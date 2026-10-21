Megint egy kicsit rosszabb hely lett az internet

Komoly biztonsági problémát fedeztek fel az internet biztonságos működésének egyik alapvető rendszerében. Kiderült, hogy az indiai eMudhra nevű, digitális tanúsítványokat kibocsátó vállalat nyolc tanúsítványához tartozó titkos kulcs annyira gyenge volt, hogy gyakorlatilag bárki képes lehetett megfejteni őket. A felfedezés után a Google, a Mozilla és más technológiai szereplők sürgős biztonsági intézkedéseket vezettek be, írja a The Hacker News. A most felfedezett biztonsági hiba azért különösen veszélyes, mert a digitális tanúsítványoknak alapvető szerepük van annak ellenőrzésében, hogy valóban azzal a weboldallal kommunikálunk-e, amelyet meg szeretnénk látogatni.

Súlyos biztonsági hiba: a Google és a Mozilla is azonnal lépett (illusztráció) - Fotó: Helena Lopes / Pexels

Miért jelent ez a biztonsági hiba veszélyt az internetezőkre?

Amikor megnyitunk egy HTTPS-kapcsolatot használó weboldalt, a böngésző ellenőrzi annak digitális tanúsítványát. Ez segít meggyőződni arról, hogy a kapcsolat megfelelően titkosított, és a weboldal valóban az, amelynek mondja magát. Ehhez azonban szükség van olyan megbízható szervezetekre, amelyek jogosultak tanúsítványokat kibocsátani. Az eMudhra is ilyen szolgáltató. A mostani incidensben nyolc digitális tanúsítvány érintett. Ezek közül hat weboldalak hitelesítésére, kettő pedig szoftverek digitális aláírására szolgált. Ha valaki megszerezte vagy kiszámította a hozzájuk tartozó titkos kulcsokat, hamis tanúsítványokat hozhatott létre. Így megfelelő körülmények között akár egy bank, egy webáruház vagy más ismert szolgáltatás nevében is felléphetett volna.

A biztonsági szakértőket különösen megdöbbentette, mennyire súlyos biztonsági hibáról van szó. A digitális tanúsítványok biztonságát olyan titkos kulcsok garantálják, amelyeket normális esetben még a világ legerősebb számítógépeivel is gyakorlatilag lehetetlen megfejteni. Most azonban kiderült, hogy a nyolc érintett tanúsítványhoz elképesztően egyszerű kulcsokat használtak. Olyan ez, mintha egy feltörhetetlennek szánt páncélszekrényt egy néhány számjegyből álló kóddal védenének.

A hibás kulcsok annyira egyszerűek voltak, hogy egy számítógép pillanatok alatt kitalálhatta őket. Az egyikhez például mindössze a 4-es szám tartozott.

Az eMudhra későbbi magyarázata szerint a tanúsítványok 2025 áprilisi előállításakor egy hibás eljárás miatt a megfelelő kulcsok mellett gyenge kulcsok is létrejöttek, és végül ez utóbbiak kerültek használatba.