Ismeretlen nyomkövetőt találtál? Segíthet az Android

Új, praktikus funkcióval bővíti az androidos telefonokat a Google: könnyebbé válhat annak kiderítése, hogy kihez tartozik egy megtalált Bluetooth-alapú Android nyomkövető. A Google Play-szolgáltatások 26.39-es verziója NFC-támogatást hoz a Find Hub hálózat kompatibilis nyomkövetőihez. Ez azt jelenti, hogy egy megfelelő címkét a telefonhoz érintve közvetlenül meg lehet nyitni annak adatait, illetve azonosítani lehet az elveszettként megjelölt eszközt, írja az Android Authority

Könnyebbé válhat annak kiderítése, hogy kihez tartozik egy Bluetooth-alapú Android nyomkövető, egyszerűbbé teszi a folyamatot a Google

Fotó: Allen Boguslavsky / Pexels

A gyakorlatban például akkor jöhet jól a funkció, ha valaki egy kávézóban vagy az utcán talál egy nyomkövetővel felszerelt táskát, kulcscsomót vagy más tárgyat.

Ha a címke és a telefon is támogatja a szükséges NFC-funkciót, az NFC-nyomkövetőt a mobil hátuljához érintve megjelenhetnek az azonosításához szükséges információk.

Ha a tulajdonos elveszettként jelölte meg az eszközt, és megadott telefonszámot, e-mail-címet vagy üzenetet, ezek az adatok is hozzáférhetővé válhatnak, így könnyebb visszajuttatni hozzá az elveszett tárgyat.

Nem minden Android nyomkövetőnél működik

Van azonban egy fontos korlátozás: az újdonság nem jelenti azt, hogy bármilyen nyomkövetőt elég a telefonhoz érinteni, és az Android máris megmondja, kié.

Az NFC egyelőre nem általános a Google Find Hub-kompatibilis címkék között. A 9to5Google például arra hívja fel a figyelmet, hogy még a Google új Pixel Tag nyomkövetőjéből is hiányzik ez a technológia.

Ismeretlen nyomkövető Android telefonon

Ettől függetlenül az Android már most is képes figyelmeztetni, ha egy idegen nyomkövető huzamosabb ideig együtt mozog a felhasználóval. A funkció Android 6-tól érhető el, és nemcsak a Find Hub hálózat kompatibilis eszközeit, képes felismerni, lehetséges Apple AirTag észlelése Androidon is. Gyanú esetén manuális keresés is indítható a Beállítások -> Biztonság és vészhelyzet -> Ismeretlen nyomkövetőkre vonatkozó értesítések -> Keresés most útvonalon. A Google szerint a vizsgálat körülbelül tíz másodpercet vesz igénybe.

A Google a nyomkövetők első beállítását is egyszerűsíti. Már a regisztráció során elnevezhető lesz a címke, megadható, hogy milyen tárgyhoz - például táskához, kerékpárhoz vagy autóhoz - tartozik,

valamint olyan funkciók is beállíthatók, mint a hátrahagyásra figyelmeztető értesítés. Az újdonság a Google októberi rendszerfrissítésének részeként, a Google Play-szolgáltatásokon keresztül érkezik.