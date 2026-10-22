Elázott a telefonod? Ezt az öt hibát semmiképpen ne kövesd el!

A modern okostelefonok jelentős része már rendelkezik valamilyen víz elleni védelemmel, ez azonban nem jelenti azt, hogy egy kiadós eső, egy vízbe ejtés vagy egy ráborult pohár üdítő biztosan következmények nélkül marad. A folyadék ugyanis a csatlakozókon vagy a sérült tömítéseken keresztül a készülék belsejébe juthat a beázott telefonban, ahol korróziót és elektromos meghibásodást okozhat. Ráadásul a probléma nem feltétlenül jelentkezik azonnal: előfordulhat, hogy a vízbe esett telefon még napokig működik, mielőtt megjelennek a hibák.
Az első és legfontosabb teendő: ha a készülék valóban beázhatott,
- kapcsold ki,
- húzd le róla a csatlakoztatott kábeleket,
- töröld szárazra a külsejét egy puha kendővel,
- majd helyezd száraz, jól szellőző helyre.
- Ezután kerüld el a következő öt hibát:
1. A beázott telefont ne próbáld azonnal bekapcsolni!
Ha a telefon vízbe esett, az első ösztönös reakció gyakran az, hogy ellenőrizzük, működik-e még. Ez azonban komoly hiba lehet.
A készülék belsejébe jutott nedvesség elektromos zárlatot okozhat, különösen akkor, ha a folyadék szennyeződéseket vagy oldott sókat tartalmaz. A bekapcsolással pedig éppen azokat az áramköröket helyezhetjük működésbe, amelyek már nedvesek.
Ha a telefon kikapcsolt, ne indítsd újra csak azért, hogy ellenőrizd. Ha pedig működik, de komoly beázás gyanúja merül fel, célszerű kikapcsolni és szakemberrel megvizsgáltatni.
2. Ne tedd rizsbe a telefonodat!
Az egyik legismertebb házi praktika szerint a beázott mobilt egy tál száraz rizsbe kell temetni, mert az majd magába szívja a nedvességet.
Csakhogy ez nem megbízható megoldás. A rizs nem képes hatékonyan eltávolítani a készülék belsejébe jutott folyadékot, ráadásul az apró szemcsék és a por a töltőcsatlakozóba is bekerülhetnek.
Nem véletlen, hogy az Apple hivatalosan is óva inti a felhasználókat a rizses módszertől. Ne kerüljön a telefon rizsbe!
Sokkal jobb megoldás, ha a készüléket száraz, jól szellőző helyen hagyjuk. Fontos azonban, hogy a természetes száradás sem garantálja a belső alkatrészek épségét.
3. Ne használj hajszárítót vagy radiátort!
Logikusnak tűnhet, hogy a nedves telefont meleg levegővel gyorsabban megszáríthatjuk. A telefon szárítása hajszárítóval azonban többet árthat, mint használ. A túlzott hő károsíthatja az akkumulátort, a kijelzőt, a ragasztásokat és a tömítéseket. Az erős légáram ráadásul olyan helyekre is eljuttathatja a nedvességet, ahová egyébként nem került volna.
Nem ajánlott a készüléket radiátorra helyezni, sütőbe tenni vagy közvetlen napsütésben melegíteni sem.
A legbiztonságosabb megoldás a szobahőmérsékleten történő, természetes száradás, megfelelő légmozgás mellett.
4. Ne dugd azonnal töltőre!
A beázott telefon töltése különösen veszélyes lehet a készülékre nézve. Ha nedvesség maradt az USB-C vagy Lightning csatlakozóban, a töltés korróziót és maradandó meghibásodást okozhat. Számos modern mobiltelefon képes érzékelni a csatlakozóban lévő nedvességet. Ilyenkor figyelmeztetést jelenít meg, és ideiglenesen letiltja a vezetékes töltést. A Samsung készülékein például vízcseppikon figyelmeztethet a problémára. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Az Apple szerint leghamarabb öt órával azután lehet megkísérelni a töltést, hogy víz érte, és száradni hagytuk, de egy nedves csatlakozó kiszáradása akár 24 órán át is tarthat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy valóban beázott telefon belseje is biztosan kiszárad ennyi idő alatt...
5. Ne rázd erősen, és ne piszkáld a csatlakozókat!
Sokan úgy próbálják eltávolítani a vizet, hogy erősen rázogatják a telefont, vagy papírzsebkendőt, fültisztító pálcikát dugnak a töltőcsatlakozóba.
Ezekkel azonban megsérthetik a csatlakozó érzékeny érintkezőit, illetve szennyeződést juttathatnak a nyílásba.
Ha a töltőcsatlakozóban víz maradt, a készüléket óvatosan, a csatlakozóval lefelé tartva meg lehet dönteni, és finoman a tenyérhez ütögetni. Erős rázásra vagy ütögetésre azonban nincs szükség.
Mit jelent valójában az IP68-as vízállóság?
A telefonok műszaki adatlapján gyakran szerepel az IP67 vagy IP68 jelölés. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy a készülék teljesen vízálló, pedig a helyzet ennél összetettebb.
Az IP68 jelölés első számjegye, a 6-os, a por elleni legmagasabb fokozatú védettséget jelenti. A második számjegy, a 8-as, azt mutatja, hogy a készülék meghatározott feltételek mellett tartós vízbe merítésnek is ellenáll.
Ráadásul a vizsgálatokat ellenőrzött laboratóriumi körülmények között, jellemzően tiszta édesvízzel végzik. A tengervíz, a klóros medencevíz vagy a szappanos víz egészen más hatással lehet a készülékre.
A vízállóság nem is örök életű. A tömítések idővel elöregedhetnek, egy leejtés vagy korábbi javítás pedig gyengítheti a védelmet. A gyártói vízállósági besorolás önmagában nem jelent automatikus garanciális fedezetet a folyadék okozta károkra.
Mikor kell szervizbe vinni a telefont?
Ha a készülék teljesen víz alá került, különösen sós vízben, vagy üdítő, kávé és más folyadék jutott bele, valószínűleg nem úszható meg a beázott telefon javítása, érdemes mielőbb szakszervizhez fordulni.
Ugyanez igaz akkor is, ha a kijelző villog, a hangszóró recseg, a kamerán belül párásodás látható, vagy a telefon szokatlanul melegszik.
A folyadék által okozott korrózió ugyanis a látszólag sikeres szárítás után is folytatódhat.
A pontos vízmélységet és időtartamot azonban a gyártó határozza meg. Nem minden IP68 vízállósággal jelölt telefon bírja ugyanazt a terhelést.