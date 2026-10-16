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csalás

Új Android-vírus támadja a bankszámlákat: még a valódi banki alkalmazást is lecserélheti

29 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Új, különösen veszélyes androidos kártevőt azonosítottak a biztonsági szakértők. A Hirudo nevű Android vírus nemcsak banki belépési adatokat lophat és távolról irányíthatja a fertőzött telefont, hanem a valódi banki alkalmazást is módosított változatra cserélheti. A felhasználó így akár azt hiheti, hogy a megszokott mobilbankját használja, miközben a csalók megkerülik annak biztonsági ellenőrzéseit.
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Egy új androidos kártevő képes elérni, hogy a telefonon már ne is az eredeti banki alkalmazás fusson, írja a Bleeping Computer. A Hirudo nevű Android vírust a ThreatFabric mobilbiztonsági vállalat kutatói azonosították. A támadók a valódi banki alkalmazások módosított változatait készítik el, amelyekből bizonyos biztonsági ellenőrzéseket kiiktatnak.

A banki alkalmazásainkat cserélheti le az új Android vírus
A banki alkalmazásainkat cserélheti le az új Android vírus
Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Hogyan kerülhet a telefonra az új Android vírus?

A fertőzés nem feltétlenül egy banki alkalmazásnak látszó appal kezdődik. A csalók például felnőttfilmeket, vásárlást vagy egyéb szórakozási lehetőséget kínáló alkalmazásokkal csalogatják az áldozatokat a The Hacker News részletezése szerint. Ezeket az alkalmazásokat nem a Google Play Áruházból, hanem külső weboldalakról lehet letölteni. A telepítést követően a kártevő további hozzáféréseket próbál szerezni, amelyekkel megfigyelheti és irányíthatja a készüléket.
A Hirudo többek között képes lehet 

  • SMS-ek megszerzésére, 
  • képernyőképek készítésére, 
  • hangrögzítésre, 
  • banki adatok ellopására, 
  • valamint a telefon távoli vezérlésére.

Mobilbank csalással fenyeget a Hirudo vírus, még a valódi banki alkalmazást is eltávolíthatja

A Hirudo legveszélyesebb tulajdonsága, hogy a támadók nem elégednek meg egy hamis bejelentkezési ablakkal. A módszer lényege, hogy 

a valódi banki alkalmazás eltávolítása után annak módosított változatát telepítik a készülékre. Ez kívülről nagyon hasonlíthat az eredetire, sőt az alkalmazás eredeti programkódjának jelentős része is megmaradhat.

A csalók azonban olyan kiegészítéseket építenek bele, amelyekkel meghamisíthatják a biztonsági ellenőrzések eredményét. A program például azt hiheti, hogy megfelelő digitális aláírással rendelkezik, vagy hogy a készülék biztonsági állapota rendben van. Ez azért különösen veszélyes, mert a felhasználó nem feltétlenül vesz észre látványos változást. A megszokott banki felület jelenhet meg előtte, miközben a háttérben már a támadók által módosított program működik. A csere ugyanakkor nem történhet meg minden Android-telefonon automatikusan: a támadáshoz a kártevő telepítése és további jogosultságok megszerzése is szükséges.

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A felhasználó nem feltétlenül vesz észre látványos változást, mivel a megszokott banki felület jelenhet meg előtte (illusztráció) Fotó: Unsplash

Magyarországon is veszélyt jelent?

A kutatók nyolc módosított banki alkalmazást azonosítottak, amelyek hét indonéz bankhoz kapcsolódnak. A kártevő adatlopási célpontjai között ugyanakkor kínai, indiai, mexikói, marokkói és thaiföldi pénzügyi szolgáltatások is szerepelnek. Magyar banki alkalmazás érintettségéről egyelőre nincs megerősített információ. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a módszer kizárólag a felsorolt országokban működhet. A támadók által alkalmazott technika más banki alkalmazások ellen is felhasználható lehet. 

Hogy mi a megfelelő védelem a banki adatokat lopó vírusok ellen? A legfontosabb óvintézkedés, hogy banki alkalmazást kizárólag a pénzintézet hivatalos oldaláról elérhető, megbízható alkalmazásáruházból telepítsünk. Ugyanez igaz azokra az egyéb programokra is, amelyek telepítésére reklámok, üzenetek vagy ismeretlen weboldalak próbálnak rávenni.

Érdemes odafigyelni arra is, ha egy egyszerű videós vagy vásárlási alkalmazás indokolatlanul széles körű hozzáférést kér, például a telefon kisegítő lehetőségeihez. Az Android beépített Google Play Protect védelmét célszerű bekapcsolva tartani. Ez a Google Play Áruházon kívülről telepített alkalmazásokat is ellenőrizheti, és figyelmeztethet az ismert veszélyekre, bár teljes védelmet nem garantál. Ha felmerül a gyanú, hogy egy telefonra ilyen kártevő került, a banki belépési adatokat ne az érintett készüléken módosítsuk. Biztonságos másik eszközről érdemes felvenni a kapcsolatot a bankkal, és szükség esetén kérni a hozzáférések, illetve a tranzakciók ellenőrzését.

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