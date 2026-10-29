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Macbook Pro

Érintéssel is vezérelhető, OLED-kijelzős lett a MacBook Pro, és három másik újdonsággal is előállt az Apple

33 perce
Olvasási idő: 11 perc
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Az Apple néhány nap alatt négy új készüléket is bemutatott. Az OLED-kijelzős, immár érintéssel is vezérelhető MacBook Pro mellett új processzort kapott az iMac és a 14 hüvelykes MacBook Pro, miközben az iPad mini is jelentősen átalakult. Mutatjuk, mi változott, és miért érdekesek a héten bejelentett Apple újdonságok.
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Macbook ProAppleiPad miniiMac

Mozgalmasan alakult október utolsó hete az Apple-nél. A vállalat három egymást követő napon jelentette be legújabb számítógépeit és táblagépét. Bár mind a négy termék tartogat újdonságokat a mostani Apple újdonságok közül, egyértelműen az OLED-kijelzős MacBook Pro jelenti a legnagyobb változást. Az Apple ugyanis hosszú éveken keresztül elutasította az érintőképernyős laptopok ötletét. Most azonban szakított ezzel a megközelítéssel, és olyan MacBook Prót mutatott be, amelyet már nemcsak billentyűzettel és érintőpaddal, hanem közvetlenül a képernyő megérintésével is lehet vezérelni.

z eheti Apple újdonságok legnagyobb szenzációja, érintős, OLED MacBook Pro
Az eheti Apple újdonságok legnagyobb szenzációja, érintős, OLED MacBook Pro
Fotó: Apple

Az Apple újdonságok sztárja: érintős OLED MacBook Pro

A legfontosabb újdonság az OLED-technológia és az érintésvezérlés megjelenése. Az OLED-kijelző minden képpontja önállóan bocsát ki fényt, így a fekete valóban fekete lehet, a kontraszt pedig lényegesen jobb a hagyományos LCD-kijelzőkénél.

Az új, érintőképernyős MacBook Pro 14 és 16 hüvelykes változatban érkezik. A kijelző akár 120 Hz-es képfrissítésre képes, ami különösen a görgetésnél és a mozgó tartalmak megjelenítésénél jelenthet látványos különbséget.

A felhasználók immár közvetlenül a kijelzőn görgethetnek, nagyíthatnak, mozgathatnak elemeket, és különböző többujjas mozdulatokat is használhatnak. A billentyűzet és az érintőpad természetesen megmarad, az érintésvezérlés ezek mellett kínál új lehetőséget.

A készülékek az iPhone-okból ismert Dynamic Island megoldást is megkapták. Ez a kijelző felső részén található interaktív felület, amely többek között értesítések és különböző rendszerfunkciók megjelenítésére szolgál.

Fotó: Apple

További érdekesség, hogy mintegy tíz év után visszatér a világító Apple-logó a laptopok fedelére. Az új gépek vékonyabbak és könnyebbek elődeiknél, a hangrendszer pedig erőteljesebb mélyhangokat ígér. A teljesítményről az M5 Pro és M5 Max processzorok gondoskodnak. Vagyis az új modell legnagyobb vonzereje nem egy új processzorgeneráció, hanem a kijelző és a kezelhetőség átalakulása. Az árak ugyanakkor jelentősen emelkedtek: a 14 hüvelykes OLED MacBook Pro indulóára 1 299 990 Ft, a 16 hüvelykes változaté 1 549 990 Ft.

14 hüvelykes MacBook Pro M6 processzorral

Az Apple azoknak is készített újdonságot, akiknek nincs szükségük az érintőképernyőre vagy az OLED-technológiára. A hagyományos, 14 hüvelykes MacBook Pro megkapta az új M6 processzort, amely gyorsabb működést és nagyobb számítási teljesítményt kínál az előző generációhoz képest. A változás elsősorban a nagyobb erőforrás-igényű feladatoknál lehet érezhető: 

  • videószerkesztésnél, 
  • képfeldolgozásnál, 
  • programozásnál 
  • vagy mesterséges intelligenciát használó alkalmazások futtatásánál.
A hagyományos, 14 hüvelykes MacBook Pro megkapta az új M6 processzort
Fotó: Apple

A készülék külseje lényegében változatlan maradt, és továbbra is a korábbi mini-LED-kijelzőt használja. Az új modell indulóára 899 990 Ft. Az M5-ös változatról váltóknak önmagában a processzorfrissítés valószínűleg nem jelent akkora előrelépést, hogy feltétlenül megérje lecserélniük a számítógépüket.

iMac: gyorsabb lett az Apple színes asztali számítógépe

Frissült az Apple egybeépített asztali számítógépe, az iMac is. A 24 hüvelykes készülék legfontosabb újdonsága ugyancsak az M6 processzor.

Az új chip a korábbinál nagyobb teljesítményt kínál, különösen grafikai feladatok és mesterséges intelligenciát használó alkalmazások esetében.

A számítógép Wi-Fi 7 támogatást is kapott, amely megfelelő hálózati eszközök mellett gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli kapcsolatot tehet lehetővé. A kínálatban megjelent a 2,5 gigabites vezetékes Ethernet-csatlakozás lehetősége is.

iMac M6
Fotó: Apple

Az iMac megőrizte jellegzetes, vékony kialakítását, és továbbra is hét színben kapható. A kijelző mérete 24 hüvelyk, felbontása pedig 4,5K maradt. Az új iMac indulóára 699 990 Ft.

iMac M6
Fotó: Apple

Megérkezett az új iPad mini 2026 végére: OLED-kijelző és vízállóbb kialakítás

A hét másik jelentős újdonsága az új iPad mini, amely az Apple legkisebb táblagépének eddigi egyik legfontosabb frissítését hozta. A iPad mini OLED-kijelzőt kapott, amely jobb kontrasztot és élénkebb színeket kínál a korábbi 8,3 hüvelykes LCD-panelnél.  

Az új készülék kijelzője 8,5 hüvelykes, a méret növekedése ellenére maga a táblagép nem lett nagyobb.

iPad Mini
Fotó: Apple

Az új modellben az A20 Pro processzor dolgozik, amely a nagyobb teljesítmény mellett a mesterséges intelligencián alapuló funkciók futtatásában is szerepet kap.

Különösen érdekes a készülék hangrendszere. Az Apple új, úgynevezett Acoustic Display megoldást alkalmazott, amelynél a kijelző szerkezete is részt vesz a hang továbbításában.

A kialakításnak köszönhetően az iPad mini IP67-es por- és vízállósági minősítést kapott. Ez azt jelenti, hogy meghatározott laboratóriumi körülmények között a rövid ideig tartó vízbe merítést is elviseli. Szándékosan vízbe vinni természetesen továbbra sem ajánlott. A kijelző ugyan OLED-technológiára váltott, 

a 120 Hz-es képfrissítés azonban továbbra is hiányzik. 

Az új iPad mini magyar indulóára 329 990 Ft.

iPad Mini
Fotó: Apple

Új Apple termékek 2026 végén: mikortól lehet megvásárolni a készülékeket?

Az Apple mind a négy újdonság előrendelését elindította, 

a hivatalos megjelenés időpontja pedig 2026. november 6. 

Az új Apple újdonságok közül egyértelműen az érintőképernyős OLED MacBook Pro jelenti a legnagyobb technológiai fordulatot. Az iPad mini szintén jelentős fejlődésen ment keresztül, míg az M6-os iMac és a hagyományos MacBook Pro inkább a teljesítmény növelésére összpontosít.

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