Elázott a telefonod? Ezt az öt hibát semmiképpen ne kövesd el!

A modern okostelefonok jelentős része már rendelkezik valamilyen víz elleni védelemmel, ez azonban nem jelenti azt, hogy egy kiadós eső, egy vízbe ejtés vagy egy ráborult pohár üdítő biztosan következmények nélkül marad. A folyadék ugyanis a csatlakozókon vagy a sérült tömítéseken keresztül a készülék belsejébe juthat a beázott telefonban, ahol korróziót és elektromos meghibásodást okozhat. Ráadásul a probléma nem feltétlenül jelentkezik azonnal: előfordulhat, hogy a vízbe esett telefon még napokig működik, mielőtt megjelennek a hibák.

Beázott telefon: 5 dolgot kerülni kell, ha víz érte a készüléket, hiába terjednek szájhagyomány útján ezek a tippek

Fotó: Shuvro Mojumder / Unsplash

Az első és legfontosabb teendő: ha a készülék valóban beázhatott,

kapcsold ki,

húzd le róla a csatlakoztatott kábeleket,

töröld szárazra a külsejét egy puha kendővel,

majd helyezd száraz, jól szellőző helyre.

Ezután kerüld el a következő öt hibát:

1. A beázott telefont ne próbáld azonnal bekapcsolni!

Ha a telefon vízbe esett, az első ösztönös reakció gyakran az, hogy ellenőrizzük, működik-e még. Ez azonban komoly hiba lehet.

A készülék belsejébe jutott nedvesség elektromos zárlatot okozhat, különösen akkor, ha a folyadék szennyeződéseket vagy oldott sókat tartalmaz. A bekapcsolással pedig éppen azokat az áramköröket helyezhetjük működésbe, amelyek már nedvesek.

Ha a telefon kikapcsolt, ne indítsd újra csak azért, hogy ellenőrizd. Ha pedig működik, de komoly beázás gyanúja merül fel, célszerű kikapcsolni és szakemberrel megvizsgáltatni.

2. Ne tedd rizsbe a telefonodat!

Az egyik legismertebb házi praktika szerint a beázott mobilt egy tál száraz rizsbe kell temetni, mert az majd magába szívja a nedvességet.

Csakhogy ez nem megbízható megoldás. A rizs nem képes hatékonyan eltávolítani a készülék belsejébe jutott folyadékot, ráadásul az apró szemcsék és a por a töltőcsatlakozóba is bekerülhetnek.

Nem véletlen, hogy az Apple hivatalosan is óva inti a felhasználókat a rizses módszertől. Ne kerüljön a telefon rizsbe!

Sokkal jobb megoldás, ha a készüléket száraz, jól szellőző helyen hagyjuk. Fontos azonban, hogy a természetes száradás sem garantálja a belső alkatrészek épségét.