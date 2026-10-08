Tíz perc alatt kész a csapda: Gmail- és Facebook-fiókokra vadásznak a csalók

Az internetes csalások világában már nem feltétlenül kell komoly programozói tudás ahhoz, hogy valaki mások Gmail-, Facebook- vagy akár banki fiókjára pályázzon. A Malwarebytes biztonsági kutatói egy olyan, BlueKit nevű bűnözőknek kínált, előfizetéses adathalász eszközcsomagot vizsgáltak meg, amely szinte kész megoldást kínál a kiberbűnözőknek. A csalóprogramban hamis bejelentkezési oldalak, a megtévesztő üzenetek elkészítését segítő mesterséges intelligencia és az áldozatok adatainak megszerzésére szolgáló eszközök is találhatók. Vagyis minden, amivel sikeresen lehet az adathalászat. Egy Gmail fiók feltörése talán még soha nem volt ilyen egyszerű, ezért nagyon fontos az online éberség.

Adathalászat: Egy Google- vagy Facebook-bejelentkezési oldal is lehet hamis, még akkor is, ha első pillantásra teljesen eredetinek tűnik Fotó: Mikhail Nilov / Pexels

Adathalászat 10 perces előkészület után

A BlueKit működése a legális előfizetéses szoftverekére emlékeztet. A csalóknak nem kell mindent maguknak elkészíteniük: a legolcsóbb csomag hét napra 250 dollárba kerül, az üzemeltetők állítása szerint pedig

egy hamis weboldal akár tíz perc alatt üzembe helyezhető.

A kutatók szeptemberben már 97 különböző márkához összesen 176 kamuváltozatot azonosítottak a kínálatban. Ezek között a Google, az Apple, az Amazon, a Booking.com, a Facebook és a TikTok utánzatai is megtalálhatók. A támadók tehát olyan szolgáltatások nevében próbálhatják megszerezni az adatainkat, amelyeket nap mint nap használunk.

A BlueKit egyik legveszélyesebb tulajdonsága, hogy nem áll meg a felhasználónév és a jelszó ellopásánál. A kutatók szerint olyan adatokat is képes megszerezni vagy rögzíteni, amelyek a bejelentkezett felhasználó azonosításában játszanak szerepet. Ilyenek például a munkamenethez tartozó sütik. Ezek segítségével a weboldalak megjegyzik, hogy korábban már bejelentkeztünk, ezért nem kell minden egyes oldalmegnyitáskor újra megadnunk a jelszavunkat.

Ha egy támadó hozzájut egy érvényes munkamenet-azonosítóhoz, bizonyos körülmények között úgy léphet be a fiókunkba, mintha már korábban sikeresen azonosította volna magát. Ilyenkor akár a kétlépcsős azonosítás újabb ellenőrzését is elkerülheti.

A rendszer emellett a böngészőről, az operációs rendszerről és az eszközről is gyűjt információkat, amelyek segíthetnek a támadónak a megszokott bejelentkezési felület utánzásában.