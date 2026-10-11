Lalalalalala! Megbolondult az Amazon mesterséges intelligenciája - videó

Furcsa jelenség borzolja az Amazon okoshangszóróinak tulajdonosait: az Amazon Alexa nevű mesterséges intelligencia váratlanul dalolásba kezd, és akár perceken keresztül ismételgeti ugyanazt. Egy különös hiba miatt percekig lalalázik, és amikor számon kérik rajta, látszólag azt sem tudja, miről van szó. A vállalat már elismerte a hibát, és dolgozik a javításon.

Az Amazon Alexa hangasszisztensét használó Echo Dot okoshangszóró

Fotó: Samuel Wiki / Wikimedia Commons / Public Domain



Az ember általában azért vásárol okoshangszórót, hogy zenét hallgasson, információkat kérjen vagy hangutasításokkal vezérelje az otthoni eszközeit. Az Amazon Alexa nevű digitális asszisztense azonban most egészen különös produkcióval lepte meg az okoshangszórók felhasználóit: minden különösebb kérés nélkül elkezdett „lalalázni”, és hosszú percekig képtelen volt abbahagyni. Az Android Authority beszámolója szerint az elmúlt hetekben több felhasználó is jelezte a Redditen, hogy Alexa furcsán viselkedik.

A hangasszisztens egyszer csak a „la” szótagot kezdi ismételgetni, esetenként éneklésre emlékeztető módon.

A jelenség ráadásul nem feltétlenül néhány másodpercig tart. Egyes beszámolók szerint több percen át folytatódik, sőt akadt olyan felhasználó is, aki nagyjából tízperces produkcióról számolt be.

Alexa hibája megihletett, és "rokona", a ChatGPT segítségével illusztráltam.

Amazon Alexa azt sem tudja, hogy mit csinált, csak lalalázik

A különös hibáról videófelvételek is készültek, amelyek az interneten kezdtek terjedni. A felhasználók beszámolói szerint Alexa olykor egy beszélgetés kellős közepén kezd dalolni, mintha teljesen elveszítette volna a fonalat. A történet egyik legfurcsább részlete, hogy amikor a hangasszisztenst később számon kérik a viselkedéséért, látszólag fogalma sincs arról, hogy perceken keresztül ugyanazt ismételgette.

Bár a helyzet első hallásra inkább viccesnek tűnhet, egy mesterséges intelligencia hiba miatt otthon váratlanul megszólaló, majd hosszú ideig furcsa hangokat kiadó készülék könnyen megijesztheti a tulajdonosát.

A vállalat az Android Authority megkeresésére megerősítette, hogy valóban szoftverhibáról van szó, amely az Alexa Plus szolgáltatás felhasználóinak egy kisebb részét érinti. Az Alexa Plus az Amazon mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett hangasszisztense, amely a korábbi változatnál természetesebb beszélgetésekre és összetettebb feladatok elvégzésére is képes. A cég közlése szerint már dolgoznak a javításon, ugyanakkor nem részletezték, pontosan mi okozza a végtelennek tűnő "Alexa lalala" jelenséget. Egyes felhasználók szoftverfrissítésre gyanakodnak, de ezt az Amazon nem erősítette meg.