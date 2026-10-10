Már a dobozból kivéve vírusos lehet a mobilod, több ezer androidos telefon érintett

Amikor egy új okostelefont először bekapcsolunk, joggal gondolhatjuk, hogy legalább a vírusoktól nem kell tartanunk. A Bitdefender biztonsági kutatóinak legújabb felfedezése azonban arra figyelmeztet, hogy ez nem feltétlenül igaz. Egyes olcsóbb androidos telefonok ugyanis már eleve olyan kártékony szoftverrel kerülhetnek a vásárlókhoz, amelyet utólag rendkívül nehéz eltávolítani.

A Midnight Mimosa névre keresztelt Android vírust több ezer készüléken azonosították, több mint 150 országban. A kártevő terjedését mintegy két éve figyelik a kutatók. A legtöbb gyárilag vírusos telefont Mexikóban, Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Államokban, Németországban, Brazíliában és Spanyolországban találták.

Ijesztő az új Android vírus, már akkor a telefonon van, amikor kibontjuk a dobozt...

Fotó: Olha Ruskykh / Pexels

Android vírus a dobozban: milyen telefonok érintettek?

A kutatók elsősorban olcsóbb, MediaTek processzorral szerelt készülékeken találták meg az Android kártevőt. A beszámolókban konkrétan szerepel

a Doogee S200 X

és a Cubot KINGKONG X,

de olyan hamisított telefonokat is azonosítottak az Android Authority szerint, amelyek ismert Samsung- és Apple-modelleknek próbálják kiadni magukat. Utóbbiak között S24 Ultra, S25 Ultra, S26 Ultra és különféle iPhone-okra emlékeztető típusjelzések is előfordultak. Ezek nem az eredeti Samsung- vagy Apple-készülékeket jelentik, hanem azokat utánzó hamisítványokat.

A mobilunkkal kereshetnek pénzt a csalók

A Midnight Mimosa különösen veszélyes tulajdonsága, hogy nem egyszerű, utólag telepített alkalmazásként működik. A telefon gyári szoftverének részét képezheti, és olyan jogosultságokkal rendelkezhet, amelyekkel a felhasználó beavatkozása nélkül is telepíthet vagy eltávolíthat alkalmazásokat. (Nem állítja senki, hogy a gyártók szándékosan telepítették a vírust, ez nyilván nem érdekük. A fertőzés eredete tisztázatlan.)

A kártevő egyik célja a hirdetésekkel való visszaélés, hogy a telefon tulajdonosának tudta nélkül, hirdetések megjelenítésével és automatikus kattintásokkal pénzt termeljen a csalóknak. A háttérben olyan alkalmazásokat telepíthet, amelyek látszólag időjárás-előrejelzést, fájlkezelést vagy más hasznos funkciót kínálnak, valójában azonban rejtett reklámokat jelenítenek meg, illetve automatikus hirdetési kattintásokkal termelnek bevételt az elkövetőknek.