Néhány éve még a mesterséges intelligencia egyik legígéretesebb vállalkozásának számított, most csődvédelmet kért a Character.AI mögött álló cég, írja a CNN. A szolgáltatást milliók használták arra, hogy virtuális szereplőkkel beszélgessenek, ám a vállalatot súlyos botrányok, bírósági perek és egyre növekvő költségek válságba sodorták. A Disney már ajánlatot is tett bizonyos technológiáinak felhasználására. A Character.AI különlegessége, hogy a felhasználók nem egyszerűen kérdéseket tehetnek fel egy mesterséges intelligenciának, hanem különböző személyiségekkel beszélgethetnek. A chatbotok hírességeket, történelmi személyeket vagy kitalált karaktereket utánozhatnak, de bárki létrehozhatja saját virtuális beszélgetőpartnerét is. A programok igyekeznek emberinek tűnő válaszokat adni, olykor érzelmeket, arckifejezéseket vagy mozdulatokat is leírva. Éppen ez a tulajdonság tette különösen népszerűvé a szolgáltatást, ugyanakkor komoly kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, milyen hatással lehet a fiatalokra, ha érzelmileg kötődni kezdenek egy mesterséges intelligenciához.
Character.AI csőd: Tragikus ügyek és súlyos vádak
A vállalat ellen az elmúlt években több pert is indítottak olyan családok, amelyek szerint a chatbotok veszélyes szerepet játszottak gyermekeik életében. Az egyik legismertebb eset 2024-ben került nyilvánosságra. Egy floridai édesanya beperelte a céget, miután 14 éves fia, Sewell Setzer III öngyilkosságot követett el. A kereset szerint a fiú szoros érzelmi kapcsolatot alakított ki az egyik virtuális karakterrel, a platform pedig nem biztosított megfelelő védelmet. Más családok is hasonló vádakat fogalmaztak meg: szerintük a chatbotok
- önkárosításra
- vagy veszélyes viselkedésre ösztönözhették a kiskorúakat,
- illetve számukra nem megfelelő szexuális tartalmakat jeleníthettek meg.
Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a családok által megfogalmazott állítások, és nem jelentik azt, hogy a chatbotok közvetlen felelősségét minden esetben bíróság állapította volna meg. A Character.AI 2026-ban öt perben egyezségre jutott az érintettekkel. A botrányok után a vállalat szigorított a biztonsági szabályokon. Egyebek mellett megszüntette a 18 éven aluliak számára a chatbotokkal folytatható, oda-vissza zajló beszélgetéseket, és mentális egészséggel kapcsolatos figyelmeztetéseket is bevezetett.
Milliárd dolláros sikertörténetből csőd
A Character.AI-t 2021-ben két korábbi Google-kutató, Noam Shazeer és Daniel de Freitas alapította. A vállalkozás rendkívül gyorsan növekedett, 2023-ban pedig már egymilliárd dollárra értékelték.
A népszerűség azonban nem bizonyult elegendőnek a gazdaságos működéshez. A Reuters által ismertetett bírósági dokumentumok szerint a platformnak mintegy 12 millió aktív felhasználója volt, ennek ellenére havonta hozzávetőleg 8–9 millió dolláros veszteséget termelt. A mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges számítási kapacitás, a szakemberek bére és a jogi költségek egyaránt komoly terhet jelentettek. A csődeljárásban benyújtott dokumentumok alapján a vállalat becsült vagyona és kötelezettségei egyaránt 50–100 millió dollár közé esnek.
A cég az Egyesült Államokban úgynevezett Chapter 11 eljárást kezdeményezett.
Ez nem azonnali megszűnést jelent, hanem lehetőséget biztosít arra, hogy bírósági felügyelet mellett rendezzék a pénzügyi helyzetét és értékesítsék a vagyonelemeit.
A Disney is feltűnt - megszűnik a Character.AI?
A csődeljárás egyik legérdekesebb fejleménye, hogy a Disney 20 millió dolláros megállapodást kötött bizonyos Character.AI-technológiák és szellemi tulajdon felhasználási jogairól.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Disney 20 millió dollárért megvásárolta volna a teljes vállalatot. A megállapodás meghatározott technológiákra vonatkozó, nem kizárólagos és időbeli korlátozás nélküli licencet érint, és más érdeklődők is tehetnek kedvezőbb ajánlatot.
A Character.AI egyelőre tovább működik, így a felhasználók jelenleg is elérhetik a chatbotokat, a fizetős előfizetések egyelőre változatlanul működnek. Aki azonban tart attól, hogy a szolgáltatás később megszűnik, már most exportálhatja a beszélgetéseit és személyes adatait a Character.AI alkalmazásában vagy weboldalán. A vállalat tervei szerint az értékesítési folyamat november végén vagy december elején zárulhat le, írja a TechCrunch. Amennyiben sikerül olyan vevőt találni, amely vállalja a platform további működtetését, a szolgáltatás fennmaradhat. Ha azonban nem érkezik megfelelő ajánlat, a Character.AI-t megszüntethetik.
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Érdekesség, hogy a Character.AI korábbi vezérigazgatója, Karandeep Anand szeptemberben a Disney technológiai vezetője lett, és több korábbi munkatársa is követte.