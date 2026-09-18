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szomszéd

Zajos szomszéd keseríti meg az életedet? A modern technológia segíthet

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Hangos zene, kutyaugatás, kiabálás vagy állandó dübörgés keseríti meg az otthoni nyugalmat? Egyetlen kütyü sem képes elnémítani a zajos szomszédot, de sokat javíthat a helyzeten a modern technológia.
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szomszédhangzavarzaj

Korán reggel már az ablakod alatt visít a szomszéd? Éjjel még akkor is részegen üvölti a 90-es évek slágereit, amikor te már aludnál, mert hajnalban dolgozni mész? Sokak rémálma egy zajos szomszéd, hosszú távon nagyon megkeserítheti az otthon töltött időt. Csodakütyü nincs, amely egy gombnyomással elnémítja a kellemetlenkedő szomszédot, de már egészen érdekes technológiai megoldások léteznek a zaj csökkentésére vagy elfedésére.

zajos szomszéd
A zajos szomszéd megnehezítheti az életünket (illusztráció)
Fotó: RDNE Stock project / Pexels

A zajos szomszéd által okozott hangzavar ellen a technológia segíthet

A hangoskodó szomszéd, az üvöltő zene, kiabálás vagy állandó dübörgés elleni küzdelem egyik problémája, hogy nagyon különböző jelenségeket nevezünk gyűjtőnéven zajnak. 

  • A falon áthallatszó beszéd, 
  • a mély basszus, 
  • a kutyaugatás 
  • és a födémet megrezegtető dübögés teljesen eltérő módon terjednek, ezért nincs olyan elektronikus készülék, amely mindegyiket egyformán hatékonyan megszünteti. Vannak azonban kifejezetten érdekes fogyasztói termékek, amelyekkel tehetünk a zajcsökkentés érdekében, így talán egy kis megnyugvást hozhatnak.

Zajszűrős fülhallgató, amelyben aludni is lehet

Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha nem a lakást, hanem közvetlenül a fülünket próbáljuk elszigetelni, mondjuk alvásnál. Erre készült a Soundcore Sleep A30, amely nem hagyományos zenehallgatásra tervezett fülhallgató, hanem kifejezetten alváshoz fejlesztett modell. A készülék három módszert kombinál: aktív zajszűrést, passzív hangszigetelést és hangmaszkolást. Az ANC elsősorban a mélyebb, folyamatos hangokat – például a forgalom moraját vagy különféle gépek zúgását – próbálja csökkenteni, míg a passzív szigetelés a magasabb frekvenciák ellen is segít. 

Soundcore Sleep A30 - forrás: Szász Tamás - Origo

Még a horkolást is képes érzékelni, amelyhez igazítva maszkoló hangot játszhat le a füles. Korábban részletesebben írtunk róla, ide kattintva olvasható. Csodát persze ettől sem érdemes várni. A kiszámíthatatlan, hirtelen zajok lényegesen nehezebb feladatot jelentenek az aktív zajszűrés számára, mint az állandó moraj.

Nem kell feltétlenül csend

Egészen más megközelítést alkalmaz a LectroFan Evo. Ez nem megpróbálja megszüntetni a külső zajt, hanem egy kevésbé zavaró, állandó háttérhanggal maszkolja azt. A készülék összesen 22, nem ismétlődő hangváltozatot kínál: ventilátorhangokat, fehér, rózsaszín és barna zajt, valamint kétféle tengerzúgást. Szomszédok esetében különösen érdekes lehet a barna, azaz brown noise. Ez a fehér zajnál mélyebb karakterű, kevésbé sziszegő hang. A módszer lényege nem az, hogy fizikailag eltűnjön például a falon áthallatszó beszéd vagy tévé, hanem hogy kevésbé emelkedjen ki a háttérből.

LectroFan Evo
Fotó: lectrofan.com

Egy ilyen eszköz ezért beszéd, televízió, távolabbi kutyaugatás és más időszakosan jelentkező zajok esetében lehet érdekes. A falakat megrezegtető basszust vagy a felső szomszéd lépteit viszont nem fogja megszüntetni.

Ventilátorral is lehet zajt gyártani – szándékosan

A Yogasleep Dohm Nova hasonló célt szolgál, de egészen más technológiával. Nem digitálisan generált zajt játszik le: valódi ventilátor van benne, amely természetes, folyamatos légáramlási hangot állít elő. Tíz ventilátorsebesség közül lehet választani, és időzítő, valamint állítható éjszakai fény is került a készülékbe. Mivel a hang fizikailag keletkezik, nincs ismétlődő digitális hangsáv vagy észrevehető hanghurok.

Yogasleep Dohm Nova - Fotó: yogasleep.com

Ez főként hálószobában lehet érdekes, ahol az állandó, egyenletes háttérhang kevésbé zavaróvá teheti a környezetből érkező változó zajokat.

Már az ablakra is létezik aktív zajszűrés, bár még csak tesztelik

A legérdekesebb technológia azonban talán a DeNoize rendszere. Az alapötlet lényegében ugyanaz, mint egy ANC fejhallgatónál, csak itt maga az ablak válik az aktív zajcsökkentő rendszer részévé. Az aktív zajszűrős okosablak-technológia külső mikrofon segítségével érzékeli a beérkező zajt, miközben az üvegre szerelt érzékelők annak rezgését figyelik. Ezután ellenkező fázisú hanghullámot állít elő a külső zaj csökkentésére. A megoldás meglévő egy-, két- és háromrétegű üvegezéssel is használható, tehát elvileg nem szükséges hozzá az egész ablakot lecserélni. A DeNoize elsősorban az alacsony és közepes frekvenciájú városi zajokat - például közúti, vasúti és repülőgépzajt - célozza. 

DeNoize - aktív zajszűrős okosablak-technológia
Fotó: denoize.com

Fontos azonban, hogy ez még nem olyan kiforrott, polcról levehető tömegtermék, mint egy füldugó vagy zajmaszkoló gép: jelenleg még nem rendelhető meg kereskedelmi forgalomban.

A holland startup rendszere - amely a repülőgép-fejhallgatókhoz hasonlóan ellenfázisú rezgésekkel oltja ki a külvilágból érkező morajt - még fejlesztési és éles tesztelési fázisban van.

 Közös falon keresztül érkező szomszédzajra ráadásul nem ez a megoldás, hiszen a rendszer az ablakon bejutó külső zajt célozza.

A dübörgő felső szomszéd marad a legnehezebb ellenfél

Van azonban olyan probléma, amelyet egyetlen kütyü sem old meg igazán. A lépések, ugrálás, bútorhúzás és az erős mélyhangok egy része nem egyszerűen a levegőben terjedő hangként érkezik a másik lakásból. Megrezgetik a födémet és a falakat, a rezgés pedig magában az épületszerkezetben terjed tovább.

Ezért hiába rakunk akusztikai szivacsot a mennyezetre: az elsősorban a saját helyiség visszhangját csökkenti, nem választja le a lakást az épületszerkezetben terjedő rezgésekről.

Ilyenkor már épületakusztikai megoldásra lehet szükség, ami viszont komolyabb befektetés. A technológia tehát egyelőre nem tudja egyetlen gombnyomással elnémítani a zajos szomszédot. Beszédre és tévére a hangmaszkolás, alváshoz a speciális zajszűrős füles, utcai zajra az ablak akusztikai javítása lehet hatékony, ha egyszer kereskedelmi forgalomba kerül a megoldás. Amit még tehetünk, ha nem sikerült kommunikációval megoldani a konfliktust: a dokumentálás.

Nem véd a zajtól - viszont dokumentálhatja

Léteznek olyan okosotthon-eszközök, amelyek hosszabb időn keresztül figyelik a lakás zajszintjét, így utólag visszanézhetővé válhat, mikor volt szokatlanul hangos a környezet.

Ilyen például a Netatmo Smart Indoor Air Quality Monitor, amely a hőmérséklet, páratartalom és szén-dioxid-szint mellett a zajt is méri. A készülék ötperces időszakokra számítja ki az átlagos hangerőt decibelben, a mérési előzmények pedig az alkalmazásban visszanézhetők. Így például láthatóvá válhat, ha rendszeresen késő este vagy éjszaka emelkedik meg jelentősen a lakás zajszintje.

Ennél célzottabb megoldás a Minut M3 zajmonitor, amelyet elsősorban kiadott lakások és apartmanok felügyeletére fejlesztettek. 

  • Folyamatosan figyeli a hangerőt, 
  • külön nappali és éjszakai határérték állítható be, 
  • és értesítést küldhet, ha a zaj meghatározott ideig a beállított szint felett marad. 

Attól nem kell tartani, hogy felveszi a szobában elhangzó beszélgetéseket: 

a gyártó szerint hangfelvételt egyáltalán nem tárol vagy továbbít, kizárólag a zajszintet méri.

Ezek azonban nem hitelesített hatósági zajmérést helyettesítő műszerek. Sokkal inkább egy zajnapló technológiai megfelelői: segíthetnek megmutatni, hogy a probléma mikor, milyen gyakran és mennyi ideig jelentkezik. Ha hivatalos eljárásig fajul egy szomszédvita, a szakszerű zajmérés szükségességét már külön kell kezelni.

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