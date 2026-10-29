Valódi webáruházakban lopták el a bankkártyaadatokat - így verték át a vásárlókat

Az internetes vásárlások egyik legveszélyesebb formájára derült fény Brazíliában, már egy-egy valódi webáruház feltörése sem okoz gondot a hackereknek, nem fárasztják magukat kamu oldal összeállításával. Kiberbűnözők olyan programot fertőztek meg, amelyet számos webáruház használ, így egyetlen sikeres támadással több kereskedő vásárlóinak bankkártyaadataihoz is hozzáférhettek, nem volt akadály a bankkártyaadatok ellopása előtt. A Sansec biztonsági kutatói október 24-én azonosították a támadást, amelyről a BleepingComputer számolt be. A célpont a brazil Convertr e-kereskedelmi platform volt, amely több tucat, köztük jelentős divatmárkákhoz tartozó internetes áruház működését és fizetési rendszerét biztosítja.
Már hamis weboldal sem kell a bankkártyaadatok ellopása érdekében
Az internetes csalásoknál megszokhattuk, hogy a bűnözők hamis webáruházakat készítenek, vagy megtévesztő üzenetekkel próbálják megszerezni a bankkártyaadatokat. Ezúttal azonban egészen más módszert alkalmaztak. A támadók a Convertr által használt Plausible nevű látogatottságmérő rendszer egyik programfájlját módosították. Ez a szoftver normál esetben a weboldalak forgalmának elemzésében segít, és a Google Analytics egyik alternatívája. Ugyanazt a programot a Convertr rendszerét használó webáruházak fizetési oldalai is betöltötték. Amikor a bűnözők rosszindulatú kóddal egészítették ki, az automatikusan megjelent az érintett kereskedők fizetési felületein is.
A vásárlók tehát valódi webáruházban fizettek, mégis veszélybe kerülhettek az adataik.
Pimasz bankkártyás csalás: még a biztonsági kódot is megszerezhették
A rosszindulatú program a fizetési űrlapon megadott információkat figyelte. A következő adatokat gyűjthette:
- a bankkártya számát
- a lejárati dátumát
- a háromjegyű CVV/CVC biztonsági kódot
- a kártyabirtokos nevét;
- brazil vásárlásoknál használt adóazonosító számot.
A program a rendelés leadásakor egy, a támadók által használt internetes címre továbbította az összegyűjtött adatokat. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a bűnözők menet közben továbbfejlesztették a módszerüket. Október 26-ára már kifejezetten a Convertr fizetési rendszerének adatmezőit célzó változatot alkalmaztak. A támadás mögött a Sansec egy legalább 2024 júliusa óta aktív brazil bűnözői csoportot azonosított, amely korábban többféle webáruházat is támadott.
A kutatók szerint a támadók feltehetően a Plausible egy korábban már kijavított sérülékenységét használhatták ki. A CVE-2026-8467 azonosítójú biztonsági hiba lehetővé tehette, hogy illetéktelenek parancsokat futtassanak az érintett kiszolgálón. A hibát 2026 májusában kijavították, a Convertr azonban a kutatók szerint elavult szoftververziót használt. A behatolás pontos módját ugyanakkor egyelőre nem sikerült bizonyítani. A legfrissebb tájékoztatás szerint a Convertr időközben eltávolította a kártékony programot, és frissítette az érintett szoftvert. A vállalat megkezdte az érintett kereskedők és fizetési szolgáltatók értesítését is.
Mit tehetünk a bankkártyaadatok védelme érdekében?
A mostani incidens elsősorban brazil internetes áruházakat érintett. A szakértők azt javasolják, hogy aki október 24. óta olyan brazil webáruházban fizetett bankkártyával, amelynek fizetési oldalán a checkout.convertr címrészlet szerepelt, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot bankjával, és kérje kártyája letiltását, illetve cseréjét. A biztonsági kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy a böngészők gyorsítótárában a fertőzött program akár 24 órán át megmaradhatott a hiba elhárítása után. Ezért az érintett vásárlóknak érdemes törölniük a böngésző gyorsítótárát, mielőtt újabb rendelést adnak le.
A történetnek a magyar vásárlók számára is van tanulsága. A jól ismert webáruház és a biztonságos HTTPS-kapcsolat önmagában nem jelent teljes védelmet, ha a weboldal valamelyik háttérben működő programját feltörik.
Az internetes vásárlásokhoz ezért érdemes külön, alacsony limittel rendelkező virtuális bankkártyát használni, ahol a bank ezt lehetővé teszi. Hasznosak lehetnek az egyszer használatos virtuális kártyák, valamint az azonnali tranzakciós értesítések is,
így minimálisra csökkentjük az online vásárlás veszélyeit.