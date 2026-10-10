Már a dobozból kivéve vírusos lehet a mobilod, több ezer androidos telefon érintett

Amikor egy új okostelefont először bekapcsolunk, joggal gondolhatjuk, hogy legalább a vírusoktól nem kell tartanunk. A Bitdefender biztonsági kutatóinak legújabb felfedezése azonban arra figyelmeztet, hogy ez nem feltétlenül igaz. Egyes olcsóbb androidos telefonok ugyanis már eleve olyan kártékony szoftverrel kerülhetnek a vásárlókhoz, amelyet utólag rendkívül nehéz eltávolítani.
A Midnight Mimosa névre keresztelt Android vírust több ezer készüléken azonosították, több mint 150 országban. A kártevő terjedését mintegy két éve figyelik a kutatók. A legtöbb gyárilag vírusos telefont Mexikóban, Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Államokban, Németországban, Brazíliában és Spanyolországban találták.
Android vírus a dobozban: milyen telefonok érintettek?
A kutatók elsősorban olcsóbb, MediaTek processzorral szerelt készülékeken találták meg az Android kártevőt. A beszámolókban konkrétan szerepel
- a Doogee S200 X
- és a Cubot KINGKONG X,
- de olyan hamisított telefonokat is azonosítottak az Android Authority szerint, amelyek ismert Samsung- és Apple-modelleknek próbálják kiadni magukat. Utóbbiak között S24 Ultra, S25 Ultra, S26 Ultra és különféle iPhone-okra emlékeztető típusjelzések is előfordultak. Ezek nem az eredeti Samsung- vagy Apple-készülékeket jelentik, hanem azokat utánzó hamisítványokat.
A mobilunkkal kereshetnek pénzt a csalók
A Midnight Mimosa különösen veszélyes tulajdonsága, hogy nem egyszerű, utólag telepített alkalmazásként működik. A telefon gyári szoftverének részét képezheti, és olyan jogosultságokkal rendelkezhet, amelyekkel a felhasználó beavatkozása nélkül is telepíthet vagy eltávolíthat alkalmazásokat. (Nem állítja senki, hogy a gyártók szándékosan telepítették a vírust, ez nyilván nem érdekük. A fertőzés eredete tisztázatlan.)
A kártevő egyik célja a hirdetésekkel való visszaélés, hogy a telefon tulajdonosának tudta nélkül, hirdetések megjelenítésével és automatikus kattintásokkal pénzt termeljen a csalóknak. A háttérben olyan alkalmazásokat telepíthet, amelyek látszólag időjárás-előrejelzést, fájlkezelést vagy más hasznos funkciót kínálnak, valójában azonban rejtett reklámokat jelenítenek meg, illetve automatikus hirdetési kattintásokkal termelnek bevételt az elkövetőknek.
A fertőzés ennél is tovább mehet. A kártevő képes lehet arra, hogy a telefont úgynevezett proxyként használja, vagyis mások internetes forgalmát a készülékünk kapcsolatán keresztül továbbítsa. Így egy támadó elrejtheti, honnan érkezik valójában az internetes forgalom.
A kutatók igazolták, hogy az ehhez szükséges kiszolgálórendszer működött, de azt nem tudták bizonyítani, hogy a tesztelésük idején ténylegesen továbbítottak is ilyen forgalmat. Vagyis a veszély valós, de nem bizonyított, hogy fertőzött telefont erre felhasználtak.
Még a Google védelmét is megkerülheti, mit tehetünk, ha érintett a telefonunk?
A kártevő a Google Play Protect ellenőrzését is igyekszik kijátszani. Mielőtt titokban telepítene egy alkalmazást, átmenetileg letilthatja a Google Play Áruházat, majd a telepítés után ismét engedélyezheti.
Egyes változatai ráadásul úgy módosíthatják az alkalmazások telepítési adatait, mintha azok a hivatalos Google Play Áruházból származnának. A Bitdefender kutatói 13 olyan alkalmazást is azonosítottak a Google Play kínálatában, amelyek ugyanahhoz a kártékony infrastruktúrához kapcsolódtak. Ezek azonban nem rendelkeztek a gyári rendszerbe épített változat magas szintű
A helyzetet az teszi különösen kellemetlenné, hogy a fertőzött rendszeralkalmazások általában nem törölhetők a megszokott módon. A már első bekapcsolásnál jelen lévő telefon vírus eltávolításához a készülék szoftverének javítására vagy speciális, számítógépes beavatkozásra lehet szükség. A BleepingComputer szerint egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a gyártók szoftverfrissítéssel megszüntették a fertőzést. Más esetben viszont éppen egy hivatalos frissítés után jelent meg a probléma. Ha valaki érintett készüléket használ, érdemes ellenőriznie a gyártótól elérhető biztonsági frissítéseket, és megbízható forrásból tájékozódnia az adott modell helyzetéről. Igazolt fertőzés esetén pedig szükség lehet szakértői segítségre vagy akár a készülék cseréjére.
Egyelőre azt sem sikerült tisztázni, pontosan ki és a gyártási vagy forgalmazási folyamat melyik szakaszában helyezte el a kártevőt a telefonok szoftverében.
Fontos kiemelni: semmilyen jel vagy bizonyíték nincs arra, hogy minden Doogee vagy Cubot telefon fertőzött. Csak bizonyos készülékeken azonosították a problémát.