Már azelőtt lebuktathatja a csalókat az Android, hogy pénzt kérnének tőlünk

Az internetes csalók egyre kifinomultabbak, sokszor már nem is próbálnak azonnal pénzt kicsalni az áldozataiktól. Ehelyett hosszabb beszélgetések során építik fel a bizalmat, és csak később csapnak le. A Google most olyan új védelmi funkciót jelentett be az androidos telefonokhoz, amely a mesterséges intelligencia segítségével ezeket a kifinomultabb átveréseket is megpróbálja felismerni. A csaló üzenetek régebben sokszor könnyen felismerhetők voltak: furcsa megfogalmazás, helyesírási hibák, gyanús internetes címek vagy azonnali pénzkérés árulkodott róluk. Mára azonban jelentősen változtak a módszerek. Egyes csalók napokon vagy akár heteken keresztül dolgozzák meg a kiszemelt áldozatot, és csak akkor próbálnak pénzt vagy személyes adatokat szerezni, amikor már sikerült elnyerniük a bizalmát. A Google éppen az ilyen módszerek ellen fejleszti tovább a biztonsági rendszerét, az új Android csalásvédelem megnehezíti a csalók dolgát.
Így működik az új Android csalásvédelem
A Google Messages, vagyis a Google Üzenetek alkalmazás új, fokozott védelmi módot kap, amely a Gemini mesterséges intelligenciáját használja a gyanús beszélgetések felismerésére. A hagyományos szűrők elsősorban az ismert csalási mintákat, gyanús kifejezéseket és veszélyes hivatkozásokat keresik. Az új rendszer ennél tovább megy: az ismeretlen feladókkal folytatott beszélgetések összefüggéseit is képes elemezni, így olyan esetekben is figyelmeztethet például SMS csalás vagy adathalász SMS gyanújára, amikor az egyes üzenetek önmagukban teljesen ártalmatlannak tűnnek. Ilyen lehet például egy állítólagos állásajánlat, amelynek küldője eleinte csak néhány egyszerű kérdést tesz fel. Később azonban regisztrációs díjat, bankkártyaadatokat vagy valamilyen előzetes befizetést kér. Hasonló módszerrel dolgozhatnak a romantikus csalók is, akik hosszabb idő alatt alakítanak ki személyes kapcsolatot az áldozattal, mielőtt pénzügyi segítséget vagy befektetést javasolnának. A Gemini az ilyen beszélgetésekben megjelenő figyelmeztető jeleket igyekszik felismerni, még mielőtt komolyabb kár keletkezne.
A gyanús linkeket is ellenőrzi az Android
Az új védelem másik fontos eleme a veszélyes internetes hivatkozások felismerése. A csalók gyakran frissen létrehozott weboldalakat használnak, amelyek még nem szerepelnek a hagyományos biztonsági adatbázisokban. Ezek lehetnek például
- hamis banki belépőoldalak,
- csomagküldő szolgáltatásoknak álcázott webhelyek
- vagy megtévesztő fizetési felületek.
A telefonon működő Gemini Nano mesterséges intelligencia valós idejű internetes biztonsági információkat is felhasználhat az ismeretlen hivatkozások ellenőrzéséhez, még mielőtt a felhasználó megnyitná azokat, írja a The Verge. A Google az ismeretlen telefonszámokról érkező linkekhez kapcsolódó figyelmeztetéseket is átalakítja. Ezek több információt adhatnak a lehetséges veszélyről, és segíthetnek elkerülni az elhamarkodott kattintásokat.
Fontos a gyanús sms felismerése, de mi történik a személyes üzeneteinkkel?
Az új megoldás adatvédelmi kérdéseket is felvet, hiszen a rendszernek a beszélgetések tartalmát is elemeznie kell. A Google szerint a fokozott védelemhez használt felhőalapú mesterséges intelligencia egy különleges, titkosított feldolgozási környezetben működik. A vállalat állítása szerint az elemzett adatokhoz sem a Google munkatársai, sem más illetéktelen szereplők nem férhetnek hozzá.
Más alkalmazásokban is figyelmeztethet a telefon
A Google nemcsak saját üzenetküldő alkalmazását fejleszti tovább. A korábban egyes Pixel telefonokon bevezetett, csevegési értesítésekben működő csalásfelismerés más gyártók készülékeire is megérkezik. A rendszer a támogatott alkalmazások értesítéseiben megjelenő gyanús üzenetekre figyelmeztethet, akár még azelőtt, hogy a felhasználó megnyitná az adott beszélgetést.
A bővítésben többek között a Honor, a Motorola, az Oppo, a OnePlus, a Realme, a Vivo és a Xiaomi is részt vesz.
A Google tervei szerint ezzel még 2026-ban több százmillió további androidos felhasználóhoz juthat el a védelem.
A hívásátirányításos csalások ellen is fellépnek
A fejlesztések között szerepel egy kevésbé látványos, de fontos biztonsági változás is. A csalók bizonyos esetekben megpróbálhatják rávenni az áldozatot, hogy a telefonjára érkező hívásokat egy másik számra irányítsa át. Ezzel érzékeny információkat szerezhetnek meg, vagy átvehetik az irányítást egyes telefonos azonosítási folyamatok felett. Az Android új védelme megakadályozhatja, hogy egy alkalmazás jogosulatlanul bekapcsolja a hívásátirányítást, és figyelmeztethet a gyanús próbálkozásokra. Emellett a Chrome böngészőben és az Android alkalmazások által használt webes felületeken a rendszer képernyőmegosztás közben automatikusan elrejthet bizonyos érzékeny információkat. Ez különösen akkor lehet hasznos, amikor a csaló telefonon próbálja rávenni az áldozatot a képernyője megosztására.
Mikor érkezik az új védelem?
A Google fokozatosan vezeti be a fejlesztéseket. A Gemini csalásfelismerése, vagys a Gemini Nano fejlettebb linkellenőrzése első körben a Pixel 10-es és újabb Google telefonokon, a Samsung Galaxy S26 sorozatán, valamint a Galaxy Z Fold8 és Z Flip8 készülékeken és néhány további modellen válik elérhetővé.
Az egyes funkciók támogatása készülékenként és országonként eltérhet, ezért egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy minden magyarországi androidos telefonon azonnal használhatók lesznek.
A technológia persze nem jelent teljes védelmet. A váratlan pénzkéréseket, a sürgető üzeneteket és a személyes adatok megszerzésére irányuló próbálkozásokat továbbra is érdemes fenntartással kezelni, még akkor is, ha a telefon nem jelez veszélyt.
Fontos különbség ugyanakkor, hogy az új funkció nem kizárólag a telefonon végzi az elemzést: bizonyos üzenettartalmakat biztonságos felhőkörnyezetben dolgoz fel. A fokozott védelem használata önkéntes lesz, vagyis a felhasználók maguk dönthetnek a bekapcsolásáról.