Már azelőtt lebuktathatja a csalókat az Android, hogy pénzt kérnének tőlünk

Az internetes csalók egyre kifinomultabbak, sokszor már nem is próbálnak azonnal pénzt kicsalni az áldozataiktól. Ehelyett hosszabb beszélgetések során építik fel a bizalmat, és csak később csapnak le. A Google most olyan új védelmi funkciót jelentett be az androidos telefonokhoz, amely a mesterséges intelligencia segítségével ezeket a kifinomultabb átveréseket is megpróbálja felismerni. A csaló üzenetek régebben sokszor könnyen felismerhetők voltak: furcsa megfogalmazás, helyesírási hibák, gyanús internetes címek vagy azonnali pénzkérés árulkodott róluk. Mára azonban jelentősen változtak a módszerek. Egyes csalók napokon vagy akár heteken keresztül dolgozzák meg a kiszemelt áldozatot, és csak akkor próbálnak pénzt vagy személyes adatokat szerezni, amikor már sikerült elnyerniük a bizalmát. A Google éppen az ilyen módszerek ellen fejleszti tovább a biztonsági rendszerét, az új Android csalásvédelem megnehezíti a csalók dolgát.

A beharangozott Android csalásvédelem megnehezíti a kiberbűnözők dolgát alaposan

Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Így működik az új Android csalásvédelem

A Google Messages, vagyis a Google Üzenetek alkalmazás új, fokozott védelmi módot kap, amely a Gemini mesterséges intelligenciáját használja a gyanús beszélgetések felismerésére. A hagyományos szűrők elsősorban az ismert csalási mintákat, gyanús kifejezéseket és veszélyes hivatkozásokat keresik. Az új rendszer ennél tovább megy: az ismeretlen feladókkal folytatott beszélgetések összefüggéseit is képes elemezni, így olyan esetekben is figyelmeztethet például SMS csalás vagy adathalász SMS gyanújára, amikor az egyes üzenetek önmagukban teljesen ártalmatlannak tűnnek. Ilyen lehet például egy állítólagos állásajánlat, amelynek küldője eleinte csak néhány egyszerű kérdést tesz fel. Később azonban regisztrációs díjat, bankkártyaadatokat vagy valamilyen előzetes befizetést kér. Hasonló módszerrel dolgozhatnak a romantikus csalók is, akik hosszabb idő alatt alakítanak ki személyes kapcsolatot az áldozattal, mielőtt pénzügyi segítséget vagy befektetést javasolnának. A Gemini az ilyen beszélgetésekben megjelenő figyelmeztető jeleket igyekszik felismerni, még mielőtt komolyabb kár keletkezne.