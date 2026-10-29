Valódi webáruházakban lopták el a bankkártyaadatokat - így verték át a vásárlókat

Az internetes vásárlások egyik legveszélyesebb formájára derült fény Brazíliában, már egy-egy valódi webáruház feltörése sem okoz gondot a hackereknek, nem fárasztják magukat kamu oldal összeállításával. Kiberbűnözők olyan programot fertőztek meg, amelyet számos webáruház használ, így egyetlen sikeres támadással több kereskedő vásárlóinak bankkártyaadataihoz is hozzáférhettek, nem volt akadály a bankkártyaadatok ellopása előtt. A Sansec biztonsági kutatói október 24-én azonosították a támadást, amelyről a BleepingComputer számolt be. A célpont a brazil Convertr e-kereskedelmi platform volt, amely több tucat, köztük jelentős divatmárkákhoz tartozó internetes áruház működését és fizetési rendszerét biztosítja.

Bankkártyaadatok ellopása: valódi webáruházakat támadtak (illusztráció)

Fotó: Azamat E / Unsplash

Már hamis weboldal sem kell a bankkártyaadatok ellopása érdekében

Az internetes csalásoknál megszokhattuk, hogy a bűnözők hamis webáruházakat készítenek, vagy megtévesztő üzenetekkel próbálják megszerezni a bankkártyaadatokat. Ezúttal azonban egészen más módszert alkalmaztak. A támadók a Convertr által használt Plausible nevű látogatottságmérő rendszer egyik programfájlját módosították. Ez a szoftver normál esetben a weboldalak forgalmának elemzésében segít, és a Google Analytics egyik alternatívája. Ugyanazt a programot a Convertr rendszerét használó webáruházak fizetési oldalai is betöltötték. Amikor a bűnözők rosszindulatú kóddal egészítették ki, az automatikusan megjelent az érintett kereskedők fizetési felületein is.

A vásárlók tehát valódi webáruházban fizettek, mégis veszélybe kerülhettek az adataik.

Pimasz bankkártyás csalás: még a biztonsági kódot is megszerezhették

A rosszindulatú program a fizetési űrlapon megadott információkat figyelte. A következő adatokat gyűjthette:

a bankkártya számát

a lejárati dátumát

a háromjegyű CVV/CVC biztonsági kódot

a kártyabirtokos nevét;

brazil vásárlásoknál használt adóazonosító számot.

A program a rendelés leadásakor egy, a támadók által használt internetes címre továbbította az összegyűjtött adatokat. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a bűnözők menet közben továbbfejlesztették a módszerüket. Október 26-ára már kifejezetten a Convertr fizetési rendszerének adatmezőit célzó változatot alkalmaztak. A támadás mögött a Sansec egy legalább 2024 júliusa óta aktív brazil bűnözői csoportot azonosított, amely korábban többféle webáruházat is támadott.