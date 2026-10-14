Gyerekek halálával is összefüggésbe hozták, most csődbe ment az AI-cég

Néhány éve még a mesterséges intelligencia egyik legígéretesebb vállalkozásának számított, most csődvédelmet kért a Character.AI mögött álló cég, írja a CNN. A szolgáltatást milliók használták arra, hogy virtuális szereplőkkel beszélgessenek, ám a vállalatot súlyos botrányok, bírósági perek és egyre növekvő költségek válságba sodorták. A Disney már ajánlatot is tett bizonyos technológiáinak felhasználására. A Character.AI különlegessége, hogy a felhasználók nem egyszerűen kérdéseket tehetnek fel egy mesterséges intelligenciának, hanem különböző személyiségekkel beszélgethetnek. A chatbotok hírességeket, történelmi személyeket vagy kitalált karaktereket utánozhatnak, de bárki létrehozhatja saját virtuális beszélgetőpartnerét is. A programok igyekeznek emberinek tűnő válaszokat adni, olykor érzelmeket, arckifejezéseket vagy mozdulatokat is leírva. Éppen ez a tulajdonság tette különösen népszerűvé a szolgáltatást, ugyanakkor komoly kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, milyen hatással lehet a fiatalokra, ha érzelmileg kötődni kezdenek egy mesterséges intelligenciához.

A Character.AI nem lett sikersztori (illusztráció)

Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels

Character.AI csőd: Tragikus ügyek és súlyos vádak

A vállalat ellen az elmúlt években több pert is indítottak olyan családok, amelyek szerint a chatbotok veszélyes szerepet játszottak gyermekeik életében. Az egyik legismertebb eset 2024-ben került nyilvánosságra. Egy floridai édesanya beperelte a céget, miután 14 éves fia, Sewell Setzer III öngyilkosságot követett el. A kereset szerint a fiú szoros érzelmi kapcsolatot alakított ki az egyik virtuális karakterrel, a platform pedig nem biztosított megfelelő védelmet. Más családok is hasonló vádakat fogalmaztak meg: szerintük a chatbotok

önkárosításra

vagy veszélyes viselkedésre ösztönözhették a kiskorúakat,

illetve számukra nem megfelelő szexuális tartalmakat jeleníthettek meg.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a családok által megfogalmazott állítások, és nem jelentik azt, hogy a chatbotok közvetlen felelősségét minden esetben bíróság állapította volna meg. A Character.AI 2026-ban öt perben egyezségre jutott az érintettekkel. A botrányok után a vállalat szigorított a biztonsági szabályokon. Egyebek mellett megszüntette a 18 éven aluliak számára a chatbotokkal folytatható, oda-vissza zajló beszélgetéseket, és mentális egészséggel kapcsolatos figyelmeztetéseket is bevezetett.

Milliárd dolláros sikertörténetből csőd

A Character.AI-t 2021-ben két korábbi Google-kutató, Noam Shazeer és Daniel de Freitas alapította. A vállalkozás rendkívül gyorsan növekedett, 2023-ban pedig már egymilliárd dollárra értékelték.