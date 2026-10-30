Gyászoló családok tiltakoznak a Call of Duty ellen: a szöuli tragédia felvételei kerültek a játékba

Dél-Koreában gyászoló családok követelték, hogy a Call of Duty készítői távolítsák el a 2022-es szöuli halálos tömegszerencsétlenség megrázó felvételeit a videojáték legújabb kiadásából.

Hatalmas a felháborodás váltott ki a Call of Duty Dél-Koreában. (Képünk illusztráció) Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

A mindössze néhány másodperces felvételek a Call of Duty: Modern Warfare 4 felütésében láthatók, és egy fikciós észak-koreai invázió során bekövetkező civil áldozatok bemutatására szolgálnak. Az egyik egy kaotikus jelenetet ábrázol, amelyben egy alak újraélesztést végez az utcán fekvő áldozaton. Egy másik az úton sorban lefektetett holttesteket mutat be, valamint egy hordágyon elszállított áldozatot.

Hatalmas a felháborodás váltott ki a Call of Duty Dél-Koreában

Megdöbbentünk azon, hogy azokat a kaotikus és kétségbeejtő jeleneteket, amelyekben számtalan polgár végzett újraélesztést, hogy megmentsék egymást, az áldozatok pedig a hideg utcán feküdtek, pontosan úgy használták fel, ahogy megtörténtek, egy játék jelenetének elkészítéséhez

- áll az áldozatok hozzátartozóinak tanácsa és civil szervezetek koalíciója által szerdán kiadott közös nyilatkozatban, amelyben a felvételek eltávolítását követelik.

Kiemelték, hogy a mentésben részt vevők és a tragédia szemtanúi a mai napig traumával élnek, miközben az áldozatokat célzó online gyűlöletbeszéd is felerősödött a játék körüli viták kapcsán.

Az Activision, a játék kiadója a Yonhap hírügynökségnek elmondta, hogy a játék nyitóvideójában látható valós hírfelvételeket a műben szereplő kitalált történet kontextusba helyezésére használták fel.

Egyáltalán nem állt szándékunkban felidézni vagy elbagatellizálni semmilyen valós tragikus eseményt, beleértve az Itaewonban történteket sem

- tették hozzá.

A felháborodás mindössze napokkal azelőtt robbant ki, hogy Dél-Koreában megemlékeznének a tömegkatasztrófa negyedik évfordulójáról. A Koreai Játékosok Szövetsége bocsánatkérést és a felvételek kicserélését követeli - írta a The Guardian.