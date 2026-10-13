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Már az aláírásokat is hamisítja a ChatGPT, többen is érintettek

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A mesterséges intelligenciával készült képek esetében már nemcsak az alkotók stílusának utánzása vet fel kérdéseket. A ChatGPT képgenerálója valódi karikaturistákra emlékeztető aláírásokat is elhelyezhet a grafikákon, ami azt a benyomást keltheti, hogy az adott művet egy ismert alkotó készítette.
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aláírásChatGPThamisítás

A ChatGPT által generált képeken megjelenő aláírások miatt újabb szerzői jogi és hitelességi aggályok merültek fel. A Harvard Egyetemhez tartozó Nieman Lab vizsgálata szerint a mesterséges intelligencia olyan karikatúrákat is létrehozott, amelyek nemcsak a The New Yorkerben publikáló művészek munkáira hasonlítottak, hanem egyes esetekben az alkotók szignójára emlékeztető jelölést is tartalmaztak.

ChatGPT, OpenAI, mesterséges intelligencia, aláírások, karikatúra, The New Yorker, Nieman Lab, Brendan Loper, képgenerálás, szerzői jog, A ChatGPT által generált képeken valódi művészek aláírásaihoz hasonló szignók is megjelentek.
A ChatGPT által generált képeken valódi művészek aláírásaihoz hasonló szignók is megjelentek
Fotó: Unsplash

A The New Yorker nagy hagyományokkal rendelkező karikatúrái jellemzően egyetlen ötletre, hétköznapi vagy abszurd helyzetre épülnek. A Nieman Lab arra figyelt fel, hogy a ChatGPT által készített egyes grafikák vizuális világa és tartalma feltűnő hasonlóságot mutatott korábban megjelent rajzokkal.

Aláírások jelentek meg a mesterséges intelligencia képein

A jelenség egyik nagyobb figyelmet kapott példája egy Dolly Partont és Tim Curryt ábrázoló karikatúra volt. A kép a két hírességet a mennyországba belépve ábrázolta, és a „BLOPER” szignó szerepelt rajta. Hasonló aláírást használ Brendan Loper, a The New Yorker karikaturistája.

Loper azonban a Nieman Labnek azt mondta, hogy nem ő készítette a képet. A lap szerint nem egyedi esetről volt szó: a karikaturista a nyár folyamán több hasonló példát is talált egy, a ChatGPT-vel foglalkozó Reddit-közösségben.

A Nieman Lab több mint 15, a The New Yorkerhez köthető karikaturista esetében azonosított hasonló jelenséget. A beszámoló szerint Emily Flake, Harry Bliss és Joe Dator nevéhez, illetve szignójához hasonló elemek is feltűntek mesterséges intelligenciával generált képeken.

A tanítási adatokkal függhet össze a jelenség

A háttérben a képgeneráló modellek működése állhat. Ezek a rendszerek nagy mennyiségű képi adatból sajátítanak el vizuális mintázatokat. Ha egy adott rajzstílus mellett rendszeresen ugyanaz vagy hasonló aláírás jelenik meg, a modell az aláírást is a kép vizuális elemeként kezelheti, és egy újonnan generált alkotáson is megjelenítheti.

Ez különösen azért jelenthet problémát, mert a karikaturisták aláírásai nem csupán a szerzőség jelölésére szolgálnak. Andrew Deck, a Nieman Lab munkatársa szerint egy olyan online környezetben, ahol a rajzokat gyakran az eredeti kontextusukból kiragadva terjesztik blogokon és közösségi oldalakon, a szignó egyfajta vízjelként is működik, amely az alkotást az eredeti szerzőhöz kapcsolja.

Ha egy mesterséges intelligencia által létrehozott képen egy valódi művész aláírására emlékeztető szignó jelenik meg, az félrevezető lehet: a közönség tévesen hiheti azt, hogy az adott alkotást valóban az érintett karikaturista készítette.

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A mesterséges intelligencia népszerűségét a kiberbűnözők is kihasználják. Az Island biztonsági kutatói nemrég olyan adathalász kampányt azonosítottak, amelyben a csalók a ChatGPT, a Google Gemini, a Claude és a Perplexity szolgáltatásainak álcázott weboldalakkal próbálják megszerezni a felhasználók bejelentkezési adatait és kétlépcsős azonosító kódjait. A ChatGPT-csalás elsősorban a hirdetési fiókokhoz hozzáférő szakembereket célozza, akiket hamis, mesterséges intelligencián alapuló hirdetéskezelő eszközökkel próbálnak megtéveszteni.

 

 

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