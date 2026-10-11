Lehet, hogy már nem biztonságos a telefonod? Így ellenőrizheted egy perc alatt

Egy okostelefon nem figyelmeztet feltétlenül arra, ha a gyártója már nem ad ki hozzá biztonsági frissítéseket. A készülék ugyanúgy bekapcsol, az alkalmazások működnek, az internet is elérhető, így könnyen azt hihetjük, hogy minden rendben van. Pedig a háttérben egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelenthetnek a kijavítatlan hibák. Ahogy az Engadget is felhívja rá a figyelmet, az Android biztonsági frissítés nem ugyanazt a célt szolgálja, mint az Android új verziói. Utóbbiak gyakran új funkciókat hoznak, előbbiek viszont olyan sérülékenységeket javítanak ki, amelyeket a támadók akár adatlopásra vagy kártékony programok telepítésére is kihasználhatnak.
Android biztonsági frissítés ellenőrzése: így csináld!
A legtöbb Android-telefonon néhány lépés elegendő az ellenőrzéshez:
- Nyissuk meg a Beállítások alkalmazást.
- Keressük meg A telefonról vagy a Névjegy menüpontot.
- Keressük meg az Android biztonsági frissítés dátumát.
Samsung készülékeken az információ jellemzően A telefon névjegye -> Szoftver adatai menüpont alatt található. Honornál A telefon névjegye -> Android biztonsági javítási szint A menüpontok elnevezése gyártónként eltérhet, ezért szükség esetén a Beállítások keresőjébe is beírhatjuk a „biztonsági frissítés” kifejezést.
Az itt látható dátum a telepített biztonsági javítások szintjét jelzi. Fontos azonban, hogy ebből önmagában még nem derül ki, meddig fogja támogatni a gyártó a telefonunkat. Ha több hónappal korábbi dátumot látunk, érdemes utánanézni, miért nem érkezett újabb frissítés. Ez még nem feltétlenül jelenti a támogatás végét, hiszen a frissítések gyakorisága készülékenként eltérhet.
Meddig kap frissítést a telefonom?
A gyártók eltérő ideig biztosítanak frissítéseket a készülékeikhez. Egyes újabb Honor Magic, Samsung Galaxy és Google Pixel modellek akár hét évig is részesülhetnek szoftveres támogatásban, más telefonoknál viszont ennél rövidebb idővel kell számolni. A támogatási idő ráadásul rendszerint nem a vásárlásunk napjától, hanem a készülék megjelenésétől számít. A pontos időtartamot ezért érdemes a gyártó hivatalos oldalán ellenőrizni. Segítséget nyújthat az endoflife.date weboldal is, amely számos készülék és operációs rendszer támogatási időszakát összegyűjti. Az ott szereplő adatok ugyanakkor nem számítanak hivatalosnak, célszerű összevetni a gyártó tájékoztatásával is őket.
Mit tehetünk, ha Android frissítés nem érkezik már többé a mobilunkra?
Attól, hogy egy telefon támogatása megszűnik, még nem válik azonnal használhatatlanná, és nem is jelenti automatikusan, hogy feltörték. A biztonsági kockázat azonban idővel növekedhet, különösen akkor, ha mobilbankolásra, vásárlásra vagy fontos személyes adatok kezelésére is használjuk. Ha egyelőre nem tudjuk lecserélni a készüléket, néhány óvintézkedéssel csökkenthetjük a veszélyt.
- Érdemes automatikusan frissíteni az alkalmazásokat,
- kerülni az ismeretlen forrásból származó programok telepítését,
- bekapcsolni a kétlépcsős azonosítást,
- és eltávolítani a feleslegessé vált alkalmazásokat.
Ezek az intézkedések azonban nem pótolják a hiányzó rendszerbiztonsági javításokat. Ha tehát régóta ugyanazt az Android-telefont használjuk, érdemes most rászánni egy percet a biztonsági frissítés dátumának ellenőrzésére. Lehet, hogy minden rendben van, de az is kiderülhet, hogy ideje elgondolkodni a készülék cseréjén.