általában először be kell kapcsolni a funkciót a router kezelőfelületén. Gyártótól függően File Sharing, USB Storage Device, Media Sharing vagy ReadySHARE néven találkozhatunk vele. A megosztott meghajtó ezután például SMB/Samba vagy FTP protokollon keresztül érhető el, attól függően, hogy az adott router mit támogat.

Ez kényelmes megoldás lehet, ha például több otthoni számítógép között szeretnénk dokumentumokat, fényképeket vagy videókat megosztani anélkül, hogy minden alkalommal pendrive-ot kellene használni.

A régi nyomtatót is felokosíthatja

Az USB-port másik gyakori felhasználási módja a nyomtatómegosztás. Ha van egy régebbi USB-s nyomtatónk, amely nem rendelkezik Wi-Fi-vel vagy saját hálózati kapcsolattal, bizonyos routerek segítségével vezeték nélkül is elérhetővé tehetjük. A nyomtatót ilyenkor nem közvetlenül a számítógéphez, hanem a routerhez csatlakoztatjuk, így több gépről is használható lehet. A kompatibilitás azonban erősen függ a router és a nyomtató típusától. Egyes gyártóknál külön program telepítésére is szükség lehet. Az Asus például saját segédprogramot kínál ehhez.

Tartalék internet is lehet belőle

Bizonyos routerek USB-s 4G- vagy 5G-modemeket is támogatnak. Ilyenkor a mobilhálózat akár elsődleges internetkapcsolatként, akár a vezetékes kapcsolat tartalékaként használható. Utóbbi különösen hasznos lehet: ha a szolgáltató vezetékes internete kiesik, megfelelő router esetén a rendszer mobilkapcsolatra válthat. Ezt általában Dual WAN failover vagy Multi-WAN funkcióként emlegetik. Nem minden router képes erre. Az USB-port önmagában még nem jelenti azt, hogy mobilmodemet is kezelni tud: ehhez a router szoftverének is támogatnia kell az adott 4G- vagy 5G-kapcsolatot.

Egyes modernebb routereknél még külön mobilmodemre sincs feltétlenül szükség. Androidos telefon internetkapcsolata USB-megosztással, vagyis USB tetheringgel is továbbítható a routernek.

Ennek előnye a telefon Wi-Fi-hotspotjához képest, hogy az otthoni eszközöknek nem kell másik vezeték nélküli hálózatra átkapcsolniuk: továbbra is a megszokott routerhez csatlakoznak. Hátránya, hogy a telefont szükség esetén fizikailag rá kell kötni a routerre, így ez nem feltétlenül kínál olyan automatikus tartalékmegoldást, mint egy állandóan csatlakoztatott mobilmodem.