Nem kell feltörniük a bankszámlát: a csalók inkább rávesznek, hogy te utald el nekik a pénzt

A banki csalásról sokaknak még mindig az jut eszébe, hogy valaki megszerzi a jelszavunkat, feltöri a bankszámlánkat, majd a tudtunk nélkül eltünteti róla a pénzt. A modern csalók azonban egyre gyakrabban ennél egyszerűbb módszert választanak: ráveszik az áldozatot, hogy saját maga utalja el nekik a pénzét. A BioCatch friss, 2026-os Global Scams jelentése szerint a cég ügyfeleinél jelentett csalási kísérletek 90 százaléka már mobiltelefonon zajlik. Ez öt százalékpontos növekedés egyetlen év alatt. A kutatás ráadásul nem néhány bank tapasztalataira épül: több mint 370 pénzügyi intézmény adatait vizsgálták, amelyek összesen több mint 760 millió ügyfelet szolgálnak ki 21 országban.

Napjainkban a banki csalások elkövetői már nem feltétlenül fekete öves hackerek, inkább ráveszik az áldozatot, hogy ő maga küldjön nekik pénzt (illusztráció)

Fotó: Anete Lusina / Pexels

Banki csalások: nem a telefon a leggyengébb láncszem

A csalási kísérletek száma egyetlen év alatt 35 százalékkal emelkedett, írja a TechRadar. Ez ugyan még mindig rendkívül magas, de van némi jó hír is:

egy évvel korábban még 65 százalékos növekedést mértek.

A módszerekből ugyanakkor jól látszik, hogy miért nehéz megállítani ezeket a támadásokat. A csalóknak ugyanis sok esetben nem kell megkerülniük a bank biztonsági rendszerét. Elég meggyőzniük az ügyfelet arról, hogy valóban el kell utalnia a pénzt. Ilyenkor technikailag maga a számlatulajdonos lép be a mobilbankba, adja meg az összeget, választja ki vagy rögzíti a kedvezményezettet, majd jóvá is hagyja az utalást. A bank szempontjából tehát számos hagyományos biztonsági ellenőrzésen egy teljesen valódi ügyfél megy keresztül - csak éppen egy csaló irányítása alatt.

A leggyakoribbak továbbra is a vásárlási csalások: ezek adják a BioCatch ügyfeleinél jelentett esetek mintegy harmadát. Ide tartozhat például az az eset, amikor valaki egy nem létező termékért vagy szolgáltatásért fizet.

A legnagyobb összegeket viszont a befektetési csalásokkal próbálják megszerezni. Egy ilyen eset átlagos értéke 6600 dollár (átszámolva kb. 5 és fél millió forint), közel ötszöröse az összes vizsgált csalástípus átlagának.

Még ennél is látványosabban terjednek az állásajánlatokra építő átverések: az ilyen csalások áldozatainak száma egyetlen év alatt 258 százalékkal nőtt.

Az olyan átverések száma is 23 százalékkal nőtt, amelyekben a csalók érzelmi kapcsolatot építenek ki áldozatukkal, majd pénzt kérnek tőle.

Mobilbank csalás: a bank már azt is figyelheti, hogyan használjuk a telefont

A védekezés ezért is változik. Már nem feltétlenül elég azt ellenőrizni, hogy valóban a számla tulajdonosa lépett-e be a mobilbankba. A pénzintézeteknek azt is fel kell ismerniük, ha a valódi ügyfél éppen egy csaló utasításait követi. A BioCatch rendszerei ezért többek között olyan viselkedési és eszközadatokat elemeznek, amelyek szokatlan helyzetre utalhatnak.

Figyelmeztető jel lehet például, ha bankolás közben telefonhívás zajlik, távoli hozzáférést biztosító alkalmazás fut a készüléken, vagy az ügyfél szokatlan módon vesz fel új kedvezményezettet.

Ez azonban az ügyfél felelősségét sem szünteti meg. Különösen gyanús lehet, ha valaki telefonon sürget bennünket, „biztonságos számlára” akarja átutaltatni a pénzünket, távoli hozzáférést biztosító alkalmazás telepítését kéri, vagy azt állítja, hogy azonnal cselekednünk kell.