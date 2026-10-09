Mostantól bárki ellenőrizheti, hogy mesterséges intelligencia készített-e egy képet vagy videót

A mesterséges intelligenciával készült képek és videók ma már annyira élethűek lehetnek, hogy sokszor még alaposabb vizsgálattal is nehéz megkülönböztetni őket a valódi felvételektől. A Google most egy olyan eszközt tett világszerte elérhetővé, amely segíthet eldönteni, hogy egy képet, videót vagy hangfelvételt mesterséges intelligencia állított-e elő. A Google SynthID Detector nevű szolgáltatása korábban csak újságírók, kutatók és más kiválasztott felhasználók számára volt hozzáférhető, október 7-től azonban bárki számára elérhető opció egy-egy AI által generált videó vagy AI kép felismerése. A weboldal egyelőre angol nyelven működik.
Hogyan működik egy AI videó vagy AI kép felismerése?
A Google megoldása nem azt vizsgálja, hogy egy fényképen természetellenes-e valakinek a keze, vagy láthatók-e más, mesterséges intelligenciára utaló hibák. Ehelyett egy láthatatlan digitális vízjelet keres, amelyet a megfelelő technológiát használó MI-rendszerek már a tartalom elkészítésekor elhelyeznek a fájlban. Ez szabad szemmel nem látható, és a kép vagy a hang minőségét sem rontja. Ráadásul úgy alakították ki, hogy bizonyos módosításokat, például a képek levágását, szűrők alkalmazását vagy a tömörítést is túlélje.
Az OpenAI, az Nvidia és a dél-koreai Kakao megfelelő technológiát használó tartalmaival is működik, a későbbiekben pedig az Apple is csatlakozik.
- Az ellenőrző weboldal címe: synthid.com. Nem kell külön alkalmazást telepíteni.
- Az AI kép ellenőrzéséhez be kell jelentkezni, ami Google-, Apple- vagy OpenAI-fiókkal is lehetséges.
- Ezután feltölthető a gyanús kép, videó vagy hangfájl.
- A rendszer megvizsgálja, hogy található-e benne felismerhető SynthID-vízjel, majd közli az eredményt. Ennyi!
A szolgáltatásnak ugyanakkor van egy napi használati korlátja: a Google tájékoztatása szerint felhasználónként hozzávetőleg tíz ellenőrzésre van lehetőség. Ezzel többek között azt szeretnék megakadályozni, hogy a technológiát a vízjelek eltüntetésére alkalmas módszerek kifejlesztéséhez használják fel.
Nem minden mesterséges képet ismer fel
Bár az új eszköz hasznos lehet az interneten terjedő megtévesztő tartalmak ellenőrzésében, van egy lényeges korlátja. Ha a rendszer nem talál digitális vízjelet, az még egyáltalán nem bizonyítja, hogy a kép vagy a videó valódi. A SynthID Detector ugyanis csak azoknak a rendszereknek a jelöléseit tudja azonosítani, amelyek támogatják ezt a technológiát. Más MI-eszközökkel készített tartalmakat és bizonyos erősen módosított fájlokat nem tud azonosítani.
Ráadásul a digitális vízjel jelenléte önmagában nem árulja el, hogy a teljes képet mesterséges intelligencia készítette-e, vagy csupán egy valódi fotót módosítottak vele.
A Google szerint a SynthID technológiával eddig több mint 180 milliárd képet és videót, valamint összesen 240 ezer évnyi hanganyagot jelöltek meg. Az új AI képfelismerő tehát nem csodafegyver az internetes átverések ellen, de hasznos segítség lehet annak eldöntésében, hogy egy gyanús tartalom elkészítésében szerepet játszott-e a mesterséges intelligencia, könnyebbé válika hamis képek felismerése.
A legnagyobb újdonság, hogy az ellenőrző már nemcsak a Google saját rendszereinek jelöléseit képes felismerni.