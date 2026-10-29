Érintéssel is vezérelhető, OLED-kijelzős lett a MacBook Pro, és három másik újdonsággal is előállt az Apple

Mozgalmasan alakult október utolsó hete az Apple-nél. A vállalat három egymást követő napon jelentette be legújabb számítógépeit és táblagépét. Bár mind a négy termék tartogat újdonságokat a mostani Apple újdonságok közül, egyértelműen az OLED-kijelzős MacBook Pro jelenti a legnagyobb változást. Az Apple ugyanis hosszú éveken keresztül elutasította az érintőképernyős laptopok ötletét. Most azonban szakított ezzel a megközelítéssel, és olyan MacBook Prót mutatott be, amelyet már nemcsak billentyűzettel és érintőpaddal, hanem közvetlenül a képernyő megérintésével is lehet vezérelni.

Az eheti Apple újdonságok legnagyobb szenzációja, érintős, OLED MacBook Pro

Fotó: Apple

Az Apple újdonságok sztárja: érintős OLED MacBook Pro

A legfontosabb újdonság az OLED-technológia és az érintésvezérlés megjelenése. Az OLED-kijelző minden képpontja önállóan bocsát ki fényt, így a fekete valóban fekete lehet, a kontraszt pedig lényegesen jobb a hagyományos LCD-kijelzőkénél.

Az új, érintőképernyős MacBook Pro 14 és 16 hüvelykes változatban érkezik. A kijelző akár 120 Hz-es képfrissítésre képes, ami különösen a görgetésnél és a mozgó tartalmak megjelenítésénél jelenthet látványos különbséget.

A felhasználók immár közvetlenül a kijelzőn görgethetnek, nagyíthatnak, mozgathatnak elemeket, és különböző többujjas mozdulatokat is használhatnak. A billentyűzet és az érintőpad természetesen megmarad, az érintésvezérlés ezek mellett kínál új lehetőséget.

A készülékek az iPhone-okból ismert Dynamic Island megoldást is megkapták. Ez a kijelző felső részén található interaktív felület, amely többek között értesítések és különböző rendszerfunkciók megjelenítésére szolgál.

Fotó: Apple

További érdekesség, hogy mintegy tíz év után visszatér a világító Apple-logó a laptopok fedelére. Az új gépek vékonyabbak és könnyebbek elődeiknél, a hangrendszer pedig erőteljesebb mélyhangokat ígér. A teljesítményről az M5 Pro és M5 Max processzorok gondoskodnak. Vagyis az új modell legnagyobb vonzereje nem egy új processzorgeneráció, hanem a kijelző és a kezelhetőség átalakulása. Az árak ugyanakkor jelentősen emelkedtek: a 14 hüvelykes OLED MacBook Pro indulóára 1 299 990 Ft, a 16 hüvelykes változaté 1 549 990 Ft.