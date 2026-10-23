70 év után újra megszólal 1956 - bárki meghallgathatja a forradalom rádióadásait

Ma már természetesnek vesszük, hogy egy rendkívüli eseményről pillanatok alatt értesülhetünk az interneten. 1956-ban azonban nem léteztek okostelefonok, közösségi oldalak vagy online hírportálok. A rádió volt az egyik legfontosabb eszköz, amelyen keresztül az emberek tájékozódhattak a körülöttük zajló eseményekről. Most, az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójára különleges internetes gyűjtemény készült. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Média és Kommunikáció Tanszéke a napokban mutatta be az 1956 rádiója című weboldalt, amely több mint 200 órányi korabeli hangfelvételt tesz nyilvánosan hozzáférhetővé, újra meghallgathatóak az 1956-os rádióadások.

Meghallgathatóak az 1956-os rádióadások - a képen a József körút látható, szovjet BTR-40 típusú páncélozott szállító jármű roncsa, balra a Corvin (Kisfaludy) köz. Háttérben az Üllői útnál a Kilián laktanya romos épülete.

Fotó: Fortepan / Bor Ambrus

1956-os rádióadások 70 évvel később

A gyűjtemény egyik legérdekesebb megoldása az interaktív idővonal. Ennek segítségével időrendben követhetők az egykori rádióadások, így a látogatók nem csupán különálló hangfelvételeket hallgathatnak meg, hanem azt is megfigyelhetik, miként változott a rádiókban elhangzó tájékoztatás a forradalom napjaiban. A felület a budapesti rádióadások mellett a vidéki állomások műsoraival is foglalkozik. Ez különösen fontos, hiszen a forradalom eseményei nem korlátozódtak a fővárosra, a vidéki rádiók megszólalásai pedig eddig jóval nehezebben voltak hozzáférhetők.

A gyűjtemény nemcsak a forradalom eseményeinek megismerésére alkalmas, hanem arra is, hogy megmutassa, milyen fontos szerepet játszott a média a történelmi fordulatok idején. Az idővonalon követhető, hogy az egyes rádióállomások mikor kerültek ki a korábbi politikai irányítás alól, és miként változott később a műsoraik tartalma. Az is megfigyelhető, hogyan jelent meg az adásokban a forradalom leverése után kialakuló Kádár-rendszer hivatalos álláspontja. Mindez különösen érdekes egy olyan korszakból, amikor a rádió sokak számára a leggyorsabban elérhető hírforrások közé tartozott.