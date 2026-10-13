Már az aláírásokat is hamisítja a ChatGPT, többen is érintettek

A ChatGPT által generált képeken megjelenő aláírások miatt újabb szerzői jogi és hitelességi aggályok merültek fel. A Harvard Egyetemhez tartozó Nieman Lab vizsgálata szerint a mesterséges intelligencia olyan karikatúrákat is létrehozott, amelyek nemcsak a The New Yorkerben publikáló művészek munkáira hasonlítottak, hanem egyes esetekben az alkotók szignójára emlékeztető jelölést is tartalmaztak.
A The New Yorker nagy hagyományokkal rendelkező karikatúrái jellemzően egyetlen ötletre, hétköznapi vagy abszurd helyzetre épülnek. A Nieman Lab arra figyelt fel, hogy a ChatGPT által készített egyes grafikák vizuális világa és tartalma feltűnő hasonlóságot mutatott korábban megjelent rajzokkal.
Aláírások jelentek meg a mesterséges intelligencia képein
A jelenség egyik nagyobb figyelmet kapott példája egy Dolly Partont és Tim Curryt ábrázoló karikatúra volt. A kép a két hírességet a mennyországba belépve ábrázolta, és a „BLOPER” szignó szerepelt rajta. Hasonló aláírást használ Brendan Loper, a The New Yorker karikaturistája.
Loper azonban a Nieman Labnek azt mondta, hogy nem ő készítette a képet. A lap szerint nem egyedi esetről volt szó: a karikaturista a nyár folyamán több hasonló példát is talált egy, a ChatGPT-vel foglalkozó Reddit-közösségben.
A Nieman Lab több mint 15, a The New Yorkerhez köthető karikaturista esetében azonosított hasonló jelenséget. A beszámoló szerint Emily Flake, Harry Bliss és Joe Dator nevéhez, illetve szignójához hasonló elemek is feltűntek mesterséges intelligenciával generált képeken.
A tanítási adatokkal függhet össze a jelenség
A háttérben a képgeneráló modellek működése állhat. Ezek a rendszerek nagy mennyiségű képi adatból sajátítanak el vizuális mintázatokat. Ha egy adott rajzstílus mellett rendszeresen ugyanaz vagy hasonló aláírás jelenik meg, a modell az aláírást is a kép vizuális elemeként kezelheti, és egy újonnan generált alkotáson is megjelenítheti.
Ez különösen azért jelenthet problémát, mert a karikaturisták aláírásai nem csupán a szerzőség jelölésére szolgálnak. Andrew Deck, a Nieman Lab munkatársa szerint egy olyan online környezetben, ahol a rajzokat gyakran az eredeti kontextusukból kiragadva terjesztik blogokon és közösségi oldalakon, a szignó egyfajta vízjelként is működik, amely az alkotást az eredeti szerzőhöz kapcsolja.
Ha egy mesterséges intelligencia által létrehozott képen egy valódi művész aláírására emlékeztető szignó jelenik meg, az félrevezető lehet: a közönség tévesen hiheti azt, hogy az adott alkotást valóban az érintett karikaturista készítette.
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A mesterséges intelligencia népszerűségét a kiberbűnözők is kihasználják. Az Island biztonsági kutatói nemrég olyan adathalász kampányt azonosítottak, amelyben a csalók a ChatGPT, a Google Gemini, a Claude és a Perplexity szolgáltatásainak álcázott weboldalakkal próbálják megszerezni a felhasználók bejelentkezési adatait és kétlépcsős azonosító kódjait. A ChatGPT-csalás elsősorban a hirdetési fiókokhoz hozzáférő szakembereket célozza, akiket hamis, mesterséges intelligencián alapuló hirdetéskezelő eszközökkel próbálnak megtéveszteni.