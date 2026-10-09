Mostantól bárki ellenőrizheti, hogy mesterséges intelligencia készített-e egy képet vagy videót

A mesterséges intelligenciával készült képek és videók ma már annyira élethűek lehetnek, hogy sokszor még alaposabb vizsgálattal is nehéz megkülönböztetni őket a valódi felvételektől. A Google most egy olyan eszközt tett világszerte elérhetővé, amely segíthet eldönteni, hogy egy képet, videót vagy hangfelvételt mesterséges intelligencia állított-e elő. A Google SynthID Detector nevű szolgáltatása korábban csak újságírók, kutatók és más kiválasztott felhasználók számára volt hozzáférhető, október 7-től azonban bárki számára elérhető opció egy-egy AI által generált videó vagy AI kép felismerése. A weboldal egyelőre angol nyelven működik.

Kiszivárgott az iPhone 20 prototípusa! Vajon valódi a felvétel? Ezt persze a ChatGPT készítette, de egy ennél kevésbé egyértelműbb AI kép felismerése is gyerekjáték lehet a Google megoldásával (illusztráció)

Hogyan működik egy AI videó vagy AI kép felismerése?

A Google megoldása nem azt vizsgálja, hogy egy fényképen természetellenes-e valakinek a keze, vagy láthatók-e más, mesterséges intelligenciára utaló hibák. Ehelyett egy láthatatlan digitális vízjelet keres, amelyet a megfelelő technológiát használó MI-rendszerek már a tartalom elkészítésekor elhelyeznek a fájlban. Ez szabad szemmel nem látható, és a kép vagy a hang minőségét sem rontja. Ráadásul úgy alakították ki, hogy bizonyos módosításokat, például a képek levágását, szűrők alkalmazását vagy a tömörítést is túlélje.

Az OpenAI, az Nvidia és a dél-koreai Kakao megfelelő technológiát használó tartalmaival is működik, a későbbiekben pedig az Apple is csatlakozik.

Az ellenőrző weboldal címe: synthid.com. Nem kell külön alkalmazást telepíteni.

Az AI kép ellenőrzéséhez be kell jelentkezni, ami Google-, Apple- vagy OpenAI-fiókkal is lehetséges.

Ezután feltölthető a gyanús kép, videó vagy hangfájl.

A rendszer megvizsgálja, hogy található-e benne felismerhető SynthID-vízjel, majd közli az eredményt. Ennyi!

A szolgáltatásnak ugyanakkor van egy napi használati korlátja: a Google tájékoztatása szerint felhasználónként hozzávetőleg tíz ellenőrzésre van lehetőség. Ezzel többek között azt szeretnék megakadályozni, hogy a technológiát a vízjelek eltüntetésére alkalmas módszerek kifejlesztéséhez használják fel.