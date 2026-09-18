Zajos szomszéd keseríti meg az életedet? A modern technológia segíthet

Korán reggel már az ablakod alatt visít a szomszéd? Éjjel még akkor is részegen üvölti a 90-es évek slágereit, amikor te már aludnál, mert hajnalban dolgozni mész? Sokak rémálma egy zajos szomszéd, hosszú távon nagyon megkeserítheti az otthon töltött időt. Csodakütyü nincs, amely egy gombnyomással elnémítja a kellemetlenkedő szomszédot, de már egészen érdekes technológiai megoldások léteznek a zaj csökkentésére vagy elfedésére.

A zajos szomszéd megnehezítheti az életünket (illusztráció)

Fotó: RDNE Stock project / Pexels

A zajos szomszéd által okozott hangzavar ellen a technológia segíthet

A hangoskodó szomszéd, az üvöltő zene, kiabálás vagy állandó dübörgés elleni küzdelem egyik problémája, hogy nagyon különböző jelenségeket nevezünk gyűjtőnéven zajnak.

A falon áthallatszó beszéd,

a mély basszus,

a kutyaugatás

és a födémet megrezegtető dübögés teljesen eltérő módon terjednek, ezért nincs olyan elektronikus készülék, amely mindegyiket egyformán hatékonyan megszünteti. Vannak azonban kifejezetten érdekes fogyasztói termékek, amelyekkel tehetünk a zajcsökkentés érdekében, így talán egy kis megnyugvást hozhatnak.

Zajszűrős fülhallgató, amelyben aludni is lehet

Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha nem a lakást, hanem közvetlenül a fülünket próbáljuk elszigetelni, mondjuk alvásnál. Erre készült a Soundcore Sleep A30, amely nem hagyományos zenehallgatásra tervezett fülhallgató, hanem kifejezetten alváshoz fejlesztett modell. A készülék három módszert kombinál: aktív zajszűrést, passzív hangszigetelést és hangmaszkolást. Az ANC elsősorban a mélyebb, folyamatos hangokat – például a forgalom moraját vagy különféle gépek zúgását – próbálja csökkenteni, míg a passzív szigetelés a magasabb frekvenciák ellen is segít.

Soundcore Sleep A30 - forrás: Szász Tamás - Origo

Még a horkolást is képes érzékelni, amelyhez igazítva maszkoló hangot játszhat le a füles. Korábban részletesebben írtunk róla, ide kattintva olvasható. Csodát persze ettől sem érdemes várni. A kiszámíthatatlan, hirtelen zajok lényegesen nehezebb feladatot jelentenek az aktív zajszűrés számára, mint az állandó moraj.

Nem kell feltétlenül csend

Egészen más megközelítést alkalmaz a LectroFan Evo. Ez nem megpróbálja megszüntetni a külső zajt, hanem egy kevésbé zavaró, állandó háttérhanggal maszkolja azt. A készülék összesen 22, nem ismétlődő hangváltozatot kínál: ventilátorhangokat, fehér, rózsaszín és barna zajt, valamint kétféle tengerzúgást. Szomszédok esetében különösen érdekes lehet a barna, azaz brown noise. Ez a fehér zajnál mélyebb karakterű, kevésbé sziszegő hang. A módszer lényege nem az, hogy fizikailag eltűnjön például a falon áthallatszó beszéd vagy tévé, hanem hogy kevésbé emelkedjen ki a háttérből.