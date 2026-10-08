Tíz perc alatt kész a csapda: Gmail- és Facebook-fiókokra vadásznak a csalók

Az internetes csalások világában már nem feltétlenül kell komoly programozói tudás ahhoz, hogy valaki mások Gmail-, Facebook- vagy akár banki fiókjára pályázzon. A Malwarebytes biztonsági kutatói egy olyan, BlueKit nevű bűnözőknek kínált, előfizetéses adathalász eszközcsomagot vizsgáltak meg, amely szinte kész megoldást kínál a kiberbűnözőknek. A csalóprogramban hamis bejelentkezési oldalak, a megtévesztő üzenetek elkészítését segítő mesterséges intelligencia és az áldozatok adatainak megszerzésére szolgáló eszközök is találhatók. Vagyis minden, amivel sikeresen lehet az adathalászat. Egy Gmail fiók feltörése talán még soha nem volt ilyen egyszerű, ezért nagyon fontos az online éberség.
Adathalászat 10 perces előkészület után
A BlueKit működése a legális előfizetéses szoftverekére emlékeztet. A csalóknak nem kell mindent maguknak elkészíteniük: a legolcsóbb csomag hét napra 250 dollárba kerül, az üzemeltetők állítása szerint pedig
egy hamis weboldal akár tíz perc alatt üzembe helyezhető.
A kutatók szeptemberben már 97 különböző márkához összesen 176 kamuváltozatot azonosítottak a kínálatban. Ezek között a Google, az Apple, az Amazon, a Booking.com, a Facebook és a TikTok utánzatai is megtalálhatók. A támadók tehát olyan szolgáltatások nevében próbálhatják megszerezni az adatainkat, amelyeket nap mint nap használunk.
A BlueKit egyik legveszélyesebb tulajdonsága, hogy nem áll meg a felhasználónév és a jelszó ellopásánál. A kutatók szerint olyan adatokat is képes megszerezni vagy rögzíteni, amelyek a bejelentkezett felhasználó azonosításában játszanak szerepet. Ilyenek például a munkamenethez tartozó sütik. Ezek segítségével a weboldalak megjegyzik, hogy korábban már bejelentkeztünk, ezért nem kell minden egyes oldalmegnyitáskor újra megadnunk a jelszavunkat.
Ha egy támadó hozzájut egy érvényes munkamenet-azonosítóhoz, bizonyos körülmények között úgy léphet be a fiókunkba, mintha már korábban sikeresen azonosította volna magát. Ilyenkor akár a kétlépcsős azonosítás újabb ellenőrzését is elkerülheti.
A rendszer emellett a böngészőről, az operációs rendszerről és az eszközről is gyűjt információkat, amelyek segíthetnek a támadónak a megszokott bejelentkezési felület utánzásában.
Ez nem jelenti azt, hogy a kétlépcsős azonosítás vagy a belépési kulcsok használata feleslegessé vált volna. Ezek továbbra is fontos biztonsági megoldások, de önmagukban nem védenek minden támadási módszer ellen.
A BlueKit beépített mesterséges intelligenciával is rendelkezik, amelyet kifejezetten a csalások elősegítésére reklámoznak. A támadók ennek segítségével megtévesztő e-maileket és SMS-eket készíttethetnek anélkül, hogy maguknak kellene megfogalmazniuk az üzeneteket. A szolgáltatásból ráadásul már közvetlenül SMS-ek is küldhetők. Ez tovább egyszerűsíti az olyan támadásokat, amelyekben például egy csomagküldő szolgálat, bank vagy ismert internetes cég nevében próbálják rávenni az áldozatot egy hivatkozás megnyitására. A mesterséges intelligencia miatt a korábban gyakran árulkodó helyesírási hibák és ügyetlen megfogalmazások sem feltétlenül jelennek meg a csaló üzenetekben.
A Malwarebytes beszámolója szerint a BlueKitnek már több mint ezer "ügyfele" lehetett augusztus végén.
Hogyan védekezhetünk a jelszólopás ellen?
Bármilyen rafinált módszereket is találnak ki a kiberbűnözők, továbbra sem vagyunk eszköztelenek velük szemben, a józan ész sokat segíthet még mindig.
- A legfontosabb szabály továbbra is az, hogy váratlan e-mailben vagy SMS-ben kapott hivatkozáson keresztül lehetőleg ne jelentkezzünk be semmilyen szolgáltatásba. Ha például a Google vagy a bankunk biztonsági figyelmeztetést küld, inkább nyissuk meg külön a hivatalos alkalmazást vagy weboldalt.
- Érdemes jelszókezelőt használni, mert az a megfelelő webcímhez társítja a mentett belépési adatokat, így egy hamis oldalon általában nem ajánlja fel automatikusan a jelszót, ezzel elkerülhető például a Facebook fiók feltörése. A kétlépcsős azonosítást szintén célszerű bekapcsolni, ahol pedig lehetőség van rá, érdemes belépési kulcsot használni.
- Ha már megadtuk az adatainkat egy gyanús oldalon, azonnal változtassuk meg a jelszavunkat a hivatalos felületen, ellenőrizzük a fiókunkban végzett tevékenységeket, és jelentkeztessük ki az ismeretlen eszközöket, illetve szükség esetén az összes aktív munkamenetet.
A BlueKit megjelenése jól mutatja, hogy az internetes csalások egyre inkább iparszerűen működnek. A támadóknak már nem kell saját eszközöket fejleszteniük: elegendő előfizetniük egy szolgáltatásra, amely a munka jelentős részét elvégzi helyettük, ezért különösen fontos, hogy mindig észnél legyünk az online világban is.