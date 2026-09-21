Visszatér a Winamp, a 2000-es évek kedvenc windowsos zenelejátszója

A Winamp, a végtelenségig testreszabható (emlékszel a skinekre?) MP3-lejátszó a streaming előtti érában a Windows-asztalok egyeduralkodója volt. Jövőre visszatér, de nem úgy, ahogy eddig ismertük. A Deezerrel kötött partnerség révén a Winamp egy teljesen új zenelejátszóként születik újjá, saját prémium előfizetéses szolgáltatással. A zenei kínálatot és a technológiai hátteret a Deezer biztosítja a Winamp márkaneve alatt.

A különböző skineket, vagyis alternatív, egyedileg készített felhasználói felületeket összegyűjtő Winamp Skin Museum - Fotó: skins.webamp.org

A hivatalos bejelentés szerint az új alkalmazás a saját zenei fájlok, az internetes rádiók, a podcastok és a felhőtárhelyek mellett ezzel a prémium streaming-szolgáltatással is kiegészül. Az új alkalmazás nem váltja le a klasszikus asztali verziót, hanem párhuzamosan fut majd vele: a

Winamp állítása szerint az eredeti lejátszónak továbbra is több mint 40 millió aktív felhasználója van világszerte,

és az indulás után a klasszikus verzióba is beépítik a Deezer-alapú előfizetést.

Visszatér a Winamp - mindkét fél számára előnyös a megállapodás

A Deezer a 2026-os első féléves pénzügyi eredményeiben a partneri megállapodásokból származó új előfizetések számának csökkenéséről számolt be. A vállalat áprilisban jelezte a befektetőknek, hogy az üzletág ezen szegmensének talpra állítása kiemelt stratégiai cél, amit saját márkás partnerségekkel terveznek elérni – legutóbb például a Telenorral és a francia EDF energiaszolgáltatóval kötöttek ilyen megállapodást.

A Deezer július 1-jén – hetekkel a hivatalos bejelentés előtt – írta alá a megállapodást a Winamp-pal, és a megújult Deezer for Business program részeként mutatta be a befektetőknek. A megállapodás értelmében

a Deezer biztosítja a technológiai hátteret és a zenei kínálatot,

míg a Winampé marad a szoftver, a márkanév és a közvetlen kapcsolat az előfizetőkkel.

A partnerséggel mindkét fél jól jár: az MP3-korszak kedvenc windowsos lejátszója, a Winamp zenei licencek és saját streaming-rendszer nélkül léphet piacra, a Deezer pedig az eddigi legnagyobb márkanevet nyerte meg a szolgáltatásához.

A Winamp ígért már ilyet korábban is

A Winampi 2018-ban "teljesebb élményt” ígért, amely felöleli a helyi lejátszást, az MP3-akat, a felhőalapú könyvtárakat, a podcastokat és a streaming rádióállomásokat. Ez a 2019-re tervezett megújulás azonban sosem valósult meg. A terv azon alapult, hogy harmadik féltől származó streaming szolgáltatásokat vonjanak be egyetlen alkalmazásba - ehhez olyan integrációs megállapodásokra lett volna szükség, amelyek soha nem születtek meg. A 2027-es Deezer-Winamp partnerség teljesen megkerüli ezt a problémát azáltal, hogy

a Winamp szolgáltatását már az első naptól kezdve a Deezer licencelési és streaming infrastruktúrájával csomagolja egybe.

Közel 30 éves története során a Winamp most először kínál majd prémium előfizetést. Még nem közöltek részleteket az árazásról vagy a támogatott platformokról, annyit árultak, el, hogy a mai streaming szolgáltatásoktól „alapjaiban eltérő” előfizetési modell jön majd. A sajtóközlemény testreszabható felületet, közösségi funkciókat, valamint a zenék felfedezésére és rendszerezésére szolgáló új eszközöket ígér, az elkövetkező hónapokban pedig további termékelőzetesek várhatók.