Kibertámadás érte a Burger Kinget, milliók adatai szivárogtak ki a mobilalkalmazásból

A Burger King japán leányvállalatát ért kibertámadás során 11,18 millió ügyfél személyes adatai szivárogtak ki – közölte a vállalat. Az illetéktelen hozzáférés október 2. és 7. között történt, az esetet október 13-án erősítették meg a vizsgálat eredményeként.

A Burger King mobilalkalmazásának felhasználóit érintette a kibertámadás

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A támadók a gyorsétteremlánc hivatalos mobilalkalmazásának felhasználói adatait tároló szerverhez fértek hozzá. A kiszivárgott információk között az alábbi adatok szerepeltek:

nevek,

születési dátumok,

nemre vonatkozó adatok,

e-mail-címek,

telefonszámok,

rendelési előzmények.

A vállalat közleménye szerint az illetéktelen hozzáférés észlelését követően azonnal letiltották a támadók hozzáférését az érintett rendszerhez.

A Burger King figyelmeztetést adott ki az ügyfeleknek

A Burger King Japan hivatalos tájékoztatása szerint a feltört szerveren nem tároltak bankkártyaadatokat, és nem találtak bizonyítékot arra, hogy a támadók hozzáfértek volna a felhasználók bejelentkezési adataihoz.

A vállalat egyelőre nem azonosított az adatszivárgáshoz köthető további visszaéléseket.

A gyorsétteremlánc ugyanakkor arra kérte az érintett ügyfeleket, hogy fokozott óvatossággal kezeljék a Burger King nevében érkező gyanús e-maileket, SMS-eket és telefonhívásokat. A felhasználóknak azt tanácsolták, hogy ne nyissanak meg ismeretlen hivatkozásokat és mellékleteket, valamint ne adják meg személyes adataikat vagy jelszavaikat.

A Burger King Japan bejelentette az incidenst a japán személyesadat-védelmi bizottságnak, és külső kiberbiztonsági szakértők bevonásával vizsgálja, hogyan férhettek hozzá a támadók a szerverhez.