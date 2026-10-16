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Megszüntetheti az Android egyik életmentőnek szánt funkcióját a Google

21 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Egy kevéssé ismert, de hasznos biztonsági funkció tűnhet el az androidos telefonokról. A Google olyan figyelmeztetéseket szüntethet meg 2027-ben, amelyek arra emlékeztetik a felhasználókat, hogy séta közben ne csak a mobiljuk képernyőjét nézzék. Ez a gyalogosokat védő biztonsági funkció adott esetben akár életmentő is lehet, mégis eltűnik az Androidból a jelek szerint.
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GoogleAndroidbiztonság

Alighanem mindenkivel előfordult már, hogy séta közben annyira belemerült egy üzenetbe vagy a közösségi oldalak böngészésébe, hogy alig figyelt arra, mi történik körülötte. A Google néhány éve éppen az ilyen helyzetekre talált ki egy egyszerű, mégis hasznos megoldást. Most azonban úgy tűnik, hogy hamarosan búcsút inthetünk neki. Az Android digitális jólléti eszközei között található Heads Up, vagyis nagyjából „Fel a fejjel!” funkció arra figyelmezteti a felhasználót, hogy gyaloglás közben figyeljen a környezetére is. Az Android Authority most olyan információkat talált, amelyek szerint a szolgáltatás 2027-ben megszűnhet.

A Google 2027-ben megszüntetheti az Android egyik hasznos biztonsági funkcióját, amely gyaloglás közben figyelmeztet, ha nem nézel az orrod elé.
A Google 2027-ben megszüntetheti az Android egyik hasznos biztonsági funkcióját, amely gyaloglás közben figyelmeztet, ha nem nézel az orrod elé (illusztráció)
Fotó: Ferhat Kocakaya / Pexels

Így működik az Android gyalogosokat figyelmeztető funkciója

A Google 2021-ben vezette be a Heads Up szolgáltatást, amely a telefon mozgásérzékelőinek segítségével képes felismerni, ha a felhasználó gyalogol, miközben az aktív képernyőt használja. Ilyenkor rövid figyelmeztetések jelenhetnek meg a kijelzőn. A telefon például arra kéri a tulajdonosát, hogy 

  • nézzen fel, 
  • figyeljen az útra, 
  • legyen óvatos. 

A funkció különösen akkor lehet hasznos, amikor valaki üzenetet ír, híreket olvas vagy a közösségi oldalakat böngészi az utcán. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehet ahhoz, hogy nekimenjen egy oszlopnak, megbotoljon, vagy későn vegyen észre egy közeledő járművet.

A Heads Up használata nem kötelező, külön be kell kapcsolni a Digitális jóllét beállításai között. A mozgás felismeréséhez a telefon fizikai aktivitással kapcsolatos adatait használja, és opcionálisan a helyadatokhoz is hozzáférhet. Utóbbi segíthet megkülönböztetni a szabadtéri gyaloglást a lakáson belüli mozgástól.

A funkció nem helyettesíti a körültekintést: csupán emlékezteti a felhasználót arra, hogy a telefonján kívül másra is figyeljen.

Már azt is tudni lehet, mikor szűnhet meg

Az Android Authority szakértői a Digitális jóllét 1.49.99-es bétaverziójának vizsgálatakor egy eddig nem nyilvános figyelmeztetést találtak. Az üzenet szerint a Google Heads Up funkciója 2027-ben leáll. Ez egyelőre nem hivatalosan bejelentett megszüntetési dátum, hanem az alkalmazás fejlesztés alatt álló változatában talált információ. A pontos hónap és nap sem ismert. Viszont minden eddiginél erősebb jel arra, hogy  közeleg az említett Android funkció megszűnése.

A Google egyelőre nem indokolta meg, miért akarhatja megszüntetni a szolgáltatást. Elképzelhető, hogy viszonylag kevesen használták, hiszen a beállítás nem tartozik az Android legismertebb lehetőségei közé, de ezt a vállalat nem erősítette meg. Az sem derült ki, hogy érkezik-e közvetlen utódja a gyalogosokat figyelmeztető funkciónak.

Közben a mesterséges intelligencia is megjelenhet

Miközben a Heads Up jövője bizonytalanná vált, a Google új lehetőségeken is dolgozik a Digitális jóllét alkalmazásban. A feltárt programkód alapján a Gemini mesterséges intelligencia később segíthet eligazodni a telefonhasználattal kapcsolatos beállítások között. A felhasználók akár beszélgetés formájában is tanácsokat kaphatnak arról, hogyan szabhatják személyre a digitális szokásaikat szabályozó eszközöket. Ennek megjelenése azonban szintén nem biztos, és az sem ismert, mikor válhat elérhetővé.

A Digitális jóllét többi szolgáltatásának megszűnéséről nincs szó: a képernyőidő figyelése, az alkalmazásidőzítők és a koncentrálást segítő beállítások továbbra is a rendszer részét képezik.

 A Google hivatalosan még a Heads Up megszűnését sem erősítette meg.

Aki szeretné ellenőrizni, hogy a saját telefonján elérhető-e a Heads Up, annak érdemes megnyitnia a Beállítások menüben a Digitális jóllétet. A funkció elérhetősége és elnevezése készülékenként eltérhet.

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