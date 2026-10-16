Új Android-vírus támadja a bankszámlákat: még a valódi banki alkalmazást is lecserélheti

Egy új androidos kártevő képes elérni, hogy a telefonon már ne is az eredeti banki alkalmazás fusson, írja a Bleeping Computer. A Hirudo nevű Android vírust a ThreatFabric mobilbiztonsági vállalat kutatói azonosították. A támadók a valódi banki alkalmazások módosított változatait készítik el, amelyekből bizonyos biztonsági ellenőrzéseket kiiktatnak.

A banki alkalmazásainkat cserélheti le az új Android vírus

Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Hogyan kerülhet a telefonra az új Android vírus?

A fertőzés nem feltétlenül egy banki alkalmazásnak látszó appal kezdődik. A csalók például felnőttfilmeket, vásárlást vagy egyéb szórakozási lehetőséget kínáló alkalmazásokkal csalogatják az áldozatokat a The Hacker News részletezése szerint. Ezeket az alkalmazásokat nem a Google Play Áruházból, hanem külső weboldalakról lehet letölteni. A telepítést követően a kártevő további hozzáféréseket próbál szerezni, amelyekkel megfigyelheti és irányíthatja a készüléket.

A Hirudo többek között képes lehet

SMS-ek megszerzésére,

képernyőképek készítésére,

hangrögzítésre,

banki adatok ellopására,

valamint a telefon távoli vezérlésére.

Mobilbank csalással fenyeget a Hirudo vírus, még a valódi banki alkalmazást is eltávolíthatja

A Hirudo legveszélyesebb tulajdonsága, hogy a támadók nem elégednek meg egy hamis bejelentkezési ablakkal. A módszer lényege, hogy

a valódi banki alkalmazás eltávolítása után annak módosított változatát telepítik a készülékre. Ez kívülről nagyon hasonlíthat az eredetire, sőt az alkalmazás eredeti programkódjának jelentős része is megmaradhat.

A csalók azonban olyan kiegészítéseket építenek bele, amelyekkel meghamisíthatják a biztonsági ellenőrzések eredményét. A program például azt hiheti, hogy megfelelő digitális aláírással rendelkezik, vagy hogy a készülék biztonsági állapota rendben van. Ez azért különösen veszélyes, mert a felhasználó nem feltétlenül vesz észre látványos változást. A megszokott banki felület jelenhet meg előtte, miközben a háttérben már a támadók által módosított program működik. A csere ugyanakkor nem történhet meg minden Android-telefonon automatikusan: a támadáshoz a kártevő telepítése és további jogosultságok megszerzése is szükséges.