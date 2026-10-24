A Booking.com-on belül is átverhetnek: így kerülhetnek csalók kezébe a foglalásod adatai

A Booking.com felhasználóit célzó csalások nem új keletűek, de a támadások technológiai háttere különösen aggasztó. Mint arról az Origo beszámolt, az Európai Bizottság vizsgálatot indított a Booking.com ellen a hamis szálláshirdetések és az adathalász csalások miatt. A történetnek azonban van egy kevésbé ismert, technológiai oldala is: a bűnözőknek nem feltétlenül kell feltörniük magát a Booking.com-ot ahhoz, hogy valódi foglalási adatokhoz jussanak, és akár a szálláshely nevében küldjenek üzeneteket a vendégeknek. A The Register beszámolója szerint az uniós hatóságok különösen kifogásolják, hogy a csalók akár valódi szálláshelyek nevében is kapcsolatba léphetnek a vendégekkel. A probléma megértéséhez érdemes megnézni, hogyan működik a Booking.com a háttérben.

A szállodákat is célba veszik a Booking.com nevét használó csalók (ilusztráció)

Fotó: Sami Abdullah / Pexels

Nem feltétlenül a Booking.com rendszerét törik fel

Amikor valaki szállást foglal a Booking.com-on, a foglalás adatai eljutnak az érintett szálláshelyhez is. A szállodák és apartmanok külön partneri felületen kezelhetik a foglalásokat, a szükséges vendégadatokat, és kapcsolatba léphetnek az utazókkal. Ez a rendszer a mindennapi működéshez nélkülözhetetlen, ugyanakkor a bűnözők számára is támadási lehetőséget jelent.

Az ESET kiberbiztonsági vállalat 2024-es kutatása szerint a csalóknak nem feltétlenül kell magát a Booking.com központi informatikai rendszerét feltörniük. Elég lehet, ha megszerzik egy szálláshely partnerfiókjának belépési adatait. A kutatók olyan támadásokat dokumentáltak, amelyeknél a bűnözők feltehetően internetes bűnözői fórumokon vásárolt, korábban ellopott hozzáféréseket használtak. Más támadások során a szállodai dolgozók számítógépeire telepített kártékony programok segítségével próbálják megszerezni a szükséges adatokat és hozzáféréseket.

Ha sikerül bejutniuk a partnerfiókba, a jogosultságoktól függően megismerhetik a foglalások adatait, és akár a szálláshely nevében is üzeneteket küldhetnek. A vendég számára pedig nem feltétlenül derül ki, hogy a szálláshely fiókjához illetéktelenek is hozzáférnek.

Így válhat a valódi foglalás egy csalás alapjává

A támadás egyik legveszélyesebb tulajdonsága, hogy a bűnözők valódi információkat használhatnak fel. Az ESET kutatói által feltárt támadásokban a csalók olyan adatokat ismertek, mint a szálláshely neve, az érkezés és távozás időpontja vagy a foglalás összege. Ezek az információk a hamis fizetési oldalakon is megjelentek, és megegyeztek az áldozatok valódi foglalási adataival. A bűnözők ezek alapján olyan üzenetet állíthatnak össze, amely tökéletesen illeszkedik az utazás körülményeihez. A csaló például azt állíthatja, hogy a bankkártyás fizetés sikertelen volt, ezért a foglalás megtartásához ismét meg kell adni a fizetési adatokat. Máskor azzal fenyegethet, hogy a szállást törlik, ha az utazó nem intézkedik. A megtévesztés erejét éppen az adja, hogy az üzenetben szereplő információk helyesek. Az utazó ezért könnyen arra következtethet, hogy valóban a szállodával kommunikál.