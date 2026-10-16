Új Android-vírus támadja a bankszámlákat: még a valódi banki alkalmazást is lecserélheti

Egy új androidos kártevő képes elérni, hogy a telefonon már ne is az eredeti banki alkalmazás fusson, írja a Bleeping Computer. A Hirudo nevű Android vírust a ThreatFabric mobilbiztonsági vállalat kutatói azonosították. A támadók a valódi banki alkalmazások módosított változatait készítik el, amelyekből bizonyos biztonsági ellenőrzéseket kiiktatnak.
Hogyan kerülhet a telefonra az új Android vírus?
A fertőzés nem feltétlenül egy banki alkalmazásnak látszó appal kezdődik. A csalók például felnőttfilmeket, vásárlást vagy egyéb szórakozási lehetőséget kínáló alkalmazásokkal csalogatják az áldozatokat a The Hacker News részletezése szerint. Ezeket az alkalmazásokat nem a Google Play Áruházból, hanem külső weboldalakról lehet letölteni. A telepítést követően a kártevő további hozzáféréseket próbál szerezni, amelyekkel megfigyelheti és irányíthatja a készüléket.
A Hirudo többek között képes lehet
- SMS-ek megszerzésére,
- képernyőképek készítésére,
- hangrögzítésre,
- banki adatok ellopására,
- valamint a telefon távoli vezérlésére.
Mobilbank csalással fenyeget a Hirudo vírus, még a valódi banki alkalmazást is eltávolíthatja
A Hirudo legveszélyesebb tulajdonsága, hogy a támadók nem elégednek meg egy hamis bejelentkezési ablakkal. A módszer lényege, hogy
a valódi banki alkalmazás eltávolítása után annak módosított változatát telepítik a készülékre. Ez kívülről nagyon hasonlíthat az eredetire, sőt az alkalmazás eredeti programkódjának jelentős része is megmaradhat.
A csalók azonban olyan kiegészítéseket építenek bele, amelyekkel meghamisíthatják a biztonsági ellenőrzések eredményét. A program például azt hiheti, hogy megfelelő digitális aláírással rendelkezik, vagy hogy a készülék biztonsági állapota rendben van. Ez azért különösen veszélyes, mert a felhasználó nem feltétlenül vesz észre látványos változást. A megszokott banki felület jelenhet meg előtte, miközben a háttérben már a támadók által módosított program működik. A csere ugyanakkor nem történhet meg minden Android-telefonon automatikusan: a támadáshoz a kártevő telepítése és további jogosultságok megszerzése is szükséges.
Magyarországon is veszélyt jelent?
A kutatók nyolc módosított banki alkalmazást azonosítottak, amelyek hét indonéz bankhoz kapcsolódnak. A kártevő adatlopási célpontjai között ugyanakkor kínai, indiai, mexikói, marokkói és thaiföldi pénzügyi szolgáltatások is szerepelnek. Magyar banki alkalmazás érintettségéről egyelőre nincs megerősített információ. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a módszer kizárólag a felsorolt országokban működhet. A támadók által alkalmazott technika más banki alkalmazások ellen is felhasználható lehet.
Érdemes odafigyelni arra is, ha egy egyszerű videós vagy vásárlási alkalmazás indokolatlanul széles körű hozzáférést kér, például a telefon kisegítő lehetőségeihez. Az Android beépített Google Play Protect védelmét célszerű bekapcsolva tartani. Ez a Google Play Áruházon kívülről telepített alkalmazásokat is ellenőrizheti, és figyelmeztethet az ismert veszélyekre, bár teljes védelmet nem garantál. Ha felmerül a gyanú, hogy egy telefonra ilyen kártevő került, a banki belépési adatokat ne az érintett készüléken módosítsuk. Biztonságos másik eszközről érdemes felvenni a kapcsolatot a bankkal, és szükség esetén kérni a hozzáférések, illetve a tranzakciók ellenőrzését.
Hogy mi a megfelelő védelem a banki adatokat lopó vírusok ellen? A legfontosabb óvintézkedés, hogy banki alkalmazást kizárólag a pénzintézet hivatalos oldaláról elérhető, megbízható alkalmazásáruházból telepítsünk. Ugyanez igaz azokra az egyéb programokra is, amelyek telepítésére reklámok, üzenetek vagy ismeretlen weboldalak próbálnak rávenni.