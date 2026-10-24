A Booking.com-on belül is átverhetnek: így kerülhetnek csalók kezébe a foglalásod adatai

A Booking.com felhasználóit célzó csalások nem új keletűek, de a támadások technológiai háttere különösen aggasztó. Mint arról az Origo beszámolt, az Európai Bizottság vizsgálatot indított a Booking.com ellen a hamis szálláshirdetések és az adathalász csalások miatt. A történetnek azonban van egy kevésbé ismert, technológiai oldala is: a bűnözőknek nem feltétlenül kell feltörniük magát a Booking.com-ot ahhoz, hogy valódi foglalási adatokhoz jussanak, és akár a szálláshely nevében küldjenek üzeneteket a vendégeknek. A The Register beszámolója szerint az uniós hatóságok különösen kifogásolják, hogy a csalók akár valódi szálláshelyek nevében is kapcsolatba léphetnek a vendégekkel. A probléma megértéséhez érdemes megnézni, hogyan működik a Booking.com a háttérben.
Nem feltétlenül a Booking.com rendszerét törik fel
Amikor valaki szállást foglal a Booking.com-on, a foglalás adatai eljutnak az érintett szálláshelyhez is. A szállodák és apartmanok külön partneri felületen kezelhetik a foglalásokat, a szükséges vendégadatokat, és kapcsolatba léphetnek az utazókkal. Ez a rendszer a mindennapi működéshez nélkülözhetetlen, ugyanakkor a bűnözők számára is támadási lehetőséget jelent.
Az ESET kiberbiztonsági vállalat 2024-es kutatása szerint a csalóknak nem feltétlenül kell magát a Booking.com központi informatikai rendszerét feltörniük. Elég lehet, ha megszerzik egy szálláshely partnerfiókjának belépési adatait. A kutatók olyan támadásokat dokumentáltak, amelyeknél a bűnözők feltehetően internetes bűnözői fórumokon vásárolt, korábban ellopott hozzáféréseket használtak. Más támadások során a szállodai dolgozók számítógépeire telepített kártékony programok segítségével próbálják megszerezni a szükséges adatokat és hozzáféréseket.
Ha sikerül bejutniuk a partnerfiókba, a jogosultságoktól függően megismerhetik a foglalások adatait, és akár a szálláshely nevében is üzeneteket küldhetnek. A vendég számára pedig nem feltétlenül derül ki, hogy a szálláshely fiókjához illetéktelenek is hozzáférnek.
Így válhat a valódi foglalás egy csalás alapjává
A támadás egyik legveszélyesebb tulajdonsága, hogy a bűnözők valódi információkat használhatnak fel. Az ESET kutatói által feltárt támadásokban a csalók olyan adatokat ismertek, mint a szálláshely neve, az érkezés és távozás időpontja vagy a foglalás összege. Ezek az információk a hamis fizetési oldalakon is megjelentek, és megegyeztek az áldozatok valódi foglalási adataival. A bűnözők ezek alapján olyan üzenetet állíthatnak össze, amely tökéletesen illeszkedik az utazás körülményeihez. A csaló például azt állíthatja, hogy a bankkártyás fizetés sikertelen volt, ezért a foglalás megtartásához ismét meg kell adni a fizetési adatokat. Máskor azzal fenyegethet, hogy a szállást törlik, ha az utazó nem intézkedik. A megtévesztés erejét éppen az adja, hogy az üzenetben szereplő információk helyesek. Az utazó ezért könnyen arra következtethet, hogy valóban a szállodával kommunikál.
A Booking.com alkalmazásán belül is érkezhet hamis üzenet
A hagyományos adathalász leveleknél gyakran árulkodó jel a gyanús feladó vagy az ismeretlen e-mail-cím. A Booking.com-hoz kapcsolódó támadásoknál azonban ez a kapaszkodó is hiányozhat. Ha a bűnözők hozzáférnek egy valódi szálláshely partnerfiókjához, az üzenetet a platform saját kommunikációs rendszerén keresztül is elküldhetik. Az ESET által dokumentált esetekben a támadók a Booking.com belső üzenetküldő rendszerén keresztül keresték meg a vendégeket. Az értesítés így a tényleges foglaláshoz kapcsolódó beszélgetésben is megjelenhetett. A kutatók szerint a platformtól és a felhasználó értesítési beállításaitól függően az ilyen üzenetekről e-mailes vagy SMS-értesítés is érkezhetett. Ez különösen veszélyes helyzet: a kommunikációs rendszer valóban a Booking.com-é, a foglalás is létezik, de az üzenet tartalmát már egy illetéktelen személy írhatta. Vagyis önmagában az sem bizonyítja egy fizetési kérés hitelességét, hogy az a hivatalos alkalmazásban jelenik meg.
Mintha valaki feltörte volna a Facebook-fiókunkat - vagy feltörés nélkül megszerezte volna a jelszavunkat -, és a nevünkben irogatna másoknak.
A következő lépés egy hamis fizetési oldal
A csalás következő lépése rendszerint egy hamis fizetési oldal, ahol a támadók a bankkártyaadatok megadására vagy fizetés jóváhagyására próbálják rávenni az áldozatot. Az üzenetben szereplő hivatkozás olyan weboldalra vezethet, amely a Booking.com arculatát utánozza. Megjelenhet rajta a szállás neve, a foglalás időpontja, a fizetendő összeg és más, korábban megszerzett adat is. Az oldal arra kérheti a felhasználót, hogy adja meg bankkártyaszámát, a lejárati dátumot és a biztonsági kódot.
A háttérben azonban nem a valódi foglalás megerősítése történik. A megadott információk a csalókhoz kerülhetnek, akik ezek felhasználásával megpróbálhatnak jogosulatlan tranzakciókat indítani.
Az ESET részletes fenyegetettségi jelentése arra is rámutatott, hogy a támadók megtévesztő internetcímeket használnak. Ezekben gyakran szerepel a Booking neve, miközben a weboldal valójában egy teljesen másik tartományhoz tartozik. A hamis oldal címe például kezdődhet a „booking” szóval, ettől azonban még egyáltalán nem biztos, hogy a Booking.com üzemelteti. Ezért különösen fontos, hogy ne csak a weboldal megjelenését, hanem a pontos internetcímet is ellenőrizzük. A legbiztonságosabb, ha az üzenetben található link helyett közvetlenül a hivatalos alkalmazásban vagy a kézzel megnyitott Booking.com-oldalon ellenőrizzük a foglalásunkat.
A szállodákat is célba veszik a csalók
A támadások első áldozata sokszor nem az utazó, hanem maga a szálláshely. A Microsoft kiberbiztonsági kutatói 2025 márciusában olyan támadássorozatról számoltak be, amelyben a bűnözők Booking.com-értesítésnek álcázott e-mailekkel vették célba a szállodák munkatársait. Az üzenetek például vendégpanaszokra, új megkeresésekre vagy a szálláshely fiókjának ellenőrzésére hivatkoztak. A bennük szereplő linkek olyan hamis Booking.com oldalakra vezettek, amelyek a Booking.com megjelenését utánozták. A támadók ezután egy különösen megtévesztő módszert alkalmaztak. A weboldalon egy látszólagos biztonsági ellenőrzés jelent meg, amely arra utasította a felhasználót, hogy hajtson végre néhány műveletet a számítógépén. A valóságban ezekkel a lépésekkel a szállodai dolgozó maga indíthatta el a kártékony program letöltését és futtatását. Az ilyen programok alkalmasak lehetnek jelszavak, pénzügyi adatok és más érzékeny információk megszerzésére. A Sekoia kiberbiztonsági vállalat 2025 novemberében közzétett elemzése egy hasonló támadási folyamatot is bemutatott. A kutatók szerint a szállodai rendszerek kompromittálását követően a bűnözők valódi foglalási adatokat tartalmazó e-mailekkel és WhatsApp-üzenetekkel keresték meg a vendégeket, akiket hamis fizetési oldalakra irányítottak. Ha a támadók sikerrel járnak, a szálloda nevében léphetnek fel, így a következő célpontok már a valódi vendégek lesznek.
Ez magyarázza, miért nem elegendő kizárólag az utazók óvatosságára építeni a védekezést. A szálláshelyek számítógépeinek, munkatársainak és hozzáféréseinek biztonsága ugyanúgy része a problémának.
Mit tehetek, ha gyanús Booking.com üzenetet kapok?
A legfontosabb, hogy a foglalásoddal kapcsolatos váratlan fizetési felszólítást akkor se fogadd el automatikusan, ha az a Booking.com alkalmazásában érkezik.
- Ne nyiss meg üzenetben kapott, ismeretlen fizetési hivatkozást.
- A foglalás fizetési feltételeit a Booking.com alkalmazásában vagy a kézzel megnyitott hivatalos weboldalon ellenőrizd.
- Ha a szálláshely újabb fizetést kér, vedd fel vele a kapcsolatot egy korábban ellenőrzött telefonszámon.
- Ne hagyd, hogy a foglalás azonnali törlésével való fenyegetés sürgős döntésre kényszerítsen.
- Ha már megadtad a bankkártyaadataidat egy gyanús oldalon, azonnal értesítsd a bankodat, és kérd a kártya letiltását vagy a szükséges védelmi intézkedéseket.