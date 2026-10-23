70 év után újra megszólal 1956 - bárki meghallgathatja a forradalom rádióadásait

Ma már természetesnek vesszük, hogy egy rendkívüli eseményről pillanatok alatt értesülhetünk az interneten. 1956-ban azonban nem léteztek okostelefonok, közösségi oldalak vagy online hírportálok. A rádió volt az egyik legfontosabb eszköz, amelyen keresztül az emberek tájékozódhattak a körülöttük zajló eseményekről. Most, az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójára különleges internetes gyűjtemény készült. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Média és Kommunikáció Tanszéke a napokban mutatta be az 1956 rádiója című weboldalt, amely több mint 200 órányi korabeli hangfelvételt tesz nyilvánosan hozzáférhetővé, újra meghallgathatóak az 1956-os rádióadások.
1956-os rádióadások 70 évvel később
A gyűjtemény egyik legérdekesebb megoldása az interaktív idővonal. Ennek segítségével időrendben követhetők az egykori rádióadások, így a látogatók nem csupán különálló hangfelvételeket hallgathatnak meg, hanem azt is megfigyelhetik, miként változott a rádiókban elhangzó tájékoztatás a forradalom napjaiban. A felület a budapesti rádióadások mellett a vidéki állomások műsoraival is foglalkozik. Ez különösen fontos, hiszen a forradalom eseményei nem korlátozódtak a fővárosra, a vidéki rádiók megszólalásai pedig eddig jóval nehezebben voltak hozzáférhetők.
A gyűjtemény nemcsak a forradalom eseményeinek megismerésére alkalmas, hanem arra is, hogy megmutassa, milyen fontos szerepet játszott a média a történelmi fordulatok idején. Az idővonalon követhető, hogy az egyes rádióállomások mikor kerültek ki a korábbi politikai irányítás alól, és miként változott később a műsoraik tartalma. Az is megfigyelhető, hogyan jelent meg az adásokban a forradalom leverése után kialakuló Kádár-rendszer hivatalos álláspontja. Mindez különösen érdekes egy olyan korszakból, amikor a rádió sokak számára a leggyorsabban elérhető hírforrások közé tartozott.
Különleges technológiával mentették meg a régi felvételeket
Az 1956-os rádióadások megőrzése önmagában is figyelemre méltó történet. A Szabad Európa Rádió egykori műsorainak egy része különleges, 14 sávos mágnesszalagokon maradt fenn. Ezeket évtizedekkel később már rendkívül nehéz volt lejátszani, mert a szükséges berendezések szinte teljesen eltűntek. Az Országos Széchényi Könyvtár beszámolója szerint a felvételek megmentéséhez még
a CIA múzeumi gyűjteményéből is kölcsönözni kellett egy megfelelő lejátszóberendezést, amelyet gyakorlatilag újjáépítettek.
A hanganyagok feldolgozása hosszadalmas munkát igényelt. A felvételeket digitalizálták, azonosították az egyes műsorokat, és szöveges átiratokat is készítettek. A digitális technológiának köszönhetően ezek a történelmi hangdokumentumok ma már nem kizárólag speciális archívumi berendezéseken, hanem hétköznapi számítógépeken is meghallgathatók.
Hol lehet meghallgatni az 1956-os rádióadásokat?
- Az új, 1956 rádiója című gyűjteményt az ELTE mutatta be, amely a Szabad Európa Rádió archívumából származó hangfelvételeket és a korabeli magyar rádióadások történetét dolgozza fel.
- Emellett az Országos Széchényi Könyvtár Szabad Európa Rádió-archívumában is böngészhetők az egykori műsorok. Itt dátum alapján lehet keresni, meghallgatni a felvételeket, elolvasni a szöveges átiratokat, sőt egyes műsorok MP3-formátumban le is tölthetők. Például az 1956. október 23-án délben sugárzott hírszolgálat is elérhető. A több mint tízperces adásban már a budapesti egyetemisták aznapi demonstrációjának előkészületeiről is beszámoltak.
Ahol fennmaradt az eredeti hanganyag, ott a korabeli adás hallgatható meg. Más esetekben levéltári dokumentumok alapján készült szöveges rekonstrukció segít megismerni, mi hangozhatott el az adott időpontban.