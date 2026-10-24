Kincset érhet a régi tableted, ha van autód

Sok háztartásban lapul egy régi tablet, amelyet már senki sem használ. Lehet, hogy túl lassú a mai alkalmazásokhoz, esetleg egyszerűen lecserélték egy újabb készülékre. Kidobni azonban nem feltétlenül érdemes: akár az autóban is új feladatot kaphat. Az Engadget egy érdekes megoldást mutatott be, amellyel egy androidos táblagép az Android Auto kijelzőjeként használható. Ez különösen azoknak jöhet jól, akiknek az autójában nincs gyárilag ilyen rendszer.

Android Auto használat közben - Fotó: İmmortalance / Wikimedia Commons / Public Domain

Android Auto régi autóba, egy régi tableten? Lehetséges!

Az Android Auto a telefonunk bizonyos alkalmazásait jeleníti meg egy vezetéshez kialakított, egyszerűbb kezelőfelületen. Így például a Google Térkép, a Waze vagy a Spotify használatához nem kell a telefon apró kijelzőjét figyelnünk. Ehhez azonban általában kompatibilis autós fejegységre van szükség. Itt jön képbe az Open Headunit nevű androidos alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy egy tablet Android Auto-kijelzőként működjön. A rendszer lényege, hogy továbbra is a telefonunk végzi a munka jelentős részét, a tablet pedig a nagyobb képernyőt biztosítja. Ez azt jelenti, hogy akár egy régebbi táblagép is alkalmas lehet a feladatra, feltéve, hogy az alkalmazás megfelelően működik rajta. Az Open Headunit a Google Play Áruházból fizetős alkalmazásként érhető el – e sorok írásakor 1690 forint az ára –, a projekt forráskódja azonban ingyenesen hozzáférhető a GitHubon. A saját telepíthető változat elkészítése már komolyabb technikai ismereteket igényelhet, átlagfelhasználónak inkább a hagyományos elérést ajánlanám. A használat alapvetően néhány lépésből áll:

Telepítsük az Open Headunit alkalmazást az androidos tabletre. Indítsuk el, majd végezzük el a kezdeti beállításokat. Csatlakoztassuk az Android Auto használatára alkalmas telefonunkat a tablethez. Engedélyezzük a szükséges hozzáféréseket. Gondoskodjunk arról, hogy a navigáció és a zene hangja az autó hangrendszerén szólaljon meg. Az alkalmazás többféle kapcsolódási lehetőséget kínál, köztük USB-s és vezeték nélküli megoldásokat. A megfelelő módszer a telefon és a tablet típusától is függ.

Fontos tudni, hogy a tablet önmagában nem válik az autó gyári multimédiás rendszerének részévé. A navigáció hangutasításai és a zene megszólalhatnak a tablet hangszóróján, de természetesen kényelmesebb, ha az autó hangrendszerét használjuk. Ehhez megfelelő Bluetooth-kapcsolat vagy – ha az autó rendelkezik ilyen csatlakozóval – AUX-kábel is szóba jöhet. Ha a Bluetooth-kapcsolat valami miatt problémás, az USB-C-elosztó és hagyományos audiokábel kombinációja is működhet. Az Android Auto 17.4-es verziójától a Google változtatásai miatt több korábbi vezeték nélküli csatlakozási megoldás már nem működik automatikusan, speciális beállításokra vagy külön adapterre lehet szükség.