Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
biztonsági kockázat

Lehet, hogy már nem biztonságos a telefonod? Így ellenőrizheted egy perc alatt

45 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hiába működik hibátlanul az Android-telefonunk, könnyen lehet, hogy már hónapok óta nem kapja meg a fontos biztonsági javításokat. Ez pedig komoly kockázatot jelenthet az adatainkra nézve. Mutatjuk, hol ellenőrizhetjük, mennyire naprakész az Android biztonsági frissítés a mobilunkon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
biztonsági kockázatAndroidGoogle

Egy okostelefon nem figyelmeztet feltétlenül arra, ha a gyártója már nem ad ki hozzá biztonsági frissítéseket. A készülék ugyanúgy bekapcsol, az alkalmazások működnek, az internet is elérhető, így könnyen azt hihetjük, hogy minden rendben van. Pedig a háttérben egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelenthetnek a kijavítatlan hibák. Ahogy az Engadget is felhívja rá a figyelmet, az Android biztonsági frissítés nem ugyanazt a célt szolgálja, mint az Android új verziói. Utóbbiak gyakran új funkciókat hoznak, előbbiek viszont olyan sérülékenységeket javítanak ki, amelyeket a támadók akár adatlopásra vagy kártékony programok telepítésére is kihasználhatnak.

A Samsung Galaxy J5 10 éve jelent meg, Android biztonsági frissítés már nem érkezik rá
A Samsung Galaxy J5 10 éve jelent meg, Android biztonsági frissítés már nem érkezik rá (illusztráció)
Fotó: Arif Syuhada / Pexels

Android biztonsági frissítés ellenőrzése: így csináld!

A legtöbb Android-telefonon néhány lépés elegendő az ellenőrzéshez:

  1. Nyissuk meg a Beállítások alkalmazást.
  2. Keressük meg A telefonról vagy a Névjegy menüpontot.
  3. Keressük meg az Android biztonsági frissítés dátumát.
    Samsung készülékeken az információ jellemzően A telefon névjegye -> Szoftver adatai menüpont alatt található. Honornál  A telefon névjegye -> Android biztonsági javítási szint A menüpontok elnevezése gyártónként eltérhet, ezért szükség esetén a Beállítások keresőjébe is beírhatjuk a „biztonsági frissítés” kifejezést.

Az itt látható dátum a telepített biztonsági javítások szintjét jelzi. Fontos azonban, hogy ebből önmagában még nem derül ki, meddig fogja támogatni a gyártó a telefonunkat. Ha több hónappal korábbi dátumot látunk, érdemes utánanézni, miért nem érkezett újabb frissítés. Ez még nem feltétlenül jelenti a támogatás végét, hiszen a frissítések gyakorisága készülékenként eltérhet.

Meddig kap frissítést a telefonom?

A gyártók eltérő ideig biztosítanak frissítéseket a készülékeikhez. Egyes újabb Honor Magic, Samsung Galaxy és Google Pixel modellek akár hét évig is részesülhetnek szoftveres támogatásban, más telefonoknál viszont ennél rövidebb idővel kell számolni. A támogatási idő ráadásul rendszerint nem a vásárlásunk napjától, hanem a készülék megjelenésétől számít. A pontos időtartamot ezért érdemes a gyártó hivatalos oldalán ellenőrizni. Segítséget nyújthat az endoflife.date weboldal is, amely számos készülék és operációs rendszer támogatási időszakát összegyűjti. Az ott szereplő adatok ugyanakkor nem számítanak hivatalosnak, célszerű összevetni a gyártó tájékoztatásával is őket.

Mit tehetünk, ha Android frissítés nem érkezik már többé a mobilunkra?

Attól, hogy egy telefon támogatása megszűnik, még nem válik azonnal használhatatlanná, és nem is jelenti automatikusan, hogy feltörték. A biztonsági kockázat azonban idővel növekedhet, különösen akkor, ha mobilbankolásra, vásárlásra vagy fontos személyes adatok kezelésére is használjuk. Ha egyelőre nem tudjuk lecserélni a készüléket, néhány óvintézkedéssel csökkenthetjük a veszélyt. 

  • Érdemes automatikusan frissíteni az alkalmazásokat, 
  • kerülni az ismeretlen forrásból származó programok telepítését, 
  • bekapcsolni a kétlépcsős azonosítást, 
  • és eltávolítani a feleslegessé vált alkalmazásokat.

Ezek az intézkedések azonban nem pótolják a hiányzó rendszerbiztonsági javításokat. Ha tehát régóta ugyanazt az Android-telefont használjuk, érdemes most rászánni egy percet a biztonsági frissítés dátumának ellenőrzésére. Lehet, hogy minden rendben van, de az is kiderülhet, hogy ideje elgondolkodni a készülék cseréjén.

Mostantól bárki ellenőrizheti, hogy mesterséges intelligencia készített-e egy képet vagy videót
Új Facebook-csalás terjed: már azzal is bajba kerülhetsz, ha válaszolsz egy üzenetre
Akkor is megdrágulhat a mobilszámlád, amikor nem számítasz rá - megkérdeztük a szolgáltatókat
Tíz perc alatt kész a csapda: Gmail- és Facebook-fiókokra vadásznak a csalók
Ez nem játék: több száz biztonsági hibára bukkantak a Google Chrome-ban
ChatGPT-t vagy Geminit használsz? Egyetlen kattintással ellophatják a fiókodat
Ismeretlen nyomkövetőt találtál? Segíthet az Android
Komoly hibákat javít a Samsung, érdemes frissíteni a telefonokat
Rájárt a rúd a Samsung Galaxy S26-ra: háromszor is feltörték a Samsung csúcstelefonját egyetlen nap alatt
Jön az új 5G Magyarországon: már Samsung és Xiaomi telefonokon teszteli a Telekom

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!