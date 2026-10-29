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online csalás

Valódi webáruházakban lopták el a bankkártyaadatokat - így verték át a vásárlókat

49 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Nem kell hamis webáruházba tévedni ahhoz, hogy ellopják a bankkártyaadatainkat. Egy most feltárt kibertámadás során valódi internetes boltok fizetési oldalaira került kártékony program, amely még a kártyák biztonsági kódját is megszerezhette, sétagalopp volt a bankkártyaadatok ellopása a hackereknek.
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Az internetes vásárlások egyik legveszélyesebb formájára derült fény Brazíliában, már egy-egy valódi webáruház feltörése sem okoz gondot a hackereknek, nem fárasztják magukat kamu oldal összeállításával. Kiberbűnözők olyan programot fertőztek meg, amelyet számos webáruház használ, így egyetlen sikeres támadással több kereskedő vásárlóinak bankkártyaadataihoz is hozzáférhettek, nem volt akadály a bankkártyaadatok ellopása előtt. A Sansec biztonsági kutatói október 24-én azonosították a támadást, amelyről a BleepingComputer számolt be. A célpont a brazil Convertr e-kereskedelmi platform volt, amely több tucat, köztük jelentős divatmárkákhoz tartozó internetes áruház működését és fizetési rendszerét biztosítja. 

Bankkártyaadatok ellopása: valódi webáruházakat támadtak
Bankkártyaadatok ellopása: valódi webáruházakat támadtak (illusztráció)
Fotó: Azamat E / Unsplash

Már hamis weboldal sem kell a bankkártyaadatok ellopása érdekében

Az internetes csalásoknál megszokhattuk, hogy a bűnözők hamis webáruházakat készítenek, vagy megtévesztő üzenetekkel próbálják megszerezni a bankkártyaadatokat. Ezúttal azonban egészen más módszert alkalmaztak. A támadók a Convertr által használt Plausible nevű látogatottságmérő rendszer egyik programfájlját módosították. Ez a szoftver normál esetben a weboldalak forgalmának elemzésében segít, és a Google Analytics egyik alternatívája. Ugyanazt a programot a Convertr rendszerét használó webáruházak fizetési oldalai is betöltötték. Amikor a bűnözők rosszindulatú kóddal egészítették ki, az automatikusan megjelent az érintett kereskedők fizetési felületein is.

A vásárlók tehát valódi webáruházban fizettek, mégis veszélybe kerülhettek az adataik.

Pimasz bankkártyás csalás: még a biztonsági kódot is megszerezhették

A rosszindulatú program a fizetési űrlapon megadott információkat figyelte. A következő adatokat gyűjthette:

  • a bankkártya számát
  • a lejárati dátumát
  • a háromjegyű CVV/CVC biztonsági kódot
  • a kártyabirtokos nevét;
  • brazil vásárlásoknál használt adóazonosító számot.

A program a rendelés leadásakor egy, a támadók által használt internetes címre továbbította az összegyűjtött adatokat. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a bűnözők menet közben továbbfejlesztették a módszerüket. Október 26-ára már kifejezetten a Convertr fizetési rendszerének adatmezőit célzó változatot alkalmaztak. A támadás mögött a Sansec egy legalább 2024 júliusa óta aktív brazil bűnözői csoportot azonosított, amely korábban többféle webáruházat is támadott. 

A kutatók szerint a támadók feltehetően a Plausible egy korábban már kijavított sérülékenységét használhatták ki. A CVE-2026-8467 azonosítójú biztonsági hiba lehetővé tehette, hogy illetéktelenek parancsokat futtassanak az érintett kiszolgálón. A hibát 2026 májusában kijavították, a Convertr azonban a kutatók szerint elavult szoftververziót használt. A behatolás pontos módját ugyanakkor egyelőre nem sikerült bizonyítani. A legfrissebb tájékoztatás szerint a Convertr időközben eltávolította a kártékony programot, és frissítette az érintett szoftvert. A vállalat megkezdte az érintett kereskedők és fizetési szolgáltatók értesítését is. 

Mit tehetünk a bankkártyaadatok védelme érdekében?

A mostani incidens elsősorban brazil internetes áruházakat érintett. A szakértők azt javasolják, hogy aki október 24. óta olyan brazil webáruházban fizetett bankkártyával, amelynek fizetési oldalán a checkout.convertr címrészlet szerepelt, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot bankjával, és kérje kártyája letiltását, illetve cseréjét. A biztonsági kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy a böngészők gyorsítótárában a fertőzött program akár 24 órán át megmaradhatott a hiba elhárítása után. Ezért az érintett vásárlóknak érdemes törölniük a böngésző gyorsítótárát, mielőtt újabb rendelést adnak le. 

A történetnek a magyar vásárlók számára is van tanulsága. A jól ismert webáruház és a biztonságos HTTPS-kapcsolat önmagában nem jelent teljes védelmet, ha a weboldal valamelyik háttérben működő programját feltörik. 

Az internetes vásárlásokhoz ezért érdemes külön, alacsony limittel rendelkező virtuális bankkártyát használni, ahol a bank ezt lehetővé teszi. Hasznosak lehetnek az egyszer használatos virtuális kártyák, valamint az azonnali tranzakciós értesítések is,

 így minimálisra csökkentjük az online vásárlás veszélyeit.

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