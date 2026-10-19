Kibertámadás érte a Burger Kinget, milliók adatai szivárogtak ki a mobilalkalmazásból

A Burger King japán leányvállalatát ért kibertámadás során 11,18 millió ügyfél személyes adatai szivárogtak ki – közölte a vállalat. Az illetéktelen hozzáférés október 2. és 7. között történt, az esetet október 13-án erősítették meg a vizsgálat eredményeként.
A támadók a gyorsétteremlánc hivatalos mobilalkalmazásának felhasználói adatait tároló szerverhez fértek hozzá. A kiszivárgott információk között az alábbi adatok szerepeltek:
- nevek,
- születési dátumok,
- nemre vonatkozó adatok,
- e-mail-címek,
- telefonszámok,
- rendelési előzmények.
A vállalat közleménye szerint az illetéktelen hozzáférés észlelését követően azonnal letiltották a támadók hozzáférését az érintett rendszerhez.
A Burger King figyelmeztetést adott ki az ügyfeleknek
A Burger King Japan hivatalos tájékoztatása szerint a feltört szerveren nem tároltak bankkártyaadatokat, és nem találtak bizonyítékot arra, hogy a támadók hozzáfértek volna a felhasználók bejelentkezési adataihoz.
A vállalat egyelőre nem azonosított az adatszivárgáshoz köthető további visszaéléseket.
A gyorsétteremlánc ugyanakkor arra kérte az érintett ügyfeleket, hogy fokozott óvatossággal kezeljék a Burger King nevében érkező gyanús e-maileket, SMS-eket és telefonhívásokat. A felhasználóknak azt tanácsolták, hogy ne nyissanak meg ismeretlen hivatkozásokat és mellékleteket, valamint ne adják meg személyes adataikat vagy jelszavaikat.
A Burger King Japan bejelentette az incidenst a japán személyesadat-védelmi bizottságnak, és külső kiberbiztonsági szakértők bevonásával vizsgálja, hogyan férhettek hozzá a támadók a szerverhez.
Több japán nagyvállalatot is kibertámadás ért
Az elmúlt hónapokban több jelentős japán vállalat is kibertámadás áldozatává vált. Az érintettek között szerepel a Nikkei médiavállalat, a KDDI távközlési szolgáltató, a Keio vasúttársaság és a Sakura Internet felhőszolgáltató is – írta a bleepingcomputer.com.
A Macnica kiberbiztonsági vállalat kutatója, Yutaka Sejiyama az év során 119 olyan incidenst dokumentált Japánban, amely személyes adatok ellopásával vagy kiszivárgásával járt. A szakértő szerint a támadók egyre gyakrabban használják ki a weboldalak és az alkalmazásprogramozási felületek (API-k) hozzáférés-ellenőrzési, konfigurációs és hitelesítési hiányosságait, valamint a már ismert biztonsági réseket.